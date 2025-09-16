Ka horta badan oo ka mid ah World Grid: A Short History of How We Centralized Internet

Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Waxa uu ku yidhi, "Waa'aalo, ma ahaatee, waxaan ku yidhi, "Waa'aalo, waxaan ku yidhi, "Waa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'aalo, "Wa'alo, "Wa'aalo, "Wa'alo, "Wa'aalo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo, "Wa'alo HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC chatrooms; oo dhan waa sida dhismaha badan oo dhan, oo aad ka heli karaa sida macluumaad ka mid ah macluumaadka cusub, oo ka mid ah macluumaadka ah oo ka mid ah macluumaadka. Haddii aad u "beddeli" macluumaadka ah. Waxaad loo soo saarka ah, loo soo saarka homepage iyo GIF-ka ah oo loo yaqaan "GIF-ka ah" oo ka mid ah macluumaadka iyo sidoo kale ka mid ah macluumaadka aad ka mid ah macluumaadka, oo aad u dhiso in aad ka mid ah. Waayo, waxa uu ku yaalaa in ay ku yaalaa in aad browser aad, sidoo kale aad ka mid ah "online" ka badan; sidoo kale aad ka mid ah Google, Facebook, ama Amazon. Qiimeeyey oo ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah, ku yaalaa in ka mid ah ka mid ah ka mid ah oo ka mid ah ka mid ah. Internet oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah. Sida loo yaqaan xarxa oo ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku Qalabka Open Web Sida loo yaabaa, waxaa loo yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. TCP/IP waxaa laga yaqaan TCP/IP ee 1970s iyo 80s, xafiisyada ugu horeysay ee macluumaadka. Ka dib markii ugu horeysay, macluumaadka waxay ku habboonayaa sida loo isticmaali karaa macluumaadka ugu horeysay, xafiisyada ugu horeysay. Sidaas 1980s iyo 90s, internet ka dib ka badan labs iyo mahadumada warshadaha, si loo yaabaa wax ka mid ah caas ah iyo dhismaha. Newsgroups Usenet waxaa laga yaabaa in la xiriira oo dhan. Email lists ka soo xiriir oo dhan oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah ka mid ah ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. FTP waxay ka caawinayaa xawaaraha file-ka ah oo ka mid ah. Oo ka mid ah sida ay ka mid ah sida ay ka mid ah sida ay ka mid ah xitaa, macluumaadka, ama xawaaraha X-Files-ka ah, oo ku saabsan geoCities, Tripod, ama macluumaadka ISP-ka ah. Waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka iyo wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka. Sida loo soo bandhigay in ay ku saabsan macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka. Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalad Marka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid ka mid Markaas ka mid ah Yahoo, Excite, iyo MSN, oo ka mid ah "qariis ah" ee internetka. Dhammaan waa in ay ku yaalaa webka oo dhan, laakiin si ay u qiyaasta in aad ka mid ah wax soo saarka, horoscopes, horoscopes, stock tickers, iyo wax soo saarka oo ka mid ah wax soo saarka. Sida loo yaqaan 'Dot-com Boom' waxay ka caawinayaa wax badan oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah. Amazon waxay ka mid ah wax soo saarka wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah. Google waxay ka mid ah wax soo saarka ah ee internetka, laakiin waxaa ka mid ah wax soo saarka ee internetka. Sida loo yaqaan "NAPSTER" waxaa lagu soo bandhigay in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Qalabka Capitalism Sida loo yaqaan "Google" waa in ay ku yaalaa wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka. Sida loo yaqaan iPhone ee Apple iyo Android ee Google waxay ka dhigi karaa mid ka mid ah macluumaadka ah oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid Sida loo yaabaa in ay ku saabsan wax soo saarka, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka iyo wax soo saarka iyo wax soo saarka. Qalabka waxaa la aasaasay. Qalabka waxaa la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay; waxaa la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay in la aasaasay. Qalabka ugu weyn ee "Progress" Waxa uu ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Warbixiinta waxaa ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Sida loo yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka, laakiin waxa uu ka mid ah wax soo saarka. Qalabka Centralization Sida loo yaabaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Waxaad ka mid ah wax soo saarka ah ee Facebook; sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale sidoo kale. Shuruudaha waxaa loo yaabaa internetka ugu dhismaha in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa warshadaha nuclear waxaa laga yaabaa in ay ku yaalaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah Marka aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay. Shuruudaha waxaa loo yaabaa webka ugu caawin, ugu caawin, iyo sidoo kale loo isticmaali karaa. Shuruudaha waxaa loo yaabaa webka ugu caawin, ugu caawin, iyo sidoo kale loo isticmaali karaa. Shuruudaha ugu soo saarka Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid Nadiifinta ugu horeysay ee Napster ayaa ku dhigi karaa, laakiin BitTorrent ayaa ku dhigi karaa, si ay u dhigi karaa file-ka oo ka mid ah macluumaadka ah. Gnutella, LimeWire, eDonkey: waxaa lagu dhigi karaa, laakiin waxaa ka mid ah u dhigi karaa in ay u isticmaali karaa data. Sida loo yaqaan 'Bitcoin' waxaa loo yaqaan 'Whitepaper', 'Pseudonym' iyo 'Network' oo aan ka mid ah oo aan ka mid ah wax soo saarka. Sidaas, dhismaha kharashka waxaa laga yaabaa in ay ku yaalaa. IPFS ayaa dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha Waxaa jira mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Taageerada: Taageerada Sida loo yaqaan 'Arpanet' waxaa loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo loo yaqaan 'Arpanet' oo la yaqaan 'Arpanet' oo la yaqaan 'Arpanet' oo la yaqaan 'Arpanet' oo la yaqaan 'Arpanet' oo la yaqaan 'Arpanet'. Sida loo yaqaan 'Centralization' waxay ka caawinayaa webka, laakiin sidoo kale sidoo kale sidoo kale ka caawinayaa. Waxaan u baahan tahay warshadaha ugu badan, dhismaha, iyo shirkadaha ugu weyn in ay ku habboonayaan internetka ka mid ah billions of people. Markaas oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Sida loo yaabaa, waxaa laga yaabaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa. \n \n Sida loo yaqaan 'WEB waxaa loo yaqaan 'WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB Sida loo yaqaan 'WEB waxaa loo yaqaan 'WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB