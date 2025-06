Waqtiga 400K+ Tech Readers iyo HackerNoon Newsletter Ads

Shirkadda ah,





Sida loo isticmaali karaa over400,000 tech enthusiastsMarkaad ka mid ah 5 dalalka?





Discover how the HackerNoon Newsletter can amplify your brand's reach — with direct, measurable impact.

Why Our Newsletter Works

Our newsletter waxaa laga yaabaaevery day2 Hakuopt-in audience of 400,000+ subscribersWaxaad ka soo bandhigaytechnology, startups, AI, software engineering, Web3iyo oo dhan mid ka mid ah.





Open Rate: 13–15%

Click-to-Open Rate (CToR): 10%

Cost per Click (CPC): ~$0.50 — significantly lower than typical PPC platforms

500-1000 leads per newsletter sent!

Trusted by 4,000+ tech brands and startups



What You Get

Markaad ka mid ah wax soo saarka iyo wax soo saarka iyo wax soo saarka.

QEEBE3 different exclusive ad placements, oo ka mid ka mid ah content ad long-form

Adirect linkSida loo isticmaali karaa website, product, or campaign.

Qalabka Ahighly engaged tech audience

Tusaale ah oo ku saabsan track record1,300,000+ newsletters sentKu saabsan85% of our audience based in the U.S.

QEEBEPerformance insightsKu saabsan Dashboard

✅ Dhammaan brand oo ku saabsanstorytelling, transparency, and tech thought leadership





HakuSida loo soo xiriir newsletter





Who Advertises With Us?

Sida loo yaqaan "YC-backed startups" iyo "Fortune 500 companies", marketers ka mid ah HackerNoon waa in la soo xiriir:

Ma rabtaa wax ka mid ah kharashka? Markaad ka mid ah waxa uu ku yaalaa in ay u soo saarka ah? Ma rabtaa in la soo bandhigay markaam ah?





Sida loo yaqaan 'Customer' oo ku saabsan our:





Pricing & Booking

Warbixinta Newsletter waxaa la aasaasay$1,000$3,000 oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah.first-come, first-servedQalabka. Waxaad ka mid ah:

👉 Book your slot now via our Services page

👉 Schedule a call with our team for campaign planning or custom bundles





Top content of the day curated by the HackerNoon editors, oo ka mid ah paywall!





Dhismaha dhismaha HackerNoon oo ka mid ah xirfadaha internetka, our daydayShirkadda TrendQalabka dhismaha waxaa loo isticmaali karaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.



EE.UUQalabka CoinsQalabka dhismaha waxay ku yaalaa qiyaasadda crypto oo ka mid ah dhismaha dhismaha automated on the latest movers and shakers in the exciting, and often chaotic, world of finance and cryptocurrency.









Qalabka "Poll of the Week" waxay ku dhigi karaa macaamiisha si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa macluumaadka.





The “On This Day” section of the HackerNoon Newsletter waa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa wax soo saarka ah ee warshadaha technology oo ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa.









Dhammaan 400K+ Tech Readers iyo HackerNoon Newsletter Ads

Waayo, waxaa laga yaabaa in la soo saarka.Markaas ka mid ah ka mid ah technology ah oo ka mid ah.





Waayo, sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka iyo wax soo saarka iyo wax soo saarka.

Haku