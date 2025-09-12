DOLLUM rozširuje príležitosti peňaženky, zavádza nové bezpečnostné funkcie po predaji tokenov DOL

, digitálna peňaženka poskytujúca služby pre jednoduché a bezpečné kryptografické ukladanie a ďalšie potreby digitálnych aktív, vrátane DeFi a staking, zaviedla niekoľko funkcií na zlepšenie užívateľskej skúsenosti. platforma poskytuje riešenia pre prepojenie vlád, bankových systémov a poisťovacích sietí. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- Dolomit Dolomit Nasledujúce základné funkcie peňaženky Dollum sú určené pre bezpečnosť a pohodlie používateľov: \n \n Záložná adresa V prípade straty hesla, zlyhania prístupu k účtu alebo predĺženej nečinnosti sú všetky aktíva automaticky presmerované na určenú záložnú adresu.Táto ochrana zabezpečuje, že finančné prostriedky zostanú bezpečné, obnoviteľné a vždy pod ochranou oprávneného vlastníka. \n \n Funkcia proti krádeži Bezpečnosť peňaženky v prípade hrozby aktiváciou skrytého núdzového signálu. \n \n Komisia optimalizuje Zníženie transakčných nákladov automatickým výberom najnižších dostupných poplatkov. \n \n Núdzový režim Stop Mode Okamžitá ochrana aktív ich konverziou na USDT v núdzových situáciách. \n \n Kryptografické investičné portfólio Správa portfólia s hotovými portfóliami s jedným kliknutím. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw Integrácia týchto nových funkcií predstavuje ďalší kľúčový míľnik v pokračujúcich snahách platformy rozšíriť svoje služby a ďalej posilniť schopnosť používateľov rozvíjať svoje digitálne aktíva. tím peňaženky už predstavil cestnú mapu, ktorá stanovuje niekoľko dôležitých krokov pre integráciu nových finančných riešení. V blízkej budúcnosti plánuje tím zaviesť podporu kreditných kariet do peňaženky, aby proces on-ramp a off-ramp jednoduchý. Táto funkcia výrazne uľahčí proces nákupu kryptomien s fiat. Dolomit Dolomit zabezpečiť používateľom čo najbezpečnejší zážitok, peňaženka dokončila audit inteligentnej zmluvy vykonávaný spoločnosťou Solid Proof a úspešne prešla postupom KYC tímu. Dolomit Dolomit V poslednej dobe, Dollum tokenový predaj ich domáceho tokenu DOL, ktorý bude spustený na Binance Smart Chain Network po dokončení tokenového predaja. Druhá fáza tokenového predaja je v súčasnosti v plnom prúde, čo ponúka skorým účastníkom príležitosť potenciálne dosiahnuť lepšie podmienky ROI ako v neskorších fázach. Oznámené Oznámené O spoločnosti Dollum je na misii predefinovať digitálne financie tým, že poskytne bezpečnú, spoľahlivú a používateľsky orientovanú peňaženku a ekosystém pre nováčikov aj skúsených investorov. Postavená na transparentnosti a inováciách, Dollum predstavuje DOL Token na Binance Smart Chain, teraz v predpredaji, ktorý dáva používateľom prístup k stávkovaniu s atraktívnymi APY odmenami. Našou prioritou je bezpečnosť, dôvera a dlhodobá udržateľnosť - každý prvok, od tokenomiky po užívateľské skúsenosti, je navrhnutý tak, aby vytvoril trvalú hodnotu pre globálnu komunitu. Dollová Dollová kontaktovať Andreja Millera Dollová Informácie info@dollum.com \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy