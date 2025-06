NEXPACE MapleStory N සහ NXPC ටෝකන්, MapleStory විශ්වය සඳහා නව පරිච්ඡේදයක් තිරගත කරයි

**Abu Dhabi, UAE, May 15, 2025/Chainwire/--**MapleStory Universe ක්රීඩකයන්ට අයිති ආර්ථිකයන් ජිවිතයට ගෙන එයි 23 වසරක වයසක MMORPG IP හි blockchain-powered පුළුල් කිරීමක් ලෙස, එහි අයිතිකාරී NXPC ටෝකන් මගින් බලපත් ර. දැන් Bitget, Bithumb, Binance, Bybit, Gatei.o, KuCoin, Upbit - NXPC වඩාත් සාර්ථක Web3 ක්රීඩා ටෝකන් debuts අතර වේ.

NEXPACE, Nexon විසින් සහාය කරන ලද Web3 IP පුළුල් කිරීම ආරම්භය, අද Blockchain-ප්රතිරෝධී MMORPG වන MapleStory N හි නිල ආරම්භය ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම ක්රීඩාව සමඟ, NEXPACE ද MapleStory Universe (MSU) පරිසරයට ඇතුළත් වන NXPC ටෝකන්, Bitget, Bithumb, Binance, Bybit, Gateio, KuCoin, Upbit ඇතුළත් 7 ප්රධාන වෙළෙඳසැල් මත ප්රදර්ශනය කර ඇත.

MapleStory N යනු මුල් MapleStory IP හි නුසුදුසු 2D දර්ශන සහ ක්රීඩා ක්රීඩා සමග නව blockchain-native විශේෂාංග, NFTs, on-chain item mechanics, සහ විවෘත වෙළෙඳපොළ වැනි.Players can complete quests, battle monsters, all while earning, crafting and trading assets that hold real world value.

පුළුල් MSU වේදිකාව ද Synergy Apps හඳුන්වා දෙයි, Fans, Creators, and Builders to develop their own content and decentralized applications.This reflects the legacy of the original MapleStory IP franchise, where user-generated games and creations flourished.

NXPC ටෝකන් තවදුරටත් වසර දශක ගණනාවක් තිස්සේ MapleStory හි ක්රීඩාව තුළ පවතින ආර්ථිකයේ ප්රධාන සංවර්ධනයකට පත් කරයි, සැබෑ වාණිජ අයිතිවාසිකම් සහ ක්රීඩකයා පදනම් වූ භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළ සකස් කිරීම. MSU හි Fusion-Fission ආකෘතිය සමඟ, ක්රීඩකයන් NXPCs NFTs (Fission) රැස්වීම් සඳහා අලෙවි කළ හැකිය සහ NFTs රැස්වීම් නැවත NXPC (Fusion) වෙත මාරු කළ හැකිය, අතිරේක සැපයුමක් සීමා කිරීම සහ දිගුකාලීන වටිනාකමක් සහාය වන ස්වයං-බන්ධන පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම.

ක්රීඩාව හැර, NXPC වඩාත් පුළුල් සහයෝගීතා ප්රතිලාභ පද්ධතියට බලපෑම් කරයි, නිර්මාණකරුවන් සහ නිර්මාණකරුවන්ට MSU IP පරිසරය පුළුල් කර හා ධනවත් කිරීම සඳහා පරිශීලකයන් විසින් නිර්මාණය කරන ප්රතිලාභ සංවර්ධනය කිරීමට ආධාර කරයි.

NEXPACE හි CEO වන Sunyoung Hwang පැවසුවේ, “MapleStory N සහ NXPC ආරම්භ කිරීම ක්රීඩා ක්රීඩා හා අගය කරන ආකාරය පිළිබඳ ප්රධාන සංවර්ධනයක් සකස් කරයි. MSU ප්රතිදානීය ක්රීඩා වල දීර්ඝ කාලීන ප්රශ්නවලට විසඳුම් දෙයි, එවැනි ප්රතිඵල ආනයනයනය හා සංවර්ධක පාලනය කරන පරිසර පද්ධති, ක්රීඩකයන් සැබෑ අයිතිවාසිකම් ලබා දීම. NXPC භාවිතා කරන්නන්ට ක්රීඩා විවෘත, ස්වයංක්රීය පරිසරයට සහභාගී වීමට ඉඩ සලසයි.

NEXPACE හි වෘත්තීය IP විශ්වයේ පළමු යෙදුම ලෙස, MapleStory N සහ MSU අනාගත blockchain-ප්රතිරෝධී ක්රීඩා අත්දැකීම් සඳහා පදනම සකස් කරයි.Nexon හි ගෝලීයව හඳුනාගත් ක්රීඩා IP ප්රවර්ගයෙන් සහාය වේ.

MSU හි පළමු blockchain ක්රීඩාව වටා ඇති උනන්දුව මැයි 6 සිට 12 දක්වා පැවැත්වුණු OpenSea Primary Drop Campaign හි පැහැදිලිව ප්රදර්ශනය වී ඇති අතර එය මිලියන 1 කට වඩා වැඩි මිලක් දැක ඇත. තනි ක්රියාකාරී Wallets වැඩිම සංඛ්යාව MapleStory N දැන් සජීවී සහ PC මත ලබා ගත හැකිය.

MSU දැන් Web3 ක්රීඩා පෘථිවියේ වෙනස් කිරීම, හත් ප්රධාන වෙළඳසැල් මත එහි NXPC ටෝකන් ප්රදර්ශනය සහ පසුගිය වසරවල වඩාත් බලපෑම්කාරී blockchain ක්රීඩා debuts එකක් ඉදිරිපත් කරයි.

NEXPACE ගැන

NEXPACE අබුඩාබි හි පිහිටා ඇති නවතම blockchain සමාගමක් වන NFTs සහ blockchain තාක්ෂණය මගින් ප් රයෝජනවත් වන IP පුළුල් කිරීමේ අරමුණක් ආරම්භ කර ගනිමින් සමාජය මත පදනම් වූ පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනැගීම සඳහා NEXPACE සමාජය සාමාජිකයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විවිධ අන්තර්ගතයන් සහ ක්රීඩා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම, බෙදා ගැනීම සහ සම්බන්ධතාවය සඳහා ජීවත්වෙන ප්රදේශයක් නිර්මාණය කරයි.

NEXPACE පරිසර පද්ධතියෙහි මූලධර්මය වන්නේ විවෘතත්වය, ආරක්ෂාව සහ විශ්වාසය, නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අදහස් නිදහස්ව බෙදා හදා ගැනීමට සහ පරිශීලකයින්ට ආකර්ෂණීය අත්දැකීම් භුක්ති විඳීමට ඉඩ සලසයි. නිර්මාණශීලී ප්රකාශ සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීමෙන්, NEXPACE ආරක්ෂිත සහ සහයෝගික පරිසරයක් සකස් කරයි. වෙබ් අඩවිය මාලිංග මධ් යම මාලිංග X / Twitter මාලිංග විරුද්ධව

සම්බන්ධතා

MapleStory Universe PR කළමනාකරණය

Bee ෂින්

Wachsman

මාලිගාව@wachsman.com

මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත.

