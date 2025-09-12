135 lecturas

BlockchainFX recauda 7,24 millones de dólares en venta previa como la primera superapp multi-activo en beta

by
byChainwire@chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

2025/09/12
featured image - BlockchainFX recauda 7,24 millones de dólares en venta previa como la primera superapp multi-activo en beta
Chainwire
    byChainwire@chainwire

    The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

    Story's Credibility
    Press Release

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

Read my storiesAbout @chainwire

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

web3#web3#blockchainfx#chainwire#press-release#blockchainfx-announcement#blockchain-development#crypto-exchange#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories