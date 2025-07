Gigaton Run: Tecnología Espacial vs Cambio Climático

Es vieja noticia que la Tierra está en fuego. ¿Cuánto tiempo antes de que estemos cocinados?





Según los científicos del climaDurante los últimos 175 años, hemos dependido fuertemente de nuestros antepasados líquidos para apoyar nuestro estilo de vida y ahora estamos inmersos en deudas oceánicas.





¿Y si pudiéramos hacer algo al respecto?tú¿Puede ?





Y no me refiero al sacrificio de los simples placeres de hoy para un mejor mañana.RealValor en el que realmente podemos invertir para realmente arreglar este desorden.





Si aún no crees en el cambio climático,Comprobar las inundaciones en NigeriaLo que los africanos no reciben es que África arde primero.





O inundaciones primero, lo que te guste.





La Tierra está en fuego, y África arde primero.

África solo contribuye con el 4% de las emisiones mundiales de carbono.No tenemos la infraestructuraSi alguien debería estar invirtiendo pesadamente en soluciones y contramedidas, deberíamos ser nosotros.





Así que estoy escribiendo esto no para asustarle, peroto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Gigatones de deuda por carbono

¿Qué sacrificio ofrecemos para apaciguar al dios del carbono?





Hoy, estamos286 GTCgigatoneladas, o billones de toneladas, o billones de kilogramos de carbono) en deuda.And this mess is exploding yearly.





Si hay alguna posibilidad de que nos salvemos a tiempo, será construido sobre la tecnología espacial.



¿Quién hubiera pensado que la aplicación más prometedora de la tecnología espacial en la Tierra sería ayudarnos a restablecer la temperatura de la superficie de nuestro planeta?





Los satélites nos dan una posición a escala planetaria en el vacío del espacio.



Esto significa que podemos ver si nuestros esfuerzos realmente están funcionando, predecir desastres y responder temprano, y proporcionar información crucial durante desastres ambientales.





Construiremos nuestro futuro sobre ellos en estos 25 años críticos.





Pero en la actualidad,there is no planetary-scale climate action being taken.





¿Cómo sabemos que nuestro clima está cambiando?

Suponiendo que queremos ignorar todo el hielo derretido en el Ártico y las terribles sequías y inundaciones en África, necesitaríamos recopilar datos, ¿verdad?





Tenemos algunas opciones.





Podríamos medir la cantidad de CO2 en el aire.Y lo hemos hecho.Pero cómo sabemos que es este pequeñoAumento del 0,02%¿Eso nos cocina a todos?

El dióxido de carbono es una trampa de calor natural. Así que podemos ver cómo un exceso puede aumentar el calor.

¿Quieres localizar hasta que toda tu ciudad sea inundada?





El problema con la acción climática es que las personas no están acostumbradas a pensar en una escala gigatonelada, por lo que no pueden calcular la teoría del caos, o cómo las pequeñas acciones resultan en resultados impredecibles.









Es por eso que seríamos lo suficientemente ciegos como para ignorar todo el hielo derretido en el Ártico y las terribles sequías y inundaciones en África. o la enfermedad causada por los rayos ultravioleta dañinos de los que la Tierra no podía protegernos.





¿Cómo obtuvimos la información de que el hielo se estaba derritiendo? imágenes de satélite. y la contracción del lago Chad en África? imágenes de satélite. y el índice UV para el día? sí. satélites.





¿Qué es un satélite? una masa más pequeña orbitando una masa más grande en el espacio.

Cualquier acción climática efectiva dependerá de dicha tecnología espacial para ayudarnos a ajustar y gestionar la escala necesaria para resolver este problema:



Si nuestras emisiones anuales aumentan nuestra deuda GtC mucho más rápido que nuestras acciones correctivas, entonces este es un juego de velocidad jugado a escala.









Un juego de velocidad

¿Qué sucede cuando tus células se dan cuenta de ti?





Una vez que nos dimos cuenta de lo pequeños que éramos en el esquema celestial comenzamos a ver como una fuerza celestial.



Los radiómetros basados en satélite, gravímetros, espectrómetros, LiDAR y muchas otras cámaras y sensores especiales ampliaron nuestra comprensión de nuestra situación.





Hemos enviado muchos más satélites, rastreando el albedo planetario, la fuerza del campo gravitatorio, la temperatura del océano, el espesor del hielo polar, la concentración de dióxido de carbono, la deforestación, la radiación UV y la calidad del aire.









Comenzamos a comprender el efecto de escala Gt que estamos haciendo en este planeta cada año, siendo capaces de zoom y entender cómo los microsistemas mueven los macrosistemas y el nivel de trabajo que tenemos que hacer para reequilibrar la ecuación.





Todo el mundo que conoce sus cebollas sabe esto: si podemos alcanzar la escala requerida de acción correctiva a tiempo, 25 años es factible.





Aunque esto suena fácil, la propia naturaleza humana es lo que nos ha llevado aquí. Por lo tanto, tenemos que apostar por ello si queremos hacer cambios de alto nivel de manera efectiva. Si absolutamente tenemos que ganar contra el cambio climático, debemos hacer 3 apuestas:





No podemos cambiar la naturaleza humana a tiempo.

Con sólo 25 años para actuar, no podemos hacer apuestas sucias.Cualquier cambio que necesitemos hacer debe ser visto desde las escalas de producción, distribución y emisión.

Así que maldita la plantación de árboles, las obras de arte y la neutralidad del carbono. ¿Cómo podemos realmente resolver este problema?

Si no conoces la respuesta,AquíEs la mía





Podemos ganar dinero con la acción climática.

Guardar sus protestas para Greta Thunberg & amigos.Todos los organismos deben producir residuos valiosos para que este planeta funcione, incluso usted.

Fuck la sensación de que no puede hacer algo real sobre el problema climático.Nosotros construimos la bioeconomía en lugar del exceso de carbono.

Si lo hacemos rentable a la escala Gt, podemos tomar medidas a escala planetaria con todos los inversores de liquidez como usted trae.

En Solarium, estamos construyendo la primera de la Tierraverdaderamentetoken de carbono rentable para ayudarle a financiar la acción climática (yay us) y hacer beneficios de ella (yay you).¿Cómo ?





Podemos medir los resultados.

En el Carbono de los TokensPágina weby enCerca de cero(mi galardonado artículo de stablecoin en Hackernoon), discuto nuestra dependencia total de los oráculos para alimentar los datos climáticos en los contratos inteligentes de nuestro token.Oracles son los espíritus de nuestros antepasados que susurran dulces notas en un bloque, quiero decir, un servicio de terceros que proporciona datos externos a una blockchain.

Sus datos provendrán directamente de la red de satélites y estaciones espaciales orbitando la Tierra, y serán gestionados por las organizaciones encargadas de ellos con las que colaboraremos.





Con todos estos datos de satélite disponibles públicamente, llegando a Solarium25 años de misiónLa tecnología espacial significa que sabremos si nuestra acción climática a escala planetaria está funcionando utilizando estas métricas:

Planeta Albedo

Question:¿Cuánta luz solar refleja la Tierra?

Purpose:El calor atrapado por el exceso de carbono atmosférico absorberá más luz. más luz? más calor.

Tools:Los radiómetros de satélite comoMODIS(en los satélites Terra y Aqua de la NASA),VIIRS(en los satélites Suomi NPP y JPSS de la NOAA), yCERES(en los satélites Terra, Aqua y NOAA-20 de la NASA) que miden la radiación solar de onda corta reflejada por la Tierra.

Coverage:Global (CERES), Near-Global (MODIS y VIIRS)

Data Access:Disponible en la NasaPortal de la Tierra

Data Management:División entre los Centros de Archivo Activo Distribuido (DAAC) de la NASA para los Procesos Terrestres (LP) y el Centro de Datos de Ciencia Atmosférica (ASDC)





La fuerza del campo gravitatorio

Question:¿Está cambiando el campo gravitacional de la Tierra?

Purpose:Si la masa de un planeta se mueve, su gravedad también cambiará.Si no se mueve a mi último álbum, ¿qué es lo que se mueve?

Tools:Los gravímetros de satélite comoGRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment**) yGRACE-FO(GRACE-Follow On), utilizando sus distancias relativas para medir las fluctuaciones de la gravedad.

Coverage:global

Data Access:Disponible en la NasaPortal de la Tierra(Login gratuito para el usuario)

Data Management:La NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC y la Universidad de Texas en el Centro de Investigación Espacial de Austin (UT-CSR).





Temperatura del océano

Question:¿Cuánto calor absorben los océanos?

Purpose:Definitivamente no queremos cocinar todos los peces de la Tierra a la vez.

Tools:Los radiómetros de satélite comoVIIRS(en los satélites Suomi NPP y JPSS de la NOAA),SLSTR(en los satélites Sentinel-3 de la ESA), yAMSR2(en el satélite GCOM-W1 de JAXA) medir la energía térmica infrarroja o radiación de microondas del océano.

Coverage:Temperatura global de la superficie del océano

Data Access:Disponible en la NasaPortal de la TierraTambién disponible en NOAA CoastWatch.

Data Management:La Oceanografía Física de la NASA (PO) DAAC, y el CoastWatch de la NOAA.





Espesor de hielo polar

Question:¿Cuánto hielo nos queda?

Purpose:Más calor significa menos hielo; menos hielo significa más agua; más agua significa más calor.

Tools:Los satélites comoICESat-2(NASA, los láseres) yCryoSat-2(ESA, radar) mide la altura del hielo que hemos dejado del espacio.

Coverage:Regiones Polares

Data Access:Disponible en la NasaPortal de la Tierra

Data Management:Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC DAAC)





Concentración de dióxido de carbono

Question:¿Cuál es el porcentaje de CO2 en el aire?

Purpose:El CO2 es el guardián principal de toda la energía térmica del sol tratando de escapar de la Tierra a través del aire.SolariumLe hará una oferta que no puede rechazar.

Tools:Misiones dedicadas como OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) y OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) (ambas de la NASA).

Coverage:Near-Global (OCO-2), Latitudes ~52° N a 52° S (OCO-3) desde la Estación Espacial Internacional (ISS), excelente para el monitoreo del ecuador

Data Access:Disponible en la NasaPortal de la Tierra

Data Management:Centro de Datos e Información de Ciencias de la Tierra de Goddard (GES DISC)





Desforestación

Question:¿Hay suficientes árboles para combatir el calor?

Purpose:Imagínese un mundo sin sombra.Como si eso no fuera suficiente, convierten el exceso de carbono en el aire en una fuente de energía que alimenta, combustible y protege al mundo.

Tools:Los satélites de imagen óptica de alta resolución como LANDSAT-9 (NASA/USGS), Sentinel-2 (ESA/Copernicus), y otros de proveedores comerciales toman fotos para ayudarnos a comparar cuánta tierra está cubierta por hermosos árboles verdes.

Coverage:superficie terrestre casi global

Data Access:

LANDSAT-9: Publicamente disponible desde el EarthExplorer de USGS y el portal Earthdata de la NASA

Sentinel-2: Publicamente disponible desde el Hub de Acceso Abierto de Copernicus y EarthExplorer de la ESA.

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9) y la Agencia Espacial Europea (ESA) para datos Sentinel-2 dentro del programa Copernicus.





Radiación UV

Question:¿Cuánta protección de superficie ha dejado la Tierra?

Purpose:Demasiada radiación UV matará a todos los seres vivos, lentamente o rápidamente, dependiendo de la cantidad con la que estamos tratando.

Tools:Espectrómetros de satélite comoOMI(Instrumento de Monitorización de Ozono) en el satélite Aura de la NASA, yGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) en los satélites MetOp de la ESA/EUMETSAT miden la fuerza de la energía UV reflejada en el satélite.

Coverage:global de .

Data Access:Disponible en la NasaEarthdata portal

Data Management:Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) de la NASA para OMI, y EUMETSAT para GOME-2.





Calidad del aire

Question:¿Qué estamos desechando en el aire?

Purpose:Los contaminantes del aire como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y los aerosoles forzan el cambio climático, y hacen que sea más difícil para los seres vivos respirar.

Tools:Espectrómetros por satélite, LiDAR y radiómetros comoTROPOMI(en el satélite ESA/Copernicus Sentinel-5P),OMI(en el satélite Aura de la NASA), yGOME-2(en los satélites MetOp) miden el comportamiento de la luz en el aire para decirnos exactamente qué lo está contaminando.

Coverage:Global, con diferentes resoluciones espaciales dependiendo del contaminante y el instrumento.

Data Access:Disponible en la NasaEarthdata portal

Data Management:Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) de la NASA para OMI, y EUMETSAT (para TROPOMI en Sentinel-5P y GOME-2).





Tácticas de escala

Para el juego de la velocidad, tendremos que cambiar las métricas anteriores simultáneamente en 25 años.No hay mejor vehículopara una acción climática tan rápida a escala planetaria que con nuestro proyecto de Biotecnología Ambiental en Solarium.





Pensar en Gigatonnes es loco hasta que piensas en Kilotonnes, y luego en Tonnes siguiendo los primeros principios.





Ahora todo lo que queda es hacerlo, y estoy seguro como el infierno no puede hacerlo solo.Toma una acción climática real y rentable conmigo contribuyendo físicamente a nuestroCooperación Climática Global, y/o digitalmente a través de nuestroToken de carbono.





Incluso si dejas dinero en la mesa, no voy a hacer nada.

Amenazas y debilidades

Gravitational Field Interference

Dado que la tecnología espacial depende del campo gravitatorio de la Tierra para orbitar, no será divertido cuando el cambio climático crea suficiente interferencia de campo gravitatorio para distorsionar nuestra recopilación de datos o incluso hacer que los satélites caigan de la órbita.

La redistribución de la masa de la Tierra debido al cambio climático interferirá con nuestro campo gravitacional. las hojas de hielo se derreten en los polos y todo lo que el agua se acumula en el ecuador (África).





Puede ser un pequeño cambio general, pero las consecuencias serán drásticas, encerrándonos en una situación de catch-22, porque necesitamos nuestros satélites en órbita para tomar acciones climáticas a escala planetaria.





Verdict

Necesitamos actuar muy rápidamente para tomar medidas climáticas a escala planetaria.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Estos son drones espaciales que pueden estar en cualquier lugar entre el tamaño de un pan o un autobús escolar. se mueven rápidamente (órbita de 90 minutos), requieren nódulos para crear redes a escala planetaria, y tienen la vida útil más corta de todos los satélites que tenemos hoy en día.





Son los más asequibles, pero sus mayores fortalezas son también su mayor debilidad, y su baja altitud significa que seguramente serán afectados por el calor atrapado en la atmósfera de CO2.









A medida que los satélites LEO se vuelven más comunes, los riesgos de colisión aumentan, así como el riesgo de incendiarse y caer de la órbita debido al cambio climático.





Si fallan, perdemos los datos climáticos que estaban recopilando.





Verdict

Debemos diversificar nuestras fuentes de recopilación de datos una vez que comience la acción a escala planetaria.





Resiliencia y autosuficiencia

Las cámaras de satélite son impotentes contra la contaminación y la interferencia en áreas de baja calidad del aire.





Esto significa que si algo se rompe, tendremos más detritos dispersos alrededor de la órbita de la Tierra.





Y mientras tenemos dos estaciones espaciales (Estación Espacial Internacional [ISS] & ) ahora orbitando el planeta, dependen en gran medida de viajes complejos y increíblemente caros para reemplazar los suministros y entregar a los miembros de la tripulación.





Verdict

Antes de empezar a considerar la colonización de otro planeta, debemos centrarnos en desarrollar satélites autosuficientes capaces de sobrevivir al cambio climático.









El espacio final

Usted utiliza la tecnología espacial en su vida cotidiana, desde el GPS en su teléfono a su TV por satélite y a veces para llamadas y acceso a Internet.





Pero la infraestructura suave para distribuir esta tecnología ha sido a través de interfaces digitales que sirven como intermediarios, simplificando sus interacciones con nuestra tecnología celestial.





Ahora estamos creando la interfaz entre usted y la tecnología espacial para la acción climática en Solarium. Con ella, rastrearemos la eficiencia de nuestra acción climática a escala planetaria y desarrollaremos índices de calma y miedo a partir de datos oraculares que apoyan nuestra bioeconomía del carbono hoy y esperan por nuestro futuro en este planeta.





Teniendo en cuenta nuestro marco de tiempo, la escala del problema y la tecnología espacial, todavía tenemos una oportunidad de luchar contra el cambio climático.





Y así comienza la carrera de gigaton. ¿Estás listo?