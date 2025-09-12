BlockchainFX získava 7,24 milióna dolárov v predpredaji ako prvá multi-assetová super aplikácia prebieha v beta verzii

, decentralizovaná multi-aktívna obchodná platforma, oznámila, že jej predpredaj vyzbieral $ 7,242,807.43 z viac ako 9 021 účastníkov. Aplikácia je už v beta verzii, čo umožňuje používateľom obchodovať s viac ako 500 aktívami vrátane kryptomien, akcií, forexu a komodít, zatiaľ čo predpredaj pokračuje.S predpredajnou cenou vo výške 0,023 USD a potvrdenou štartovacou cenou vo výške 0,05 USD, účastníci, ktorí si počas tejto fázy kúpia BFX, okamžite začnú zarábať stávkové odmeny a týždenné výplaty USDT prostredníctvom nástrojového panela platformy. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- BlokovanieFX BlokovanieFX BlokovanieFX BlokovanieFX BlockchainFX Presale Výkonnosť Predpredaj zaznamenal príspevky vo výške 7,242,807,43 USD, čo predstavuje 96,57% soft cap, s viac ako 9 021 účastníkmi k dnešnému dňu. Prispievatelia sa môžu zapojiť pomocou ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE a LTC, spolu s platbami kartou prostredníctvom Visa, Apple Pay a Google Pay. Úrovne príspevkov začínajú na úrovni 1 000 dolárov pre úroveň Novice a rozširujú sa na úroveň Legend na 100 000 dolárov, ponúkajú odmeny, ako sú NFT, karty Visa s obmedzeným vydaním, bonusové alokácie až do výšky 80%, a obchodné kredity v hodnote až do výšky 25 000 dolárov. Tokenový model a komunitné stimuly Token $BFX používa deflačnú štruktúru, ktorá redistribútuje 70% obchodných poplatkov do svojej komunity. Päťdesiat percent fondov poplatkov, distribuovaných denne v BFX a USDT, zatiaľ čo 20% podporuje denné nákupy, pričom polovica znovu zakúpených tokenov je trvalo spálená. Odmeny sú obmedzené na 25 000 USDT za deň a distribuované týždenne každý pondelok. Celková ponuka $BFX je 3,5 miliardy žetónov, vydaných podľa štandardu ERC-20. Oficiálna adresa zmluvy o žetónoch je 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Informácie o $BFX Token Presale Ak sa chcete pripojiť k predpredaji, používatelia sa pripájajú k decentralizovanej peňaženke, ako je MetaMask, Trust Wallet alebo Coinbase Wallet. Po výbere platobnej možnosti - kryptomena alebo karta - prispievatelia potvrdzujú transakciu prostredníctvom svojej peňaženky. BlockchainFX tiež ponúka exkluzívny 30% bonus s kódom Po potvrdení sa predpredajné alokácie zobrazia v ovládacom paneli používateľa, kde sa stávkové odmeny začnú hromadiť okamžite. Bulvár 30 Bulvár 30 Vízová karta a platforma BlockchainFX ponúka účastníkom predpredajov exkluzívny skorý prístup k BFX Visa Card, k dispozícii v kovových a 18-karátových zlatých edíciách. karta sa integruje s Apple Pay a Google Pay, čo umožňuje transakcie až do výšky 100 000 dolárov za nákup a 10 000 dolárov v mesačných výberoch z bankomatov. Medzitým je obchodná platforma živá v beta verzii, ktorá podporuje bezproblémový prístup k viac ako 500 aktívam v jednom prostredí.Táto štruktúra umiestňuje BlockchainFX ako prvú super aplikáciu na kombináciu kryptomien a tradičných finančných trhov pod jedným rozhraním. Bridžovanie Global Finance and Blockchain BlockchainFX sa umiestňuje na križovatke blockchain a tradičných financií a rieši medzeru medzi kryptomenami - priemerným denným obchodným objemom 89 miliárd dolárov - a globálnym forexovým trhom, ktorý denne spracováva viac ako 7,5 bilióna dolárov.Umožnením prístupu k obom ekosystémom v rámci jednej aplikácie sa BlockchainFX snaží zachytiť časť tejto širšej finančnej aktivity a zároveň vrátiť hodnotu priamo do svojej komunity prostredníctvom stávkových odmien, nákupov a spaľovania tokenov. Informácie o BlockchainFX decentralizovaná multi-aktívna obchodná platforma, ktorá kombinuje blockchain s tradičnými finančnými trhmi. Podporuje viac ako 500 aktív – vrátane kryptomien, akcií, forexu, komodít, ETF a derivátov – platforma poskytuje komplexné prostredie pre globálnych používateľov. Jeho natívny token, $BFX, mocenské stávky, odmeny, nákupy a integrácia kariet Visa. BlockchainFX bol auditovaný spoločnosťou Coinsult a CertiK, s tímovým overením dokončeným spoločnosťou Solidproof. is BlokovanieFX BlokovanieFX BlokovanieFX Užívateľ si môže prečítať viac informácií tu: \n \n \n \n Webové stránky: https://blockchainfx.com/ Špecifikácia: https://x.com/BlockchainFXcom Voľný Chat: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat kontaktovať CMO Lisa Evansová BlokovanieFX Dobrý deň@blockchainfx.com \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy