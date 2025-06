Osiągnij 400 000 czytelników technologii dzięki reklamom HackerNoon Newsletter

Drodzy sprzedawcy,





Why Our Newsletter Works

Nasz newsletter wychodzievery dayDwóchopt-in audience of 400,000+ subscribersKto jest pasjonatemtechnology, startups, AI, software engineering, Web3I wszystko pomiędzy.





Open Rate: 13–15%

Click-to-Open Rate (CToR): 10%

Cost per Click (CPC): ~$0.50 — significantly lower than typical PPC platforms

500-1000 leads per newsletter sent!

Trusted by 4,000+ tech brands and startups



What You Get

Kiedy reklamujesz się w naszym newsletterze, Twoja marka otrzymuje:

3 different exclusive ad placements, w tym długą formę treści reklamowych

Adirect linkTwoja strona internetowa, produkt lub kampania

Dostęp do Ahighly engaged tech audience

Kolejny rekord na1,300,000+ newsletters sent, z85% of our audience based in the U.S.

Performance insightsNasz Dashboard

✅ Wsparcie marki znanej zstorytelling, transparency, and tech thought leadership





Zobacz przykładowy newsletter





Who Advertises With Us?

Od start-upów wspieranych przez YC po firmy z listy Fortune 500, marketerzy wybierają HackerNoon, gdy chcą odpowiedzieć:

Jak zaangażowana jest ta publiczność? Ile z nich pokrywa się z moim rynkiem docelowym? Czy ta publiczność rezonuje z moją marką?





Zobacz, co nasi klienci mają do powiedzenia o nas:





Pricing & Booking

Newslettery reklamowe rozpoczynają się$1,000za wysyłkę, a $3000 za cztery wysyłki. Sloty są dostępne nafirst-come, first-servedPodstawa – możesz:

Najlepsza zawartość dnia kuratorem przez redaktorów HackerNoon, bez żadnego paywall!





Łącząc własne dane HackerNoon z trendami w Internecie, nasz codziennyTrendy firmoweAktualizacja oferuje terminowe i oparte na danych informacje na temat firm technologicznych, które zyskują lub tracą przyczepność w oczach publicznych.



oTrendowe monetyAktualizacja utrzymuje nasze głowy krypto przed krzywą z zautomatyzowanymi danymi na temat najnowszych ruchów i shakerów w ekscytującym i często chaotycznym świecie finansów i kryptowalut.









Sekcja „Poll of the Week” zachęca czytelników do aktywnego zaangażowania się, dzieląc się swoimi opiniami na temat trendów i aktualnych spraw.





Sekcja „W tym dniu” Newslettera HackerNoon zabierze Cię w podróż w dół ścieżki pamięci, podkreślając znaczące wydarzenia w świecie technologii, które miały miejsce w bieżącą datę w minionych latach.









