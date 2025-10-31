Qtum ප්රදර්ශනය ‘Ally’: Next-Gen AI Desktop Agent සමග සම්පූර්ණ MCP සංයෝග 12 LLM

Qtum ආයතනය අද Qtum Ally, පරිගණක ස්වයංක්රීය වැඩපිළිවෙළ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නව උදාහරණයක් සකස් කිරීම සඳහා සන්නිවේදන පරිගණකයට වඩා පෘථිවික AI නියෝජිතයාගේ නිල ප්රකාශය ප්රකාශයට පත් කරන බව ප්රකාශයට පත් කළේය. Ally හි ප්රධාන නවකතාව වන්නේ වර්ධනය වන විවෘත සම්මතය වන Model Context Protocol (MCP) සඳහා මූලික සහාය වන අතර එය විවිධ විශාල භාෂා ආකෘති (LLMs), බාහිර මෙවලම් සහ ස්වාධීන දත්ත මූලාශ්ර අතර පරිගණක සම්මත සම්මත කළ හැකිය. පෙර සැකසුම් කරන ලද LLMs 12 වෙත සෘජු ප්රවේශයක් ලබා දීමෙන්, Ally පරිශීලකයින්ට සංකීර්ණ, බොහෝ පියවරක් ස්වයංක්රීය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ගොඩනඟා ගැනීම, සංසන්දනය කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා බලය සපයයි. එහි ආකෘතිය ඉලක්කයෙන් පුළුල් කර ගත හැකි අතර, පරිශීලකයින්ට ස්වයංක්රීයව hosted ආකෘති ඇතුළත් කිරීමට හෝ පරිශීලක MCP සැපයුම්කරුවන් ස්ථාපනය කිරීමට හැකිය. Ally බාගත කිරීම: https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download “Qtum Ally සමඟ අපි සංවාදය නිෂ්පාදකත්වයෙන් ඉවත් කරනවා. බුද්ධිමත් රැකියාව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, ”Qtum Co-founder Miguel Palencia පවසයි. ”අපි එක් එක්, MCP-powered වැඩපිළිවෙළ යටතේ LLMs සංසන්දනය කිරීමෙන්, අපි ඒ දත්ත කටයුතු කිරීමට LLMs සහ මෙවලම් හරහා සකස් කිරීම පහසු කරයි. උපකරණ Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) සම්පූර්ණ Model Context Protocol (MCP) අනුකූලතාවයෙන් ගොඩනැගුණු Qtum Ally, පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩි කරයි ක් රියාකාරී, ක් රියාකාරී AI අන්තර්ක්රීය Dialogue MCP ක්රියා කරන්නේ AI නියෝජිතයන් සඳහා සංකීර්ණ, ක්රියාකාරී සන්නිවේදන බස්ස් ලෙසයි.එය, ආකෘති දත්ත බෙදාහැරීමට සහ දේශීය යෙදුම්, විදේශීය API සහ වලාකුළු සේවා හරහා ක්රියාත්මක කළ හැකි නියෝග ලබා දීමට ඉඩ සලසන ප්රමිතියක් භාවිතා කරයි. Ally ඇතුළත් MCP hosts සහ සේවාදායකයන් හරහා, පරිශීලකයින්: \n \n \n \n Complex, Non-linear workflows - සංකීර්ණ, අමුත්තන්, අමුත්තන්, අමුත්තන්, අමුත්තන්, අමුත්තන් කාර්යක්ෂම AI පද්ධති සකස් කිරීම, ප්රවේශය, සැලැස්ම සහ කාර්ය ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමේ විවිධ තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා කිහිපයක්ම LLM සකස් කිරීමෙන්. අවම මට්ටමේ මනුෂ් ය ආයෝජනයකින් ඉහළ මට්ටමේ අමුද්රව්ය කාර්යයන් සකස් කිරීම – උදාහරණයක් ලෙස, විදේශීය API වලින් සංයුක්ත දත්ත සංසන්දනය කිරීම, එම දත්ත මත පදනම්ව සකස් ප්රදර්ශනය නිර්මාණය කිරීම සහ ඊමේල් API හරහා ප්රදර්ශනය ප්රදර්ශනය කිරීම. දේශීය ගොනු පද්ධති, දත්ත සමුදාය සහ ජාල API ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පෙර සැකසුම් කරන ලද, පහසු MCP hosts කිහිපයක් සමඟ සන්නිවේදනය කරන අතර, පරිශීලකයාගේ පරිගණකයේ පුළුල් කළ හැකි, ප්රදේශීය ස්වයංක්රීයතා මධ්යස්ථානයක් ලෙස නියෝජිතයා සාර්ථකව ස්ථාපනය කරයි. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally හි desktop-native ආකෘතිය එහි නිර්මාණයේ මධ් යස්ථානය වන අතර, පරිගණක ක්රියාත්මක කිරීම සහ cloud-based ව්යුහය වෙන් කරයි.This design provides users uncompromised control and local data immutability. \n \n \n \n Windows සහ macOS හි ප්රයෝජනවත් කාර්ය සාධක සඳහා නියාමනය කිරීම. පරිශීලක දත්ත සහ පෞද්ගලිකත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දේශීය මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම. අවශ් ය ආකෘති සන්නිවේදන වලට වඩා පෞද්ගලික දුරකථන දත්ත රැස්වීම Zero. මෙම ව්යාපෘතිය පරිශීලක ස්වාධීනත්වය, විවෘත මූලද්රව්ය ප්රමිතීන් සහ අමුද්රව්ය පද්ධති ආකෘතිය අවධාරණය කරන Qtum හි මුළුමනින්ම ආකෘතිය කෙරෙහි සෘජුවම දිගුකාලීන කිරීමකි. Premium LLM ප්රවේශය: සීමිත ප්රවේශය Qtum Ally නිදහස්ව බාගත කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය. ප්රකාශයට පසු සීමිත කාලයක් සඳහා, යෙදුම ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude, සහ Gemini ඇතුළු ප්රධාන LLMs සිට ප්රමිති විශේෂාංග සබඳතා සඳහා නොමිලේ ප්රවේශය ඇතුළත් වනු ඇත. පරිශීලකයින් විසින් Qtum Ally හි නවතම ප් රදර්ශනය සෘජුවම Qtum GitHub ප් රදර්ශනයෙන් බාගත කළ හැකිය: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum 2017 දී ආරම්භ කරන ලද Qtum යනු Bitcoin UTXO ආකෘතියගේ ශක්තිමත් ආරක්ෂාව හා Ethereum Virtual Machine (EVM) හි මෘදු ගිවිසුම හැකියාවන් සමඟ එකතු කරන ලද හයිබ්රිඩ් බ්ලැක්සොක්ස් පද්ධතියකි. සාක්ෂි සාක්ෂි අනුමැතිය මත ක්රියාත්මක වන අතර Qtum සම්පූර්ණයෙන්ම decentralized වන අතර Binance, Kraken, Upbit, OKX සහ Huobi වැනි ප්රධාන ගෝලීය වෙළෙඳපොළවල ලියාපදිංචි වේ. මාර්තු 2024 දී විශාල ප්රමාණවත් GPU ගොවියා මිලදී ගැනීමෙන් පසු, Qtum Ally ප්රකාශය ආකෘතියගේ ආකෘතිය AI ප්රදේශයට උපාය මාර්ගගතව පුළුල් කිරීම සඳහා Qtum blockchain token එක ඇතුළත් කිරීමට අනාගත සැලසුම් සහිත For media inquiries: ඊමේල් : foundation@qtum.org පදනම@qtum.org වෙබ් අඩවිය : https://qtum.org https://qtum.org ජොබ් එක (Twitter) https://x.com/qtum https://x.com/qtum GitHub වෙත: https://github.com/qtumproject/ai-agent https://github.com/qtumproject/ai-agent \n \n මෙම කතාව HackerNoon’s Business Blogging Program යටතේ ZEX MEDIA විසින් නිකුත් කරන ලදී. මෙම කතාව HackerNoon’s Business Blogging Program යටතේ ZEX MEDIA විසින් නිකුත් කරන ලදී. මෙම කතාව ZEX MEDIA විසින් ප් රදර්ශනය කරන ලදී . HackerNoon ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන HackerNoon ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන