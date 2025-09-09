Xəstəxanada və farmaceutikada olduğu kimi sektorlarda, organizasiyalar verilərinin işləməsinə necə yönəldikləri üçün fundamentaldır.Sistemlərin kompleksliyi artdıqca və informasiya göy raketlərinin sayı artdıqca, şirkətlər yalnız effektivlik üçün deyil, amma tamamilə verilər profesyonellərin rolunu dəyişdirmək üçün intelligent avtomatikaya çevrilir. Bu dəyişməyi davam etdirən əsas figürlərdən biri Ramesh Bethadir, AI automatizasiya inisiyativləri şirkətlərin verilərlə necə işləyə biləcəyini dəyişdirib. 24/7 kömək modeli özü-süzdüran veriliş arhitekturasına keçdikcə, o, yalnız operasiyanın güvenliyini artırdı, ancaq projektlərindəki komandalarının gündəlik-on-call yükünü də ortadan qaldırdı. C-Suitenin inandırıcılığını və işçilərin etkisini təbrik etdiyi bir qərardır. “Təmizlərimiz data problemləri ilə qarşılıqlılıqdan iş saatlarının önündə özlərini çözə bilən smart sistemlər yaratdı”, - deyə o bildirib. Xatırladaq ki, ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın Qazaxıstana və ABŞ-ın Qazaxıstana qapıçılığı ilə bağlı “Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qazaxıstana Qaza “Morning Insights” programı hər gün saat 6:00-da direktorlara automatik analitik göstəricilər gətirir, data komandalarının baxışını back-office operatorlarından real-time strateji ortaqlara çevirir. Amma bu yolculuğun səbəbləri olmasa da, onun ən böyük meydanlarından biri avtomatizasiyanın yenilənməsi ilə bağlı idi.Ramesh dəyişməyi dəyişdirməklə, az riskli işlərə başlayaraq, əvvəlki qazancları göstərərək və iş adamlarını bir-birinə dizayn etməkdə iştirak etməkdədir.Bu strateji yalnız güvənçilik yaratdı, ancaq skeptikləri şampiyana çevirdi. Self-correcting data pipelines tərəfindən cross-platform anomaly detection sistemlərinə qədər, onun Solutions sistemləri daimi olaraq 99%-nin üstündə güvenliyini təmin edir və kritik data problemləri 80%-dən çox azaldır. Akademik yazıları yayımlamamış olsa da, Ramesh gələcək tendensiyalarına nadir, yer üzündəki baxışlar gətirir.O, xenerativ AI-nin yaxın zamanda dəstəkçi-spesifik narativ xəbərdarlıqları təmin edəcəyini və statik dashboardları mübahisə anlayışları ilə əvəz edəcəyini öngörür.O da federated learning vasitəsilə “autonomous data quality ecosystems”un yüksələcəyini və yeni bir dəstənin ortaya çıxacağını öngörür: data automatizasiyası mühendisləri, yazılım geliştirilməsinin ən yaxşıını AI stratejisi ilə birləşdirir. “Ramesh” automatizasiya yolculuğuna başlamış organizasiyalara praktiki yol göstəricisi təqdim edir: “Yüksək və az komplekslikli əməllərlə başlayın. Şirkətlərin digitalizasiyası davam edərkən, Ramesh Betha kimi liderlər automatizasiya yalnız bir alət olaraq deyil, kultural dönüşüm, operasional mükəmməllik və insan gücünü artırmaq üçün katalizator olaraq təsvir edilir. Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında Kashvi Pandey tərəfindən yayılıb. Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında Kashvi Pandey tərəfindən yayılıb.