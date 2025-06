Plutoni lëshon më shumë në bazë: Një epokë e re e shpërblimeve të besnikërisë

**Londër, Mbretëria e Bashkuar, 13 maj, 2025/Chainwire/-**Plutus u bë një pionier në financimin e integruar në zinxhir si i pari që tokenizoi asetet e botës reale (RWA) përmes shpërblimeve të besnikërisë në zinxhir me Plutoni (PLU) në 2015 Që nga futja e saj gjatë epokës së hershme të blockchain, PLU ka vazhduar të ofrojë shërbime në zinxhir dhe ka shpërblyer mbi 58 milionë dollarë në kursime në aplikacion gjatë dekadës së fundit.





Sot, Plutoni njoftoi go-live të PLUS Më shumë—një shtesë e re, e përjetshme për stackers PLU që kërkojnë të maksimizojnë kursimet e tyre në shpenzimet e tyre me Kartën Plutoni. Ndërtuar në bazë, Ethereum Layer 2 inkubuar nga Coinbase, PLUS Më shumë shënon një kapitull të ri në evolucionin e shpërblimeve tradicionale, duke i sjellë ata në botën e hapur, pa leje të financave të decentralizuara.

Plus është më shumë se një sistem shpërblimi – është një lëvizje.

Një që kalon kontrollin nga korporatat tek konsumatorët, nga ekosistemet e mbyllura në infrastrukturën e hapur, dhe zëvendëson pikat e harrueshme me tokenë të dizajnuara për përdorim praktik.

Çdo vit, miliarda shpërblime besnikërie, nga miljet ajrore deri te kthimet e parave, shkojnë pa u kërkuar.Sistemet tradicionale të besnikërisë janë të fragmentuara, të vështira për t'u gjurmuar dhe pothuajse të pamundura për t'u transferuar - ato janë të thyera.





Për të filluar, klientët e Kartës Plutus në Mbretërinë e Bashkuar & BE do të jenë në gjendje të tokenizojnë shpërblimet e tyre në aplikacion dhe të kërkojnë pagesat në rrjetin e Bazës, në pritje të miratimit të licencimit përkatës, i cili është aktualisht në proces.





Ky ekosistem do të mbështetet nga FUEL, një tarifë e re e rrjetit në zinxhir (të ngjashme me GAS në Ethereum), duke filluar së bashku me token PLUS.

Nga nisja e shpërblimeve të para të besnikërisë të tokenizuara një dekadë më parë deri në ndërtimin e një infrastrukture shpërblimi të shkallëzuar në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe BE-në, Plutoni është lojtari më me përvojë për të inovacionuar dhe për të udhëhequr valën e ardhshme të shërbimeve në zinxhir në botën reale.





Përmes RaaS, bizneset mund të lidhen me rrjetin PLUS More dhe të nisin programet e tyre të besnikërisë të markës, duke nxitur rritjen ndërsa u japin klientëve të tyre më shumë kontroll dhe shërbime të botës reale nga shpërblimet.

Të gjitha këto janë ndërtuar në bazë.





Çfarë është e radhës

Rrjeti PLUS More tani është i gjallë në bazë. Aktualisht, shpërblimet lëshohen si pika në aplikacion dhe nuk janë në dispozicion në zinxhir, me tokenët që nuk janë të transferueshme. Shpërndarja për mbajtësit e kartës Plutus të kualifikuar do të fillojë sapo të jepet miratimi i licencimit. karakteristika shtesë, duke përfshirë aftësitë e zgjeruara RaaS për partnerët e markës, janë në zhvillim dhe do të lëshohen sapo të sigurohet licencimi: Detajet e plota .

Për Plutonin

Plutoni Pionier i tokenizimit të aseteve të botës reale (RWA) në vitin 2015 me nisjen e Pluton (PLU), tokeni i parë në botë i shpërblimeve të besnikërisë në zinxhir.





Sot, Plutoni zbulon hapin e tij më të madh përpara: PLUS More, një gjeneratë e re e sistemit të shpërblimeve në zinxhir që ofron një minimum prej 3% të shpenzimeve të kartës me Kartën Plutoni, duke i dhënë klientëve dhe stackers PLU me kursime reale, pronësi të vërtetë dhe shërbime në zinxhir.

