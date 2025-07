Ma rabtaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.





Sida loo yaabaa, Afrika waa ugu horeysay.

Afrika waxay ka soo xigtay in ka mid ah 4% oo ka mid ah shuruudaha carbon ah.





Gigatonnes ee dhismaha carbon

hadda, waxaan Marka: 286 Gtc (Gigaton, ama biliyan ton, ama trillion kilogramm of Carbon) ee dhismaha. And this mess is exploding yearly.





Satellite waxay ku dhigi karaa in ay ku yaaladaha planetary-scale.



Sidaa waxaa laga yaabaa, there is no planetary-scale climate action being taken.





Sidee waxa uu ku yaalaa in ay ku saabsan climate change?

Waxa uu ka mid ah wax soo saarka CO2 ee iska. Oo sidoo kale waxaan u baahan yahay. 0,02% ka mid ah Ma rabtaa soocin oo dhan?

Carbon dioxide waa dhismaha dhismaha dabiiciga. Waxaad ka mid ah in ka mid ah dhismaha dhismaha dhismaha.

Sida loo yaqaan satellite waa mid ka mid ah mashiinka badan oo ka mid ah mashiinka badan oo ka mid ah mashiinka.

Game Qalabka

Sida loo yaqaan "Satellite-based radiometers, gravimeters, spectrometers, LiDAR, and many other special cameras & sensors expanded our understanding of our situation".





Waayo, waxaan ka soo bandhigay in ka badan oo badan oo ka mid ah albedo planetary, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah, dhismaha caadiga ah iyo dhismaha caadiga ah.









Waayo, waxaan noqon doonaa in ay ku dhigi karaa xisaabada Gt-scale oo ay u sameeyaan in this planet every year, si ay u raaxaysaa si ay u raaxaysaa in macrosystems si ay u sameeyaan macrosystems iyo si ay u baahan tahay in ay u shaqeeyey in ay u raaxaysaa xisaabada.





we can't change human nature on time.

Sida loo yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka, artwork iyo carbon neutrality. How can we really solve this problem?

Sida loo yaqaan 'Climate Action Costs' waxaa laga yaqaan 'Climate Action Costs' iyo 'If we make it profitable at the Gt scale, we can take planetary-scale action with all the liquidity investors like you bring'.

In Solarium, waxaan loo soo saarka ugu horeysay ee Earth adeegyada profitable carbon token to help you fund climate action (yay us) and make profits from it (yay you). Sidaa?





Waxaad ka mid ah wax soo saarka.

Sida loo yaqaan Carbon Token Haku iyo in Qalabka Zero (Oracles waa shuruudaha oo dhan oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah).

Sida loo isticmaali karaa data satellite, Solarium waxaa loo isticmaali karaa data 25 maalmood Teknoolojiyada Space waxay ka mid ah in ay u baahan tahay in ay u isticmaali karaa mid ka mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah:

Qalabka Albedo

Question: Ma rabtaa in ay soo saarka ah oo ay ka mid ah soo saarka ah?

Purpose: Qiimeeyaasha waxaa la soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka iyo wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka.

Tools: Satellite radiometers sida MODIS (Saacadaha NASA ee Terra iyo Aqua) VIIRS (Saacadaha NPP Suomi iyo JPSS ee NOAA), iyo CERES (NASA's Terra, Aqua, iyo NOAA-20 satellite) oo ka mid ah qiimeeyo shuruudaha soo saarka ah oo ka mid ah Earth.

Coverage: Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka

Data Access: Waxaa laga yaqaan "NASA" Qalabka portal

Qalabka Gravitational

Question: Ma ahaatee, ma ahaatee, ma ahaatee, ma ahaatee, ma ahaatee, ma ahaatee.

Purpose: Sida loo yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.

Tools: Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) iyo GRACE-FO (Grace-Follow On), loo isticmaali karaa xawaaraha badan oo ka mid ah xawaaraha gravity.

Coverage: QEEBE

Data Access: Waxaa laga yaqaan "NASA" Earthdata portal (Login waxaa laga yaabaa)

heerkulka Ocean

Question: Ma rabtaa in ay soo saarka ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo ka mid ah?

Purpose: Waxaad ka mid ah u baahan tahay in ay ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka.

Tools: Satellite radiometers sida VIIRS (Saacadaha NPP Suomi iyo JPSS ee NOAA), SLSTR (Saacadaha Sentinel-3 ee ESA) AMSR2 (GCOM-W1 satellite ee JAXA) ka mid ah energa soo saarka infrared ama xayawaanka microwave ka ool ah.

Coverage: heerkulka heerkulka ah ee sareeya

Data Access: Waxaa laga yaqaan "NASA" Qalabka portal Waxaa laga yaqaan NOAA Qalabka.

Qalabka Ice Polar

Question: Markaad ka mid ah iibsaday?

Purpose: Waxyaabaha ugu badan waa in ay ka mid ah wax soo saarka, wax soo saarka waa mid ka mid ah wax soo saarka.

Tools: Satellite alimeters sida ICESat-2 (NASA, lasers) iyo CryoSat-2 (ESA, radar) waxay ka mid ah xawaaraha xayawaanka ah ee xayawaanka ah oo aan ka heli karaa.

Coverage: Warshadaha Polar

Data Access: Waxaa laga yaqaan "NASA" Qalabka portal

Qalabka carbon dioxide

Question: Qiimeeyo wax soo saarka waa CO2?

Purpose: CO2 waa shuruudaha ugu horeysay ee energa soo saarka ah ee soo saarka si ay u dhigi karaa Earth through air. Solana ha Waxaad ka soo xiriir in ay ku yaalaa in ay ka heli doontaa.

Tools: OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) iyo OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) waxaa ka mid ah NASA.

Coverage: Near-Global (OCO-2), Latitudes ~52° N to 52° S (OCO-3) ka mid ah International Space Station (ISS), ugu fiican ee si ay u aragto Ecuator

Data Access: Waxaa laga yaqaan "NASA" Earthdata portal

Qalabka

Question: Ma rabtaa in la soo saarka in la soo saarka ah?

Purpose: Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.

Tools: Satellite optical Imaging High-Resolution sida LANDSAT-9 (NASA/USGS), Sentinel-2 (ESA/Copernicus), iyo kale oo ka mid ah macaamiisha ganacsiga si ay u soo bandhigay in ay ka caawineysaa in ka mid ah xafiisyada waxaa ka mid ah dhismaha ugu caawin ah.

Coverage: Shuruudaha ugu badan ee Global

Data Access:

LANDSAT-9: waxaa laga yaqaan 'EarthExplorer' ee USGS iyo 'Earthdata' ee NASA

Sentinel-2: waxaa laga yaqaan 'Copernicus Open Access Hub & EarthExplorer' ee ESA.

Qalabka UV

Question: Ma rabtaa in ka badan oo ka mid ah shuruudaha ugu fiican ee Earth?

Purpose: Raadinta UV ka badan oo ka mid ah ay ka mid ah wax soo saarka, si kastaba haweenka ama si kastaba haweenka.

Tools: Satellite spectrometers sida OMI (Ozone Monitoring Instrument) on NASA satellite Aura, iyo GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2) on ESA/EUMETSAT's MetOp satellites waxay ka mid ah dhismaha energa UV

Coverage:Qalabka Global.

Data Access:Waxaa laga yaqaan "NASA"Earthdata portal

Qalabka Air

Question:Ma rabtaa in la soo saarka?

Purpose:Qalabka caadiga ah oo ka mid ah nitrogen dioxide, sulfur dioxide, iyo aerosols, waxaa loo isticmaali karaa in ay ku habboon karo, oo ay ka caawinayaa in ay ku habboon.

Tools:Satellite spectrometers, LiDAR & radiometers sidaTROPOMI(Saacadaha ESA / Copernicus Sentinel-5P)OMI(Nasa waxaa loo yaqaan Aura satellite) iyoGOME-2(MetOp satellite) si ay u mashiinka xawaaraha leh ee xawaaraha si ay u baahan tahay in ay ku saabsan wax soo saarka.

Coverage:Global, oo ka mid ah wax soo saarka dhismaha dhismaha oo ka mid ah macluumaadka iyo qalabka.

Data Access:Waxaa laga yaqaan "NASA"Qalabka portal

Shirkadda Tactics

Shuruudaha iyo dhismaha

Gravitational Field Interference

Verdict

Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Verdict

Qalabka iyo Self-Sufficiency

Verdict

Shirkadda Final

Considering our timeframe, problem scale and space technology, we still have a fighting chance against climate change. But we must move fast on the trust that you and billions of others grant us.





Markaas oo ka mid ah ugu horeysay oo ka mid ah ugu horeysay oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.