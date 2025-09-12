BlockchainFXは、初のマルチアセットスーパーアプリとして7.24Mドルをリリース

, decentralized multi-asset trading platform, has announced that its presale has raised $7,242,807.43 from more than 9,021 participants. 多くのトークンリリースとは異なり、 アプリケーションはすでにライブベータで、ユーザーが仮想通貨、株式、フォーカス、および商品を含む500以上の資産を取引できるようになり、プレセールが継続されます。$0.023のプレセール価格と$0.05の確認されたスタート価格で、この段階で$BFXを購入した参加者は直ちにプラットフォームのダッシュボードを通じて賭けの報酬と毎週のUSDT支払いを稼ぎ始めます。 San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX BlockchainFX プレセール・パフォーマンス プレセールは724280743ドルの貢献を記録し、ソフトカップの9657%に相当し、これまでに9 021人以上の参加者がいる。 貢献者は、ETH、USDT(ERC-20、TRC-20、BEP-20、Solana、Base)、BTC、BNB、XRP、ADA、DOGE、LTCを使用して、Visa、Apple Pay、Google Payを介してカード決済と一緒に参加することができます。 貢献レベルは初心者レベルで1000ドルから始まり、レジェンドレベルで10万ドルまで拡大し、NFT、限定版ビザカード、最大80%のボーナス割り当て、最大25000ドルまでの取引クレジットなどの報酬を提供しています。 トークンモデルとコミュニティ・インセンティブ $BFXトークンは、取引手数料の70%をそのコミュニティに再分配するデフレ構造を使用しています。 料金資金の50パーセントは、BFXとUSDTで毎日配布され、20パーセントは毎日の買い戻しをサポートし、半分の再購入トークンが永久に焼かれています。 報酬は1日あたり25000ドルUSDTで制限され、毎週月曜日に配布されます。 トークン契約の公式アドレスは0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e。 $BFX Token Presaleに関する情報 プレセールに参加するには、ユーザーはMetaMask、Trust Wallet、Coinbase Walletなどの分散財布を接続します。 BlockchainFXはコードで独占的な30%のボーナスを提供しています。 一度確認すると、プレセールの割り当てがユーザーのダッシュボードに表示され、ストッキングの報酬がすぐに蓄積し始める。 ブレイク30 ブレイク30 ビザカードとプラットフォームユーティリティ BlockchainFXはプレセール参加者に、金属と18カラットゴールドのバージョンで利用可能なBFXビザカードへの独占的な早期アクセスを提供しています。このカードはApple PayとGoogle Payと統合されており、購入当たり最大10万ドルのトランザクションと月額10万ドルのATM引き出しを可能にします。 一方、取引プラットフォームはライブベータで、単一の環境で500以上の資産へのシームレスなアクセスをサポートしています。この構造は、BlockchainFXを1つのインターフェイスで仮想通貨と伝統的な金融市場を組み合わせる最初のスーパーアプリとして位置づけています。 ブリッジ Global Finance and Blockchain BlockchainFXは、ブロックチェーンと伝統的な金融の交差点に位置し、仮想通貨市場との間のギャップを解決し、日々の取引量の平均89億ドルと、毎日7兆ドル以上を処理するグローバルな外貨市場です。 BlockchainFXについて ブロックチェーンと伝統的な金融市場を組み合わせた分散型の複数の資産取引プラットフォームで、仮想通貨、株式、フォレックス、商品、ETF、および衍生品を含む500以上の資産をサポートするプラットフォームは、グローバルなユーザーのための包括的な環境を提供しています。そのネイティブトークン、$BFX、パワーストライキ、報酬、バックバック、およびVisaカード統合。BlockchainFXはCoinSultとCertiKによって監査され、チームの検証はSolidproofによって完了しました。 is ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX ユーザーはここでより多くの情報を知ることができます: \n \n \n \n ウェブサイト: https://blockchainfx.com/ X: https://x.com/ブロックチェーンFXcom テレグラムチャット: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat コンタクト CMO リサ・エヴァンス ブロックチェーンFX ハロー@blockchainfx.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム