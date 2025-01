Ku biir Codex Public Testnet: Ka Caawi Ka Difaaca Faafreebka Xogta

Shabakadda dadwaynaha Codex ayaa si rasmi ah u bilowday oo shaqaynaysay ilaa Oktoobar, taasoo calaamadaynaysa guul muhiim ah oo loo qaaday dhisidda faafreeb u adkaysta, mustaqbalka waara ee xogta baahsan.





Codex waa shabakad kaydinta baahsan iyo matoorka adkeysiga xogta (DDE) kaas oo ujeedadiisu tahay in lagu kobciyo dhaqaalaha dhijitaalka ah ee adag iyo bulshooyinka xorta ah halkaasoo kaabayaasha muhiimka ah ee kaydinta xogta ay u adkeysanayaan faafreebka, jabsiga, iyo goynta.



Qof kastaa wuu soo dejisan karaa oo maamuli karaa noodhka Codex testnet maanta, isagoo ku biiraya bulsho u heellan abuurista goob kaydineed oo cadaalad ah, baahsan, iyo waarta ee xogta aduunka. Codex wuxuu higsanayaa inuu bixiyo beddelka kaydinta daruuriga dhexe, isagoo siinaya ururada, dadka, iyo abka xal la isku halayn karo oo lagu sii jiro xogta muhiimka ah taasoo hubinaysa inay u adkaysanayso wax-is-daba-marinta ama musuqmaasuqa.

Maxay tahay sababta kaydinta baahsanaanta ay muhiim u tahay

Xogtu waxay noqon kartaa ilaha ugu qiimaha badan adduunka dhijitaalka ah ee sii kordhaya, laakiin sidoo kale waa nugul.





Xadi aad u tiro badan oo xog ah ayaa waxaa soo saara dadka iyo codsiyada maalin kasta, waxaana xogtan lagu xafidaa habdhaqanka bixiyayaasha kaydinta dhexe; hal dhibcood oo guul darro ah oo leh haynta kama dambaysta ah ee sawirkaaga ku saleysan daruuraha, diiwaannada caafimaadka, raadraaca warbaahinta bulshada, iyo dhibco kale oo xog aan la tirin karin.





Kaydinta xogta bixiyeyaasha daruuraha iyo ururrada kale ee dhexe waa ku habboon tahay, laakiin maaha khatar la'aan. Sannadkii 2021, bixiyaha adeegga daruuriga ayaa si degdeg ah ula kulmay maqnaansho uu sababay cilad kaabayaashiisa. Waxa ku xigay mid ka mid ah go'naanshaha internetka ee adduunka ugu weyn taariikhda , iyada oo mareegaha waaweyn ee adduunka ay ku guuldareysteen in ay wax soo geliyaan maadaama madal dhexe oo ay ku keydsanayeen la jabsaday.





Mareegaha internetka, oo ay ku jiraan Amazon, Reddit, Spotify, iyo The New York Times, ayaa khadka tooska ah ka galay adduunka oo dhan, iyagoo muujinaya cawaaqib xumada ay leedahay ku tiirsanaanta adeeg bixiyaha dhexe si uu u kaydiyo xogta oo uu ugu adeego malaayiin qof.





Kaydinta baahsanaanta sida Codex, xogtu waxay ku faaftaa qanjidhada badan ee asxaabta madaxa banaan ee shabakada kaydinta qaybsan, taas oo ka dhigaysa mid adkaysi u leh go'itaanka meel kasta ama gobol kasta. Tani waxay xaqiijin lahayd helitaanka joogtada ah ee xogta, xitaa marka noodhka kaydinta ee la siiyay uu la kulmo hoos u dhac.





Kaydinta baahsanaanta waxay yaraynaysaa khatarta luminta xogta ama maqnaanshaha waxayna bixisaa xal qurux badan dhibaatada baahsan ee xogta daadinta, halkaas oo xogta shakhsi ahaaneed ee isticmaalayaasha aan la hubin ay si lama filaan ah u soo bandhigto guuldarada dhinacyada dhexe.





Sannadkii 2017, Equifax, oo ah mid ka mid ah wakaaladaha warbixinta deymaha ee ugu weyn Mareykanka, ayaa waxaa soo gaaray dhibaato jebin xogeed oo baaxad leh oo wax u dhimay diiwaankeeda ballaaran , oo kashifay xogta gaarka ah iyo kuwa xasaasiga ah ee 148 milyan oo qof. Magacyada, ciwaanada guriga, lambarada teleefanada, taariikhda dhalashada, nambarada bulshada, iyo lambarada liisanka darawalnimada ayaa dhamaantood la jabsaday jabsigan casriga ah iyo bartilmaameedka.





Sida malab oo leh ilaalin dhamaystiran oo ku saabsan xogta gaarka ah ee xasaasiga ah, Equifax waxay soo bandhigtay bartilmaameedka ugu muhiimsan ee haakarisku, iyaga oo qeexaya dhibaatada ka jirta in lagu aamino xogta shakhsi ahaaneed ee muhiimka ah ururada dhexe. Xataa haddii hay'adahan dhexe ay yihiin kuwo karti leh oo aan si khaldan u isticmaalin ama uga faa'iidaysan xogta lagu aaminay, waxay sidoo kale halis ugu jiraan in la jabsado ama ay waxyeello u geystaan jilayaasha xaasidnimada ah.





Jebintan suurtogal ma noqon lahayd haddii macluumaadkan lagu kaydin lahaa shabakad kaydinta baahsan. Xogta waa la sirin lahaa oo waxaa loo qaybin lahaa qanjidhada kala duwan ee madax banaan sida uu qabo nidaamka kaydinta baahsan. Xitaa haddii hal nood la jabiyo, weeraryahanku ma awoodi doono inuu galo dhammaan xogta la dhigay ama uu dhaafo sir kasta.





Kaydinta baahsan, sida ay bixiyaan aaladaha sida Codex, waxay ogolaataa xogta xasaasiga ah in loo kaydiyo si ka sii adkeysi badan faafreebka, jabsiga, iyo maqnaanshaha oo ku sii jiri kara wax ka baxsan dammaanadda hay'ad kasta.

Dhisidda Shabakad Kayd ah oo waara oo la dayactiri karo

Shabakadda kaydinta Codex waxaa loogu talagalay iyadoo maskaxda lagu hayo waarta. Waxay isticmaashaa xisaabinta fog ee ku salaysan ZK, hababka dayactirka, iyo kala firdhinta xogta si ay si hufan ugu fududayso kaydinta xogta, xaqiijinta, iyo ku adkaysiga shabakada isku-faca ah. Codex sidoo kale waxay ka faa'iidaysataa koodka tirtirka si loo saxo qaladka hore, taas oo u oggolaanaysa inay kaydiso xog-ururin weyn oo ka weyn hal nood kasta oo shabakadda ah.





Dhismaha Codex waa in la keeno meel si fudud loo isticmaali karo oo lagu kaydin karo baahsanaanta taasoo cabbiri karta baahida sii kordheysa ee caalamiga ah. Waxqabadka bilowga ah ee shabakada waxay higsaneysaa in ay gaarto heerar la mid ah "BitTorrent oo adkaysi leh," taas oo u oggolaan doonta xogta muhiimka ah in ay ku sii jirto si ammaan ah oo leh adkeysi sare oo shabakadda la qaybiyey.





Ka dib markii la bilaabay shatigeeda dadweynaha, Codex wuxuu sii wadi doonaa inuu diirada saaro horumarinta kaabayaasha wadaagista faylka si loo gaaro shaqeyn la mid ah goobaha sida BitTorrent iyo IPFS. Codex wuxuu ku dhismi doonaa aasaaskan isagoo keenaya kaydinta xogta iyo hababka kaydinta faylasha oo baahsan. Astaamaha loo qorsheeyay wejigan waxaa ka mid ah Suuqa Codex, hagaajinta xogta caajiska ah, dhiirigelinta baaxadda baaxadda leh ee hufan, iyo xogta ku lifaaqan.





Akhri xaashida cad iyo dukumentiyada kale si aad u fahanto Codex iyo hab-maamuuska qaabaynta.

Ku Bilow Codex Testnet

Tallaabada ugu horreysa ee ku biirista Codex testnet waa inaad booqato bogga bilowga testnet.





Laga soo bilaabo halkan, kor u qaadida Codex node iyo socodsiinta waxay qaadataa dhowr daqiiqo! Akhriso Hagaha bilowga degdegga ah ee dukumeentiyada Codex si loo bilaabo.





Haddii kale, waxaad aadi kartaa goobta Codex Discord oo booqo kanaalka #join-testnet si aad u bilowdo habraac is dhexgal ah oo ku saabsan dusha sare kaas oo kugu hagi doona tallaabo kasta oo habka dejinta ah. Isku diwaangeli ka qaybqaataha testnet oo dib u eeg shuruudaha qalabka ka hor intaadan u gudbin #tallaabo-1 qaybta Setup Codex Node ee Discord. Raac hagaha tillaabo-tallaabo, oo waa in aad dejiso noodhkaaga testnet ee Codex oo soconayo wakhti yar.





Codbixiyaasha xudunta u ah codex waxay rajeynayaan inay kugu caawiyaan kanaalka #node-help haddii aad la kulanto wax dhibaato ah. Fadlan ha ka waaban inaad waydiiso su'aalo.





Waxaa muhiim ah in la ogaado in Codex public testnet uu yahay nooca alfa kaas oo ku socda horumar firfircoon. La-kulanka dhiqlaha waa la filayaa, ka qaybgalayaasha testnet-kuna waa inay ku biiraan Codex Discord oo ay bixiyaan jawaab celin ku saabsan arrimo kasta oo ay la kulmaan si ay u caawiyaan horumarinta nidaamka.





