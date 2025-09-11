Vzdelávací bajt: Čo je phishing v kryptomenách a ako sa pred ním chrániť

Phishing je typ podvodu, v ktorom vás niekto podvádza, aby vám poskytol súkromné informácie, ako sú vaše heslá alebo peňaženkové kľúče.V krypto, to často zahŕňa falošné webové stránky, predstierané aplikácie alebo ľudia, ktorí predstierajú, že sú niekto, kto nie sú (ako sú podporní agenti alebo správcovia projektov), aby získali prístup k vašej peňaženke a ukradli vaše finančné prostriedky. It’s also widespread. To je najvyššie číslo od roku 2023. a krypto používatelia sú hlavnými cieľmi, najmä keď sú rozptýlení alebo si nie sú istí, čomu dôverovať. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide zaznamenané zaznamenané zaznamenané Ak používate peňaženku, obchodujete s tokenmi alebo len skúmate kryptografické projekty, pochopenie toho, ako phishing funguje, je jedným z najlepších spôsobov, ako chrániť svoje finančné prostriedky. A podvodníci presne vedia, ako falošne vstúpiť. social engineering Sociálne inžinierstvo Ako vyzerá phishing v kryptomenách? Phishing v kryptomenách prichádza v mnohých formách, ale cieľ je vždy rovnaký: dostať vás, aby ste odovzdali kontrolu nad vašou peňaženkou. Niektoré podvody vyzerajú ako užitočné nástroje. Falošné stránky kopírujú skutočné platformy, ako je MetaMask alebo Uniswap. Niekedy sa objavujú v hornej časti výsledkov vyhľadávania ako reklamy. Jeden nesprávny klik a ste na stránke, ktorá žiada o vaše semeno frázy alebo vás triky do podpísania škodlivej transakcie. Ostatné útoky sa používajú Najmä v kryptografických komunitách. Alebo vás požiadajú, aby ste svoju peňaženku pripojili k falošnej onboardingovej stránke. Falošné pracovné ponuky Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware Falošné pracovné ponuky Kriminálne skupiny používajú AI generované videá a telefónne hovory, aby predstierali skutočných ľudí. Podvodníci používali hlboké falošné hlasy a videá celebrít, aby propagovali svoju falošnú investičnú platformu a podviedli tisíce do posielania fiat alebo kryptomeny. In one reported case V jednom oznámenom prípade Ak zverejníte otázku o podpore vo verejnom kanáli, očakávajte, že dostanete súkromnú správu od niekoho, kto predstiera, že je zamestnanec. Ako sa vyhnúť phished Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred phishingom, je spomaliť a zostať podozrivý z čohokoľvek, čo sa zdá byť užitočné alebo naliehavé. , a to ani s "podporou" zamestnancov. žiadna skutočná spoločnosť alebo projekt nikdy požiadať o to. Semená frázy Semená frázy \n \n Zaznamenať stránky, ktoré používate často, a neklikajte na náhodné reklamy pri hľadaní peňaženky alebo menových mien. Zadajte adresu URL priamo je bezpečnejšie. Pozrite sa na túto adresu URL, rovnako. Ak to vyzerá zvláštne alebo odlišné od pôvodného názvu platformy alebo zaregistrovaného na dôveryhodných stránkach, ako je CoinMarketCap alebo dokonca Wikipedia, je to určite phishing, alebo aspoň nie na pôvodnej webovej stránke. V Obyte, napríklad, oficiálna webová stránka je Obyte.org, ale je tu aj štatistická stránka s doménou Obyte.io. Rôzne domény môžu byť podvody. Vyhľadať.org Výmena.me \n \n \n \n Použite studenú peňaženku pre väčšinu svojich finančných prostriedkov. Pridáva vrstvu ochrany, ak skončíte na falošnom mieste, pretože teraz sú vaše úspory mimo internetu. Pokiaľ ide o deepfakes alebo pracovné ponuky, dôverujte svojim inštinktom. Ak sa niekto zdá príliš horlivý, aby vám dal prácu, príliš dobrú investíciu, alebo vás požiada o inštaláciu neznámeho softvéru, prestaňte. Dvojnásobne skontrolujte spoločnosť, náborového pracovníka a softvér. Zavolajte spoločnosti prostredníctvom overeného čísla pred kliknutím na akékoľvek odkazy. Na Discord sa nikdy nedôverujte priamym správam o podpore. Legitné tímy pomáhajú iba prostredníctvom oficiálnych kanálov. Ak sa niekto prvý dostane von, predpokladajte, že ide o podvod. Môžete tiež vypnúť DM z členov servera vo vašich nastaveniach. Jednoduchý text Ak si vezmete čas, dvakrát skontrolujte zdroje a nikdy sa nevzdáte súkromných informácií, vyhnete sa väčšine pascí. Vektorový obrázok Freepik Freepiková Freepiková