Rejoignez le réseau de test public Codex : aidez à lutter contre la censure des données

Le réseau de test public Codex a été officiellement lancé et est opérationnel depuis octobre, marquant une étape importante vers la construction d'un avenir durable et résistant à la censure des données décentralisées.





Codex est un réseau de stockage décentralisé et un moteur de durabilité des données (DDE) qui vise à favoriser une économie numérique robuste et des sociétés plus libres où l'infrastructure de stockage de données clés résiste à la censure, aux piratages et aux pannes.



N'importe qui peut télécharger et exécuter un nœud sur le réseau de test Codex dès aujourd'hui, rejoignant ainsi une communauté dédiée à la création d'une plateforme de stockage plus équitable, décentralisée et durable pour les données du monde entier. Codex vise à offrir une alternative au stockage cloud centralisé, en offrant aux organisations, aux personnes et aux applications une solution fiable pour la conservation des données critiques qui garantit leur résistance à la manipulation ou à la corruption.

Pourquoi le stockage décentralisé est important

Les données peuvent être la ressource la plus précieuse dans un monde de plus en plus numérique, mais elles sont également vulnérables.





Des quantités massives de données sont générées chaque jour par les personnes et les applications, et ces informations sont sécurisées par les pratiques des fournisseurs de stockage centralisés ; points de défaillance uniques avec la garde ultime de votre galerie de photos basée sur le cloud, de vos dossiers médicaux, de votre empreinte sur les réseaux sociaux et d'innombrables autres points de données.





Le stockage des données auprès de fournisseurs de cloud et d’autres organisations centralisées est pratique, mais il n’est pas sans risques. En 2021, le fournisseur de services cloud Fastly a connu une panne causée par un bug dans son infrastructure. Ce qui a suivi a été l'une des plus grandes pannes Internet mondiales de l'histoire , les principaux sites Web du monde entier ne parvenant pas à se charger, car la plateforme centralisée sur laquelle ils étaient stockés était compromise.





Des sites Web, dont Amazon, Reddit, Spotify et le New York Times, ont été mis hors ligne dans le monde entier, démontrant les conséquences dévastatrices du recours à un fournisseur de services centralisé pour stocker des données et servir des millions de personnes.





Avec un stockage décentralisé comme Codex, les données sont réparties sur plusieurs nœuds de pairs indépendants sur un réseau de stockage distribué, ce qui les rend résilientes aux pannes sur un nœud ou une région unique. Cela aurait assuré un accès continu aux données, même lorsqu'un nœud de stockage donné subissait une interruption de service.





Le stockage décentralisé atténue le risque de perte de données ou de pannes et offre une solution élégante au problème omniprésent des fuites de données, où les données personnelles des utilisateurs sans méfiance sont accidentellement exposées par la défaillance des parties centralisées.





En 2017, Equifax, l’une des plus grandes agences d’évaluation du crédit aux États-Unis, a subi une une violation massive de données qui a compromis ses vastes dossiers , exposant les informations personnelles et sensibles de 148 millions de personnes. Les noms, adresses personnelles, numéros de téléphone, dates de naissance, numéros de sécurité sociale et numéros de permis de conduire ont tous été compromis lors de ce piratage sophistiqué et ciblé.





Equifax, qui détient la garde complète d’un grand nombre d’informations personnelles sensibles, est une cible de choix pour les pirates informatiques, incarnant le problème inhérent à la confiance accordée à des organisations centralisées dans des données personnelles précieuses. Même si ces entités centralisées sont compétentes et n’utilisent pas ou n’exploitent pas les données qui leur sont confiées, elles risquent également d’être piratées ou compromises par des acteurs malveillants.





Cette faille n'aurait pas été possible si ces informations avaient été stockées sur un réseau de stockage décentralisé. Les données auraient été chiffrées et distribuées sur plusieurs nœuds indépendants selon le protocole de stockage décentralisé. Même si un nœud était compromis, l'attaquant ne pourrait pas accéder à l'intégralité de l'ensemble de données ni contourner le chiffrement.





Le stockage décentralisé, tel que proposé par des plateformes comme Codex, permet de stocker des données sensibles d’une manière plus résistante à la censure, aux piratages et aux pannes et qui peut persister au-delà des garanties d’une seule entité.

Construire un réseau de stockage durable et réparable

Le réseau de stockage Codex est conçu dans un souci de durabilité. Il utilise un audit à distance basé sur la protection ZK, des mécanismes de réparation et la dispersion des données pour faciliter efficacement le stockage, la validation et la persistance des données sur le réseau peer-to-peer. Codex exploite également le codage d'effacement pour la correction des erreurs directes, ce qui lui permet de stocker des ensembles de données massifs plus volumineux que n'importe quel nœud du réseau.





L'objectif de Codex est de proposer une plateforme de stockage décentralisée facile à utiliser et capable de s'adapter à la demande mondiale croissante. Les performances initiales du réseau visent à atteindre des niveaux proches de ceux de « BitTorrent avec persistance », ce qui permettra aux données importantes de persister de manière sécurisée et avec une grande durabilité sur le réseau distribué.





Après le lancement de son réseau de test public, Codex continuera de se concentrer sur le développement de son infrastructure décentralisée de partage de fichiers pour obtenir des fonctionnalités similaires à celles de plateformes telles que BitTorrent et IPFS. Codex s'appuiera sur cette base en fournissant des mécanismes d'archivage des données et de sauvegarde de fichiers décentralisés. Les fonctionnalités prévues pour cette phase comprennent le Codex Marketplace, la réparation paresseuse des données, des incitations efficaces en matière de bande passante et des données pouvant être ajoutées.





Lisez le livre blanc et d’autres documents pour comprendre Codex et la conception de son protocole.

Démarrer avec le réseau de test Codex

La première étape pour rejoindre le testnet Codex est de visiter la page de démarrage du testnet.





À partir de là, la mise en place et le fonctionnement d'un nœud Codex ne prennent que quelques minutes ! guide de démarrage rapide dans la documentation du Codex pour commencer.





Alternativement, vous pouvez vous rendre à la Codex Discord et visitez le canal #join-testnet pour démarrer un processus d'intégration interactif qui vous guidera à travers chaque étape du processus de configuration. Inscrivez-vous en tant que participant au testnet et examinez la configuration matérielle requise avant de passer à l'étape 1 dans la section Configuration du nœud Codex de Discord. Suivez le guide étape par étape et votre nœud de test Codex devrait être configuré et opérationnel en un rien de temps.





Les principaux contributeurs du Codex sont impatients de vous aider sur le canal #node-help si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à poser des questions.





Il est important de noter que le réseau de test public Codex est une version alpha en cours de développement actif. Il est normal de rencontrer des bugs et les participants au réseau de test doivent rejoindre le Discord du Codex et fournir des commentaires sur les problèmes qu'ils rencontrent pour aider au développement du protocole.





Participez à la mission de défense des données contre la censure. Rejoignez le réseau de test Codex.





