NovaEx、深い流動性と機関レベルのインフラストラクチャを搭載した暗号取引プラットフォームを発表

ロードタウン、ブリティッシュ・ヴァージン諸島、2025年7月8日/Chainwire/-- ノヴァン 次世代の仮想通貨取引所、公式にプラットフォームをデビューし、プロと日常のトレーダーの変化するニーズを満たすように設計された安全で非常に流動的なプラットフォームを市場に持ち込む。

集中的な取引所の再検討の時代、NovaExは、そのプラットフォームの中心に資金の安全性、透明性、取引の信頼性を強調する大胆な選択肢を提供しています。

市場が今必要としているのは、信頼が得られることではなく、仮定されることだ」とNovaExの創設チームは述べた。「我々は深い流動性、安全な保管、真剣なトレーダーにふさわしい執行エンジンを組み合わせたNovaExをその需要に満たすために構築した」

市場が今必要としているのは、信頼が得られることではなく、仮定されることだ」とNovaExの創設チームは述べた。「我々は深い流動性、安全な保管、真剣なトレーダーにふさわしい執行エンジンを組み合わせたNovaExをその需要に満たすために構築した」

仮想通貨における信頼性の新しい基準を設定する

NovaExは、スピードアップエンジンとスケーラブルなグローバルインフラストラクチャによって動作する、広範囲のスポット資産と永続期限のペアへのアクセスを提供します。

NovaExの主な強み:

総合資産セキュリティ

NovaExは、取引ライフサイクルのすべての段階でユーザーの資産とデータを保護するために複数のレイヤーのセキュリティフレームワークを使用しています。プラットフォームは、高度な256ビット暗号化、複数の署名財布、および冷凍ストレージソリューションを統合して資金を保護します。

Granular Permission Control & Insider Risk Prevention(インサイダーリスク予防)

NovaExは、役割ベースのアクセス制御、二重承認ワークフロー、および運営レベルの監査トラックを通じて、厳格な内部ガバナンスを実施します。

単一の個人がユーザーの資金に一方的にアクセスしたり移動したりすることができないことを確保することにより、プラットフォームは、インサイダーのリスクを積極的に取り扱い、透明性と責任に基づくセキュリティモデルを強化します。

深い流動性

トップの流動性プロバイダーとのパートナーシップを通じて、NovaExは主要な暗号ペアで深いオーダーブックを維持し、最小限のスライプ、迅速なオーダー履行、およびあらゆるレベルのユーザーのためのより緊密なスプレッドをもたらします。

高速執行エンジン

このプラットフォームは、ミリ秒レベルの応答時間を提供する低遅延インフラストラクチャによって動作する、小売およびプロフェッショナルな取引スタイルをサポートしています。

安全で信頼できる操作

NovaEx は、強力でグローバルに分散されたインフラストラクチャと内蔵の災害復旧で 99.9% のオープンタイムを提供しています。

Spot and Futures 取引

NovaExは、高品質のスポットマーケットや最大200倍のリバプエンスを含む、取引製品の完全なスイートへのアクセスをユーザーに提供します。

グローバルアクセスのためのユーザーフレンドリーなデザイン

NovaExは、デバイス間でクリーンで直感的な取引インターフェイスを提供し、多言語サポートとシンプルなオンボードを提供します。デスクトップやモバイル上で、トレーダーは世界市場に迅速かつ明確にアクセスできます。

信頼に基づく、長寿のために作られた

NovaExは、ユーザーを優先する透明で信頼性の高い取引プラットフォームの需要が高まっている中で、インフラ、サービスの質、資金保護を通じて信頼を構築することに焦点を当て、安全で持続可能な取引経験の基礎を築くことに焦点を当てています。

「我々はトレンドに従うためにここにいるのではない」とNovaExの創設チームは付け加えた。「我々の使命は、セキュリティ、公平性、信頼性が交渉できない貿易環境を作り出すことである。

「我々はトレンドに従うためにここにいるのではない」とNovaExの創設チームは付け加えた。「我々の使命は、セキュリティ、公平性、信頼性が交渉できない貿易環境を作り出すことである。

インフラを強化し、リストを拡大し、エコシステムの統合を支援することに焦点を当てたロードマップで、NovaExは最も重要な一つの原則:行動を通じて信頼を構築することによって旅を始めます。

NovaExについて

ノヴァン 2024年に設立されたNovaExは、グローバルな暗号空間における透明性、スケーラブル性、プロフェッショナルな取引インフラの需要の増加に対応するために構築されました。

多様な暗号通貨ポートフォリオと永続期限取引ペアのサポートにより、NovaExは、小売および機関参加者両方に最適化されたシームレスなユーザーエクスペリエンスと深い流動性を組み合わせています。

このプラットフォームは、暗号化基準、二要因認証、冷凍資金貯蔵、ユーザーの資産と運用整合性を保護するための定期的なシステム監査を組み込むセキュリティファーストアプローチを強調しています。

NovaExはまた、低遅延マッチングエンジン、統合マージンツール、およびWebおよびモバイルの直感的なインターフェイスを備え、世界中のトレーダーにとって信頼性の高いアクセス可能な選択肢です。

NovaExは、あらゆるレベルのユーザーにとって自信のある取引をサポートするために設計されたツール、パフォーマンス、インフラを提供します。

詳しくは、ユーザーがご覧になれます: https://www.novaex.com

ディスカレーター:

提供された情報は情報の目的のみであり、いかなる金融資産を購入、売却、または保有する勧告とみなすべきではありません。すべての情報は善意で提供されます。しかし、当社は、そのような情報の正確性、適切性、有効性、信頼性、利用可能性または完全性に関して、明示的または暗示的ないかなる種類の表明または保証をしません。

収益を含むすべての仮想通貨投資は、非常に投機的な性質であり、損失のリスクを伴います。過去の、仮想的、またはシミュレートされたパフォーマンスは、必ずしも将来の結果を示すものではありません。

デジタル通貨の価値は上昇または下落し、デジタル通貨を購入、販売、保有、または取引する際に相当なリスクがある可能性があります。

あなたは、あなたの個人投資目標、財務状況、およびリスク容忍性に基づいて、デジタル通貨の取引または保有があなたにとって適切かどうかを慎重に検討する必要があります。

レスリー・チェン

ノヴァン

トップページ > NOVAEX.COM

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 プログラム .