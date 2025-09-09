Architektúra datového chrbta: globálna stopka MDM spoločnosti Chandra Adapa od Teradata po LabCorp

V tomto priestore, kde sa dáta uprednostňujú, je Master Data Management (MDM) jedným z procesov, ktorý pomáha organizáciám udržiavať svoje dôležité informácie presné, organizované a prístupné. Architekt údajov pracoval na budovaní týchto komplexných dátových systémov pre niektoré z najväčších svetových organizácií, ktoré im pomohli premeniť rozmazané dáta na cenný majetok. Chandra Sekhara Reddy Adapa ukázala, že MDM nie je back-office IT úlohou, ale skôr kritickou zložkou pre obchodný úspech. Diskutujúc o svojich projektoch, spomenul, ako v spoločnosti LabCorp, veľkej zdravotníckej spoločnosti, viedol k vytvoreniu hlavného dátového systému, ktorý bol jedným z najväčších programov na zjednotenie pacientov v sektore zdravotnej starostlivosti v USA, ktorý transformoval spôsob, akým sa zaobchádzalo s informáciami o pacientoch. „Zhromaždili sme viac ako 400 miliónov záznamov o pacientoch do jedného, zjednoteného systému,“ povedal. „Toto znížilo čas spracovania z takmer 19 minút na len viac ako 3, pričom dosiahlo 97% mieru zhody integráciou systému MDM s AI / ML – kritické pre zabezpečenie bezpečnosti pacientov a dodržiavanie noriem v oblasti zdravotnej starostlivosti.“ Adapa tiež zaviedol technológiu blockchain do systému MDM spoločnosti Lab V spoločnosti PepsiCo pomohol presunúť hlavné dátové systémy spoločnosti do cloudu. „Táto migrácia znížila náklady o 30 % a za tri roky priniesla takmer štvornásobok návratnosti investícií,“ poznamenal. „To nám tiež umožnilo spravovať dáta z viac ako 100 obchodných oblastí po celom svete, urýchliť nasadenie nových nástrojov a pomôcť pri rýchlejších a lepších rozhodnutiach o produktoch.“ Spomenutím iných projektov zdieľal, že v spoločnosti Verizon pracoval na zhromažďovaní údajov o zákazníkoch, vozidlách a zariadeniach, aby poskytol úplný prehľad o svojich používateľoch. Tento projekt ušetril organizácii 250 miliónov dolárov tým, že zlepšil marketing a znížil bezpečnostné problémy. Okrem svojej praktické práce, on tiež zdieľal svoje vedomosti prostredníctvom výskumných prác a článkov, vrátane, “ „“ „A“ Prostredníctvom svojej práce pomohol formovať, ako si ostatní myslia o kombinácii AI, cloud computingu a blockchainu s MDM na zlepšenie kvality a bezpečnosti údajov. Transformácia riadenia kvality s AI / ML a integráciou MDM: prípadová štúdia LabCorp Master Data Management založený na blockchain: revolučný prístup k bezpečnosti a integrite údajov Správa dát v cloude: transformácia podnikovej stratégie údajov Z skúseností spoločnosti Adapa je zrejmé, že budúcnosť riadenia hlavných údajov sa zameriava na systémy, ktoré sú decentralizované a dôveryhodné.Keďže globálne obavy o súkromie údajov rastú, organizácie musia nájsť spôsoby, ako vyvážiť bezpečnosť s prístupnosťou.Umelá inteligencia sa stáva kritickou súčasťou tohto procesu, pomáha udržiavať čistejšie, presnejšie záznamy tým, že identifikuje chyby a automaticky odstraňuje duplikáty. Cloudové platformy s flexibilnými schopnosťami v reálnom čase sa čoraz viac stávajú normou pre veľké podniky. MDM už nie je len interným produktom – vyvíja sa do centrálnej platformy, ktorá môže napájať analýzy, strojové učenie, mobilné aplikácie a dokonca aj externé spolupráce. Efektívna správa dát nie je len o riešení problémov, ale aj o používaní informácií na riadenie efektívnosti, zníženie nákladov a zlepšenie skúseností zákazníkov. Pre podniky, ktoré sa zaoberajú obrovským množstvom údajov, silná a spoľahlivá datová chrbtica už nie je voliteľná – je to nevyhnutné, ako správne zhrnul Adapa: „Verím, že ďalšia generácia MDM je inteligentná, decentralizovaná, bezpečná, v reálnom čase a Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program.