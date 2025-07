NovaEx Deep Liquidity සහ ආයතනික උපාංගයක් සහිත Crypto Trading Platform ආරම්භ කරයි

රෝඩ් ටවුන්, බ් රිතාන් ය බර්ජින් දූපත, ජූලි 8th, 2025/Chainwire/-- නවීන ඊළඟ පරම්පරාවේ cryptocurrency විනිමය, නිල වශයෙන් එහි වේදිකාව ප්රදර්ශනය, වෙළෙඳපොළට ආරක්ෂිත හා ගැඹුරින් මත්ද්රව්ය වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන ලදී වෘත්තීය හා දිනපතා වෙළෙඳාම්කරුවන්ගේ වර්ධනය වන අවශ්යතා සපයන්න.

මධ්යම වෙළෙඳපොළ වටා නැවත පරීක්ෂා කරන කාලය තුළ, NovaEx එහි වේදිකාවේ මූල්ය ආරක්ෂාව, විවෘත ක්රියාකාරකම් සහ වෙළෙඳ ප්රවේශය ප්රධාන වශයෙන් ස්ථාපනය කරන ලද ධෛර්යමත් විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි.

දැන් වෙළෙඳපොළට අවශ් ය වන්නේ, ලබාගත් විශ්වාසය නොවේ,” NovaEx ආරම්භක කණ්ඩායම පවසයි. ”අපි ඒ ඉල්ලීම සපුරාලීම සඳහා NovaEx ගොඩනැගුවා, ගැඹුරු වත්කම්, ආරක්ෂිත ආරක්ෂාව සහ බරපතල වෙළෙඳාම්කරුවන්ට සුදුසු execution යන්ත්රය සකසයි.”

Crypto වල විශ්වාසනීයත්වය සඳහා නව ප්රමිතීන් සකස් කිරීම

NovaEx වේගවත් ගැලපෙන එන්ජිම සහ පුළුල් ප්රමාණයේ ගෝලීය අමුද්රව්ය මගින් ශක්තිමත් වන ස්පෝට් සම්පත් සහ සදාකාලික අනාගත යුගලවලට ප්රවේශය ලබා දෙයි.විශාලය හා ප්රවේශය වැදගත් වන අතර, වේදිකාවේ සැබෑ වෙනස වන්නේ එය පරිශීලක මුදල් ආරක්ෂා කරන ආකාරය, ඵලදායී ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රමාණයේ වගකිව යුතු වෙළඳාම සහාය කරන ආකාරයයි.

NovaEx හි ප්රධාන ශක්තිය:

සම්පූර්ණ Asset Security

NovaEx වෙළෙඳ සෛලයේ සෑම තත්වයකදීම පරිශීලකයන්ගේ වටිනාකම් සහ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ මට්ටමක ආරක්ෂක ක්රමයක් භාවිතා කරයි.එය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උසස් 256-බයිට් සංකීර්ණතාවය, බොහෝ සංකීර්ණතා මුදල් සෑදීමේ විසඳුම් සහ සීතල ගබඩා විසඳුම් ඇතුළත් කරයි.විශාලය පුරාම පද්ධති අධීක්ෂණය සහ නිතරම තුන්වන පාර්ශවයේ ආරක්ෂක විනිශ්චය වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේගවත් වේ.

Insider Risk Prevention සහ Insider Risk Control

NovaEx රාජකාරි මත පදනම්ව ප්රවේශ පාලන, ද්විත්ව අනුමැතිය රැකියාව ක්රියාවලිය සහ මෙහෙයුම් මට්ටමේ විනිශ්චය මාර්ග හරහා දැඩි අභ්යන්තර කළමනාකරණය අනුගමනය කරයි.

පරිශීලකයන්ගේ මුදල් එකිනෙකට ප්රවේශ හෝ මාරු කළ නොහැකි බව සහතික කිරීමෙන්, වේදිකාව ප්රවේශව අභ්යන්තර අවදානම ප්රතිකාර කරයි සහ විවෘතභාවය හා වගකීම් මත පදනම් වූ ආරක්ෂක ආකෘතිය ශක්තිමත් කරයි.

ගැඹුරු liquidity

ඉහළම වත්කම් සැපයුම්කරුවන් සමඟ හවුල් කිරීමෙන්, NovaEx ප්රධාන ක්රියාපදිංචි යුගලයන් තුළ ගැඹුරු ඇණවුම් පොත් සකස් කරයි - සෑම මට්ටමේම පරිශීලකයින් සඳහා අවම මට්ටමකින්, වේගවත් ඇණවුම් සකස් කිරීම සහ සීමා වැඩි කිරීම.

අධිවේගී Execution Engine

මෙම වේදිකාව මාලාවක් හා වෘත්තීය වෙළඳ ආකෘති දෙකම සහාය වේ, මිලිසගන් මට්ටමේ ප්රතිචාර වේලාව සපයන අඩු පැතිරීම පද්ධතිය විසින් බලපානු ලබයි.

ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක මෙහෙයුම්

NovaEx 99.9% ක් ක්රියාකාරී කාලය ලබා දෙයි, ස්ථාවරව, ගෝලීයව බෙදාහැරෙන අර්බුදයක් සහ ඇතුළත් අනතුරක් ප්රතිසංස්කරණය.

Spot සහ Futures Trading

NovaEx පාරිභෝගිකයින්ට උසස් තත්ත්වයේ තැපැල් වෙළෙඳපොළ සහ අර්බුද වෙළෙඳපොළ ඇතුළත් වෙළෙඳ නිෂ්පාදන සම්පූර්ණ පැකේජයට ප්රවේශය ලබා දෙයි - සියලුම දේ එක් සමීප පරිගණකයක් ඇතුළත.

ගෝලීය ප්රවේශය සඳහා පරිශීලක මිත්රක සැලසුම්

NovaEx උපකරණ හරහා පිරිසිදු, සංවේදී වෙළඳ පරිගණකයක්, බහු භාෂා සහාය සහ සරල ඇණවුම් ලබා දෙයි.ඩැප්ටොප්ටොප් හෝ ජංගම දුරකථන මත, වෙළෙන්දා වේගයෙන් සහ පැහැදිලිව ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වෙත ප්රවේශ විය හැක.

විශ්වාසය මත පදනම්ව, දිගුකාලීනත්වයට ගොඩනැගීම

NovaEx පාරිභෝගිකයින්ට ප්රමුඛතාවය ලබා දෙන විවෘත, විශ්වාසදායක වෙළෙඳ වේදිකාවන් සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වන අතර, NovaEx ව්යුහය, සේවා ගුණාත්මකභාවය සහ මූල්ය ආරක්ෂාව හරහා විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා අවධානය යොමු කරයි - ආරක්ෂිත හා ස්ථාවර වෙළෙඳ අත්දැකීම් සඳහා පදනම තැබීම.

“අපගේ මෙහෙයුම වන්නේ වර්ධනයන් අනුගමනය කිරීම සඳහා නොවේ,” NovaEx සක්රීය කණ්ඩායම එකතු කළේය. ”අපගේ මෙහෙයුම ඉහළ මට්ටමක් සකස් කිරීමයි – ආරක්ෂාව, සාධාරණත්වය, සහ විශ්වාසදායකත්වය අනාවැකි කළ නොහැකි වෙළඳ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමයි.”

ව්යුහය ශක්තිමත් කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් පුළුල් කිරීම සහ පරිසර පද්ධති සම්බන්ධතා සහාය කිරීම සඳහා අවධානය යොමු කරන මාර්ගය සමඟ, NovaEx වඩාත්ම වැදගත් මූලධර්මයක් ශක්තිමත් කිරීමෙන් එහි ගමන ආරම්භ කරයි: ක් රියාකාරිත්වය හරහා විශ්වාසය ගොඩනැගීම.

NovaEx ගැන

නවීන 2024 දී ආරම්භ කරන ලද NovaEx, ගෝලීය ක්රියාපදිංචි අභ්යන්තරය තුළ විවෘත, පුළුල් කරගත හැකි සහ වෘත්තීය වෙළෙඳාම් ඉංජිනේරුවන්ට ප්රවේශය ලබා දීම සඳහා වර්ධනය වන ඉල්ලුම ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී.

cryptocurrencies සහ perpetual futures trading pairs සඳහා විවිධ ආකෘති සඳහා සහාය ලබා ගැනීමෙන්, NovaEx පුළුල් වාසිදායකතාවය සහ සෘජු පරිශීලක අත්දැකීම් සමඟ සබඳතා සකසනු ලබයි.

මෙම වේදිකාව ආරක්ෂාව ප්රථම ප්රවේශය, සංකේත ප්රමිතීන්, ද්විත්ව සහතිකය, සීතල මුදල් ගබඩා, සහ පරිශීලක වටිනාකම් සහ මෙහෙයුම් සම්පූර්ණතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පද්ධති විනිවිදර්ශන ඇතුළත් කරයි.

NovaEx ද අඩු පැතිරීම ගැලපෙන එන්ජින්, ඇතුළත් මාංජන් මෙවලම් සහ අන්තර්ජාලය සහ ජංගම දුරකථන හරහා අමුද්රව්ය, එය ලොව පුරා වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා විශ්වාසදායක හා ප්රවේශම් විකල්පයක් බවට පත් වේ.

NovaEx සියලුම අත්දැකීම් මට්ටම්වල පරිශීලකයන් සඳහා විශ්වාසදායක වෙළඳාම් සහාය කිරීමට නිර්මාණය කරන මෙවලම්, ප්රතිඵලදායීතාව සහ පද්ධතිය සපයයි.

වැඩිදුර දැන ගැනීමට, පරිශීලකයින් සොයා ගත හැක: https://www.novaex.com

