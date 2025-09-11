Образовни бајт: Шта је фишинг у крипто и како се заштитити од њега

Пхисхинг је врста преваре у којој вас неко превари да дајете приватне информације, као што су ваше лозинке или кључеви новчаника.У крипто, ово често укључује лажне веб странице, прикривене апликације или људе који се претварају да су неко ко нису (као што су агенти за подршку или администратори пројеката) да би добили приступ вашем новчанику и украли ваше средства. Такође је широко распрострањена. То је највиши број од 2023. године, а корисници криптовалута су примарни циљеви, посебно када су ометани или несигурни шта да верују. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide Записан Записан Записан Ако користите новчаник, тргујете токенима или само истражујете крипто пројекте, разумевање како фишинг функционише један је од најбољих начина да заштитите своја средства. И преваранти знају тачно како да преваре свој пут. Социјално инжењерство Социјално инжењерство Kako izgleda phishing u kriptovaluti? Пхисхинг у крипто долази у многим облицима, али циљ је увек исти: добити да предате контролу над вашим новчаником. Неке преваре изгледају као корисне алате. Лажне сајтове копирају стварне платформе као што су МетаМаск или Унисвап. Понекад се појављују на врху резултата претраге као огласи. Један погрешан клик и ви сте на страници која тражи своју семенску фразу или вас трикови у потписивање злонамерне трансакције. Други напади користе , нарочито у крипто-повезаним заједницама. Или ће вас замолити да повежете свој новчаник са лажним сајтом за уградњу. Lažne ponude posla Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware Lažne ponude posla Криминалне групе користе видео снимке генерисане АИ-ом и телефонске позиве да се претварају у стварне људе. , преваранти су користили фалсификоване гласове и видео снимке познатих личности како би промовисали своју лажну инвестициону платформу и преварили хиљаде у слање фиат или крипто. У једном пријављеном случају У једном пријављеном случају Ако поставите питање подршке на јавном каналу, очекујте да добијете приватну поруку од некога ко се претвара да је особље. они ће бити пријатељски и корисни, али ће вам на крају послати линк дизајниран да испразни ваш новчаник. Kako da izbegnete da se phished Најбољи начин да се заштитите од фишинга је да успорите и останете сумњиви на све што изгледа корисно или хитно. , чак ни са "подржавајућим" особљем. ниједна права компанија или пројекат то никада неће тражити. Сеоска фраза Сеоска фраза \n \n Означите сајтове које често користите и не кликните на случајне огласе приликом претраживања новчаника или имена размене. Увођење УРЛ-а директно је сигурније. Добро погледајте и тај УРЛ. Ако изгледа чудно или другачије од оригиналног имена платформе или регистрованог на поузданим сајтовима као што су ЦоинМаркетЦап или чак Википедија, дефинитивно је фишинг, или барем не оригинални сајт. У Обите-у, на пример, званични сајт је Обите.орг, али постоји и статистика са доменом Обите.ио. Различити домени могу бити преваре. Обавештење.org Замена.io \n \n \n \n Користите хладни новчаник за већину својих средстава. Додаје слој заштите ако завршите на лажном сајту, јер су сада ваше уштеде ван интернета. Када је реч о дубоким фалсификатима или понудама за посао, вјерујте својим инстинктима. Ако вам неко изгледа превише жељан да вам да посао, превише добру инвестицију да бисте били истинити, или вас тражи да инсталирате непознати софтвер, зауставите. Двоструко проверите компанију, регрутер и софтвер. Позовите компанију преко верификованог броја пре него што кликнете на било које линкове. На Дискорду, никада не верујте директним порукама о подршци. Легитимни тимови помажу само преко званичних канала. Ако неко први дође, претпоставите да је то превара. Такође можете искључити ДМ-ове од чланова сервера у подешавањима. Једноставан текст Пхисхинг преваре успијевају ухватити људе ван страже.Ако узмете своје време, дупло проверите изворе и никада не одустанете од приватних информација, избећи ћете већину замки. Представљена векторска слика Freepik Фреепик Фреепик