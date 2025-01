Monetag zbulon opsionin e ri të fitimit të parave për aplikacionet Mini Telegram përmes reklamave intersticiale të shpërblyera

Monetag , një nga platformat kryesore të fitimit të parave, shpall një mundësi të re për fitimin e parave nga trafiku për pronarët e Telegram Mini Apps - duke fituar para nga audienca e tyre e aplikacioneve. Kjo qasje përfshin qasje të drejtpërdrejtë në integrimin e reklamave me pagesë të lartë me lançimin e formatit të saj të ri - Intersticialet e shpërblyera.





Monetag bashkëpunon me reklamues të drejtpërdrejtë 4K dhe punon me 195 GEO. 80% e këtyre reklamuesve punojnë me oferta Web2 që nuk varen nga ekosistemi i Telegramit, sasia e tyre është e konsiderueshme, si dhe buxhetet e tyre. Ky është një avantazh konkurrues që lejon klientët e Monetag të fitojnë para në mënyrë efikase nga audiencat e tyre të Telegram Mini Apps dhe të fitojnë më shumë.

Monetag: Një platformë revolucionare e fitimit të parave

Ndër përfitimet kryesore të Monetag janë:

Moderimi i rreptë i reklamave që përjashton çdo mashtrim ose përmbajtje të padëshiruar që mund të largojë përdoruesit e aplikacionit tuaj Telegram Mini.





Të ardhura të qëndrueshme, pasi nuk ka kufizime sezonale për fitimin e parave të audiencës, si dhe nuk ka kufizime në frekuencën e përshtypjeve të reklamave dhe numrin e klikimeve. Si i tillë, audienca e dikujt vazhdon të gjenerojë të ardhura gjatë gjithë kohës ndërsa ju u tregoni atyre reklamat e Monetag.





Shumëllojshmëri e madhe mënyrash pagese, në mënyrë që çdo klient i Monetag të mund të marrë të ardhurat e tij në USD aq shpesh sa një herë në javë në çdo mënyrë që ju duket e përshtatshme.

Rreth Intersticialeve të Shpërbluara

Ky format i ri reklamash ofron potencial të pakrahasueshëm të ardhurash me tarifa konkurruese CPM, duke lejuar zhvilluesit e Mini App të konvertojnë shikimet në të ardhura.





Reklamat duken si mesazhe të thjeshta në burimin e bisedës pa butona ndërhyrës. Nëse nuk preken, ato mbyllen automatikisht në 15 sekonda, kështu që përdoruesit nuk duhet të shqetësohen për shpërqendrimet.





Gjithashtu, ndërsa ata i shohin këto përmbajtje të sponsorizuara, përdoruesit mund të fitojnë argumente si shpërblime, gjë që e bën ndërveprimin të dobishëm dhe të vlefshëm.





Ja se si duket një reklamë tipike Intersticiale e shpërblyer:





“Imagjinoni të fitoni sa herë që një përdorues kalon nëpër aplikacionin tuaj Mini! Ky është realiteti që sjell Interstitiali ynë i Shpërblyer.” - Monetag.

Si të filloni me Intersticialet e shpërblyera

Fillimi me formatin e ri të reklamave të Monetag është i shpejtë dhe i lehtë për t'u konfiguruar:





Hyni në Monetag dhe shtoni URL-në e aplikacionit tuaj Telegram Mini.







Konfiguro zonën tuaj të reklamave për të aktivizuar Intersticialet e shpërblyera.





Kopjoni kodin e dhënë JavaScript dhe ngjisni direkt në aplikacionin tuaj.



Intersticialet e shpërblyer kanë potencialin për të kthyer angazhimin e audiencës në të ardhura pasive dhe për të maksimizuar shtrirjen.





Për më shumë informacion në lidhje me këtë dhe zhvillime të tjera të Monetag, ju lutemi shikoni lidhjet më poshtë.





Moneta: https://monetag.com/