AI koji radi dok spavate – Kako pametna automatizacija uklanja drudgery podataka

Kroz sektore kao što su zdravstvo i farmaceutske proizvode, organizacije prolaze kroz temeljnu promjenu u načinu na koji pristupaju operacijama podataka. Kako složenost sistema raste i volumen informacijskih nebeskih raketa, poduzeća se okreću inteligentnoj automatizaciji ne samo za efikasnost već i za potpuno redefiniranje uloge stručnjaka za podatke. Jedan od ključnih likova koji pokreću ovu transformaciju je Ramesh Betha, čije su inicijative za automatizaciju veštačke inteligencije preoblikovale način na koji poduzeća interaktuju sa svojim podacima. Prebacivanjem modela podrške 24/7 u samoregulirajuću arhitekturu podataka, on nije samo poboljšao operativnu pouzdanost, već je i uklonio teret vikenda na pozivu za svoje timove u svojim projektima. Potez koji je C-suite pohvalio zbog svoje iznajdljivosti i utjecaja na zaposlenike. „Naš tim je otišao od problema sa protupožarnim podacima do izgradnje inteligentnih sistema koji se rješavaju prije radnog vremena", objašnjava on. U mreži zdravstvenih usluga, on je vodio implementaciju samoliječenja podatkovnog kanala koji prati protoke informacija pacijenata preko 15 različitih sistema. Rešenje automatski detektuje i označava anomalije, rješava probleme integracije i osigurava integritet podataka uz ograničenu ljudsku intervenciju. To je značajno smanjilo kritične incidente podataka i smanjilo vikend rotacije podrške za tim. Projekt je prepoznat kao inovacija u tehnologiji upravljanja podacima i usvojen u mnogim funkcijama unutar organizacije. Pored tehničkih inovacija, fokusirao se na podizanje strateške vrednosti timova podataka. Njegov program „Morning Insights" isporučuje automatski generisane analize rukovodiocima do 6 ujutro svakog dana, pretvarajući percepciju timova podataka od back-office operatora do strateških partnera u realnom vremenu. Ovi uvidovi vode prekogranične odluke u poslovanju, financiranju i usklađenosti. Istovremeno, restrukturirao je tokove rada tima tako da je određeni kapacitet posvećen automatizaciji, značajno povećavajući zadržavanje i uspostavljajući nove karijere za nove stručnjake za automatizaciju. Međutim, putovanje nije bilo bez otpora. Jedan od njegovih najvećih izazova uključivao je uvođenje automatizacije u tradicionalno ručnu kulturu podataka. Umjesto da nametne promene, Ramesh je usvojio kolaborativni pristup, počevši od zadataka s niskim rizikom, pokazujući rane pobede i uključujući osoblje u suoblikovanje rješenja. Ova strategija ne samo da je izgradila povjerenje, već je i pretvorila skeptičare u šampione. „Na kraju, naši najiskusniji menadžeri podataka predlažu automatizacije koje nisam ni razmišljao", podsjeća on. Od samoregulirajućih podatkovnih kanala do cross-platform sistema za otkrivanje anomalija, njegova rešenja dosljedno pružaju više od 99% pouzdanosti i smanjuju kritične probleme podataka za više od 80%. Iako nije objavio akademske radove, Ramesh donosi rijetke, zemaljske uvidite u buduće trendove. On predviđa da će generativna AI uskoro omogućiti narativno izvješćivanje specifično za zainteresirane strane, zamjenjujući statičke kontrolne ploče razgovornim uvidima. On također predviđa porast „autonomnih ekosustava kvaliteta podataka" koristeći federirano učenje i pojavu nove klase profesionalaca: inženjera za automatizaciju podataka koji kombiniraju najbolje od razvoja softvera sa strategijom AI. Za organizacije koje započinju svoje putovanje u automatizaciji, Ramesh nudi praktična uputstva: „Počnite s zadacima visokog volumena, niske složenosti. Izgradite otporno rukovanje iznimkama. Kako poduzeća nastavljaju da se digitaliziraju, lideri poput Ramesh Bethe primjećuju što je moguće kada se automatizacija primjenjuje ne samo kao alat, već kao katalizator za kulturnu transformaciju, operativnu izvrsnost i osnaživanje ljudi. Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program.