AI, ktorá funguje, keď spíte – Ako inteligentná automatizácia eliminuje databázu

V odvetviach, ako sú zdravotníctvo a farmaceutické výrobky, organizácie prechádzajú zásadnou zmenou v tom, ako pristupujú k dátovým operáciám.Keďže sa zvyšuje zložitosť systémov a objem informačných raketových systémov, podniky sa obracajú na inteligentnú automatizáciu nielen pre efektívnosť, ale na úplné predefinovanie úlohy profesionálov v oblasti údajov.Od reaktívneho podávania správ po proaktívnu generáciu poznatkov, budúcnosť spočíva v vytváraní dátových ekosystémov, ktoré liečia, prispôsobujú sa a reagujú autonómne. Jednou z kľúčových postáv, ktoré viedli k tejto transformácii, je Ramesh Betha, ktorého iniciatívy v oblasti automatizácie umelej inteligencie premenili spôsob, akým podniky interagujú s ich údajmi. Prechodom z modelu podpory 24/7 na architektúru údajov, ktorá sa sama uzdravuje, nielenže zlepšil prevádzkovú spoľahlivosť, ale aj odstránil zaťaženie svojich tímov cez víkendové volania vo svojich projektoch. „Náš tím prešiel od problémov s údajmi proti požiarom k budovaniu inteligentných systémov, ktoré sa vyriešia pred pracovnými hodinami,“ vysvetľuje. V zdravotníckej sieti viedol implementáciu samoliečebného dátového potrubia, ktoré monitoruje toky informácií pacientov v 15 rôznych systémoch.Riešenie automaticky detekuje a označuje anomálie, rieši problémy integrácie a zaisťuje integritu údajov s obmedzeným ľudským zásahom.Tým sa výrazne znížili incidenty s kritickými údajmi a minimalizovali sa rotácie víkendovej podpory pre tím.Projekt bol uznaný za inováciu v technológii riadenia údajov a bol prijatý v mnohých funkciách v rámci organizácie. Okrem technických inovácií sa sústredil na zvýšenie strategickej hodnoty dátových tímov. Jeho program „Morning Insights“ poskytuje automaticky generovanú analytiku manažérom každý deň do 6:00, čím transformuje vnímanie dátových tímov z back-office operátorov na strategických partnerov v reálnom čase. Tieto poznatky riadia cezfunkčné rozhodnutia v rámci operácií, financií a dodržiavania predpisov. Súčasne reštrukturalizoval pracovné postupy tímov tak, aby sa určitá kapacita venovala automatizácii, výrazne zvýšila údržba a vytvorili sa nové kariérne cesty pre vznikajúcich špecialistov v oblasti automatizácie. Jednou z jeho najväčších výziev bolo zavedenie automatizácie do tradičnej manuálnej dátovej kultúry.Namiesto toho, aby zaviedol zmenu, Ramesh prijal spolupracujúci prístup, počnúc úlohami s nízkym rizikom, prezentovaním skorých víťazstiev a zapojením zamestnancov do spolurozvíjania riešení.Táto stratégia nielen budovala dôveru, ale tiež zmenila skeptikov na šampiónov. „Nakoniec naši najskúsenejší manažéri údajov navrhovali automatizácie, o ktorých som ani neuvažoval,“ pripomína. Od samoregulačných dátových potrubí až po systémy detekcie anomálií na rôznych platformách, jeho riešenia dôsledne prinášajú až 99% spoľahlivosť a znižujú problémy s kritickými údajmi o viac ako 80%. Aj keď nevydal žiadne akademické články, Ramesh prináša zriedkavé poznatky na úrovni terénu o budúcich trendoch.Predpovedá, že generatívna AI čoskoro napomôže naratívnemu podávaniu správ špecifickým pre zainteresované strany a nahradí statické tabule konverzačnými poznatkami.Predpokladá tiež vzostup „autonómnych ekosystémov kvality údajov“ pomocou federovaného učenia a vznik novej triedy profesionálov: inžinierov v oblasti automatizácie údajov, ktorí spájajú to najlepšie z vývoja softvéru so stratégiou AI. Organizáciám, ktoré začínajú svoju cestu v oblasti automatizácie, Ramesh ponúka praktické usmernenia: „Začnite s úlohami s vysokým objemom a nízkou zložitosťou. Vytvorte odolné riešenie výnimiek. Keďže podniky naďalej digitalizujú, lídri ako Ramesh Betha ukazujú, čo je možné, keď sa automatizácia nasadí nielen ako nástroj, ale ako katalyzátor pre kultúrnu transformáciu, prevádzkovú excelentnosť a posilnenie ľudského postavenia. Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program.