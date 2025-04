Aleanca e pafundme: Inovacioni global pionier në Web3 dhe Blockchain

Irvine, CA - Infinite Alliance, një studio inovative sipërmarrje për Web3, pati një ndikim të rëndësishëm në Konferencën WAGMI, të mbajtur nga 22-24 janar 2025, në Miami. Si një pionier në teknologjinë blockchain, AI dhe DeFi, Infinite Alliance shfaqi zgjidhjet e saj inovative dhe vizionin strategjik për të ardhmen e Web3.





Ekipi bazë i Infinite Alliance posedon ekspertizë të pashembullt të industrisë dhe aftësi ekzekutimi, pasi ka nisur me sukses tre shkëmbime të centralizuara në top 30-shen globale midis 2015 dhe 2020.





Ekipi ynë i investimeve përbëhet nga bankierë me përvojë të Wall Street dhe ekspertë të kapitalit sipërmarrës me histori të provuara të kompanive kryesore të teknologjisë në IPO që tejkalojnë 10 miliardë dollarë në kapitalizimin e tregut.





Me një qasje të kapitalit sipërmarrës me zinxhir të plotë dhe një rrjet global burimesh që përfshin Amerikën e Veriut, Azinë dhe Evropën, ne fuqizojmë projektet inovative me kapitalin, teknologjinë dhe aksesin në treg që u nevojitet për të pasur sukses.





Infinite Alliance do të sigurojë projekte blockchain në fazat e hershme me financim, burime dhe mbështetje strategjike për të nxitur inovacionin dhe për të përshpejtuar adoptimin masiv. Konkretisht, kjo përfshin:





Organizimi dhe pjesëmarrja në hakatonët kryesorë të blockchain, duke ofruar akses përshpejtues të nivelit të lartë për projekte me cilësi të lartë.

Lehtësimi i mundësive të mundshme investimi nga institucionet e kapitalit sipërmarrës.

Ofrimi i mundësive për grante për projekte inovative në zinxhirët kryesorë të bllokut.

Launch-as-a-Service (LaaS), duke ofruar mbështetje për vendosjen me një ndalesë për aplikacionet e decentralizuara (dApps).

Ofrimi i mbështetjes gjithëpërfshirëse të ekosistemit, duke përfshirë infrastrukturën, sigurinë, menaxhimin e fondeve, zhvillimin e biznesit dhe marketingun.

Nxitja e inovacionit në Web3

Me një shtrirje globale dhe një kuptim të thellë të peizazhit të blockchain, Infinite Alliance është pozicionuar të udhëheqë valën e ardhshme të inovacionit Web3. Fokusi ynë në investimet strategjike dhe inkubacioni në fazat e hershme na mundëson të identifikojmë dhe mbështesim tendencat ose projektet më premtuese në kripto.





"Aleanca Infinite është në ballë të eksplorimit të kryqëzimit të AI, DePIN dhe DeFi," tha JC Berry, një anëtar kyç i ekipit të Aleancës Infinite, gjatë prezantimit të tij në Konferencën e fundit WAGMI.





"Duke shfrytëzuar AI, Infinite Alliance po zhvillon mjete inteligjente tregtare dhe zgjidhje për menaxhimin e rrezikut." Berry theksoi më tej potencialin transformues të DePIN, duke thënë,





"DePIN ofron një rrugë premtuese për tokenizimin e aseteve të botës reale dhe krijimin e modeleve të reja ekonomike. Kjo përfshin projekte të tilla si asetet e botës reale, GPU dhe logjistikën e zinxhirit të furnizimit."





Rëndësia në rritje e AI në DeFi: AI po transformon mënyrën se si ne ndërveprojmë me financat e decentralizuara, duke mundësuar përvoja tregtare më efikase dhe të personalizuara.

Rritja e DePIN: DePIN ka potencialin për të revolucionarizuar industri të tilla si pasuritë e paluajtshme, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit dhe energjia.

Nevoja për ndërveprim: Zgjidhjet ndër-zinxhirore janë thelbësore për ndërtimin e një ekosistemi DeFi vërtet të decentralizuar dhe të ndërlidhur.





Hopper, një platformë DeFi me shumë zinxhirë të gjeneratës së ardhshme e inkubuar nga Infinite Alliance, ilustron këtë frymë inovative. Ai ofron një grup gjithëpërfshirës mjetesh, duke përfshirë një portofol të fuqishëm, një DEX me performancë të lartë, një platformë lëshimi më të avancuar, ura pa ndërprerje me zinxhirë të kryqëzuar dhe analiza tregu të fuqizuara nga AI.





Hopper ofron veçori intuitive tregtare, duke siguruar një përvojë të shpejtë rrufe, ndërsa i bën transaksionet në zinxhir të aksesueshme për të gjithë.





Aleanca Infinite është e përkushtuar për ndërtimin e një të ardhmeje më të decentralizuar dhe gjithëpërfshirëse. Duke investuar në projekte të avancuara, duke inkubuar startup-e inovative dhe duke nxitur një komunitet të gjallë, ne po drejtojmë adoptimin e blockchain dhe Web3.

