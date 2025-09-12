BlockchainFX recauda 7,24 millones de dólares en venta previa como la primera superapp multi-activo en beta

, una plataforma de negociación multi-activo descentralizada, ha anunciado que su venta previa ha recaudado $ 7,242,807.43 de más de 9.021 participantes. La aplicación ya está en beta, lo que permite a los usuarios comerciar en más de 500 activos -incluyendo criptomonedas, acciones, divisas y materias primas- mientras continúa la venta previa.Con un precio de venta previa de $0,023 y un precio de lanzamiento confirmado de $0,05, los participantes que compran $BFX durante esta fase inmediatamente comienzan a ganar recompensas de apuestas y pagos semanales USDT a través del dashboard de la plataforma. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- BlockchainFX BlockchainFX BlockchainFX BlockchainFX BlockchainFX Presale Desempeño La venta previa ha registrado $ 7,242,807,43 en contribuciones, igual al 96,57% del soft cap, con más de 9,021 participantes hasta la fecha. Los contribuyentes pueden participar utilizando ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE y LTC, junto con pagos con tarjeta a través de Visa, Apple Pay y Google Pay. Los niveles de contribución comienzan en $1,000 para el nivel Novice y se extienden hasta el nivel Legend en $100,000, ofreciendo recompensas como NFTs, tarjetas Visa de edición limitada, asignaciones de bonos de hasta el 80%, y créditos de comercio valorados hasta $25,000. Modelo de token y incentivos comunitarios El token $BFX utiliza una estructura deflacionaria que redistribuye el 70% de las tarifas de comercio a su comunidad. Cincuenta por ciento de los fondos de apuestas de tarifas, distribuidos diariamente en BFX y USDT, mientras que el 20% apoya las compras diarias, con la mitad de los tokens repurchas quemados permanentemente. Las recompensas están limitadas a $25,000 USDT por día y distribuidas semanalmente cada lunes. El suministro total de $BFX es de 3.5 mil millones de tokens, emitidos bajo el estándar ERC-20. La dirección oficial del contrato de token es 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Información sobre $BFX Token Presale Para unirse a la venta, los usuarios conectan una cartera descentralizada como MetaMask, Trust Wallet o Coinbase Wallet. Después de elegir una opción de pago -crypto o tarjeta- los contribuyentes confirman la transacción a través de su cartera. BlockchainFX también ofrece un bono exclusivo del 30% con el código Una vez confirmadas, las asignaciones de venta previa aparecen en el dashboard del usuario, donde las recompensas de apuestas comienzan a acumularse de inmediato. Bolsa 30 Bolsa 30 Tarjeta Visa y Plataforma de Utilidad BlockchainFX está ofreciendo a los participantes de la venta anticipada acceso exclusivo a la Tarjeta de Visa BFX, disponible en las ediciones de oro metálico y de 18 karat. La tarjeta se integra con Apple Pay y Google Pay, permitiendo transacciones de hasta $100,000 por compra y $10,000 en retiros mensuales de ATM. Mientras tanto, la plataforma de negociación está en vivo en beta, soportando el acceso sin problemas a más de 500 activos en un único entorno.Esta estructura coloca a BlockchainFX como la primera superapp para combinar los mercados financieros tradicionales y criptográficos bajo una única interfaz. Puente Global Finance and Blockchain BlockchainFX se coloca en la intersección de la blockchain y las finanzas tradicionales, abordando la brecha entre los mercados de criptomonedas, con un volumen de comercio diario promedio de 89 mil millones de dólares, y el mercado de divisas global, que procesa más de 7,5 billones de dólares al día. Al permitir el acceso a ambos ecosistemas dentro de una sola aplicación, BlockchainFX busca capturar una parte de esta actividad financiera más amplia al tiempo que devuelve valor directamente a su comunidad a través de recompensas de apuestas, compras y quemaduras de tokens. Sobre BlockchainFX una plataforma de negociación multi-activo descentralizada que combina blockchain con los mercados financieros tradicionales. Apoyando más de 500 activos -incluyendo criptomonedas, acciones, divisas, materias primas, ETFs y derivados- la plataforma proporciona un entorno integral para los usuarios globales. Su token nativo, $BFX, apuestas de poderes, recompensas, compras y integración de tarjetas Visa. BlockchainFX ha sido auditado por Coinsult y CertiK, con la verificación del equipo completada por Solidproof.