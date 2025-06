Enclave Markets කොහොමද Privacy-first, සම්පූර්ණයෙන්ම සංකේත කරන ලද Crypto Exchange ගොඩනැගන්නේ

සාදරයෙන් පිළිගනිමුStartup පිටුපස, HackerNoon හි සංකීර්ණ blockchain ව්යාපෘති පිටුපස ඇති සැබෑ ඉතිහාසය හෙළි කරයි.privacy-preserving infrastructureසහ අනාගතයencrypted, trustless marketsසමගPhil WirtjesCEO හෝගෝලීය එංගලන්තයසෞඛ්ය තාක්ෂණයේ ඔහුගේ ආරම්භක වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වඑංගලන්තDigital Asset Markets වල ප් රදර්ශනය කරමු.අපි ඒකට යමු.

Ishan Pandey:අපි Enclave Markets වෙත පිවිසීමට පෙර, ඔබ අපව ඔබේම ගමන හරහා ගමන් කළ හැකි - ආරම්භක තත්වයේ ආරම්භක සමාගම් සිට පෞද්ගලිකත්ව ප්රථම විනිමය විනිමය CEO බවට පත් කිරීමට?





Phil Wirtjes:මම සෞඛ්ය තාක්ෂණය සමාගම් සඳහා වැඩ කිරීමට මගේ වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය

Ishan Pandey:Enclave Markets නිර්මාණය කිරීම පිටුපස ඇති ඉතිහාසය කුමක්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම සංකීර්ණ විනිමය ගොඩනැගීමට තීරණය කිරීමට හේතු වූ විශේෂ සිදුවීමක් හෝ ගැටලුවක් තිබේද?





Phil Wirtjes:අවාසනාවකට මෙන්, මම 2016 සිට ක් රිප්ටෝ වෙළෙඳාම් කර ඇති අතර, මම කරන්නේ කුමක්දැයි මම නොදන්නා අතර, නවකතාවන් වෙළෙඳාම්කරුවන් ආකර්ෂණය කරන සියලුම ප්රායෝගික වැරදිවලට ගොදුරු විය.





2020 දී, සියල්ල වසා දැමූ විට, මම ඇණවුම් ක්රියාවලිය සඳහා ගෙවීම් ගැන වැඩිදුරටත් දැන ගැනීමට පටන් ගත්තේය, වෙළඳාම යතුරු පැදවීමේදී, MEV සාකච්ඡා මාතෘකාවක් ලෙස උණුසුම් වීමට පටන් ගත්තේය, මා වැනි වෙළඳාම්කරුවන් සඳහා විනිමය නිර්මාණය කිරීමට වඩාත් හොඳ ක්රමයක් තිබිය යුතු බව අපි හිතුවා.

Ishan Pandey:ඔබට අපට "පරිමයෙන් සංකීර්ණ විනිමය" යන වචනය අලෙවි කිරීමට උදව් කළ හැකිද?





Phil Wirtjes:සම්පූර්ණයෙන්ම සංකේත කරන ලද විනිමය සැබවින්ම ආරක්ෂිත සංකේතය භාවිතා කිරීම අපගේ ආකෘතියෙහි ලින්ක්කුම ලෙස සකස් කර ඇත. සංකේතයේ ප්රධාන රහස කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොටස් කොට





Ishan Pandey:EnclaveX සමඟ, ඔබ අවසර සහිත ආකෘතියෙන් අවසර නැති ආකෘතියකට මාරු කරන ලදී.





Phil Wirtjes:අපි Enclave දී සංවර්ධනය කර ඇති FEX ආකෘතිය සඳහා අවසර සහ අවසර නැති ආකෘති දෙකම ඇත.ඔබේ සෑම ආකෘතියකටම විවිධ භාවිත ප්රවේශයන් සහ ඉලක්ක ප්රවේශයන් ඇත.අපි විශ්වාස කරන්නේ මෙම ආකෘති දෙකම තවදුරටත් ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්ටෝපීය ක්රෙප්

Ishan Pandey:බොහෝ ප්රොටෝලට් ප්රකාශයට පත් කරන්නේ "සංස්කරණය" නමුත් තනි වගකීම් හෝ පාලන ස්ථාන මත රඳා පවතී.





Phil Wirtjes:සංකේතය පරිවර්තනය සඳහා කේතය ජීවත් වන අතර පරිශීලකයන් සඳහා ජංගම දුරකථන සමඟ ජීවත් වන සංකේතය මුළුමනින්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තුන්වන පාර්ශවයේ "Attestors" යන අර්බුදීය ජාලයක් භාවිතා කරයි.This is similar to how many L2s use a group of nodes or validators to secure their protocol that settles to a larger chain.





Ishan Pandey:නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබ අන්තර්ගතව භාවිතා කරන ප්රමාණයන් හෝ මාදිලි මොනවාද, තවමත් ප්රධාන වශයෙන් අත්හදා බැලීම් ක්ෂේත්රයේ?





Phil Wirtjes:PMF හඳුනා ගැනීම සඳහා බොහෝ ක්රම ඇත, නමුත් අපි නව තැන්පතු, දිනපතා ක්රියාකාරී පරිශීලකයන්, මාසික ක්රියාකාරී පරිශීලකයන් සහ විවෘත ආදායමක් සහ යම් කාල සීමාවන් (24h, 1 සතිය, 1 මාසය) තුළ වෙළඳාම් කරන ලද ප්රමාණය වැනි දේවල් අනුගමනය කිරීමෙන් එය සරලව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරමු.





අවසානයේ දී, ලාභදායී සමාගමක් ගොඩනැගීම ඉලක්කය වේ, එබැවින් එම ප්රමාණයන් ධනාත්මක ප්රමාණයන් සඳහා ප්රධාන දර්ශක වේ.





Ishan Pandey:ඉදිරි මාස 12 දිහා බැලුවොත්, සාර්ථකත්වය එංගලන්ත වෙළෙඳපොළ සඳහා පෙනෙන ආකාරය කුමක්ද?





Phil Wirtjes:එය පුදුමයක් ලෙස පැමිණෙන බව මම දන්නේ නැහැ, නමුත් අපගේ සෑම පරිශීලකයෙකුටම ඔවුන්ගේ සපත්තු ඇතුළත් කිරීමට අපගේ පෞද්ගලිකව නිර්මාණය කරන ආකෘති මූල්ය ගොඩනැගීමට අපගේ මාර්ගෝපදේශය ගැන අපට ඉතා හොඳින් දැනෙනවා.





ව්යාපාරික වෙළඳ සමාගම් විසින් විවිධ ආදායම් පන්ති හරහා නිෂ්පාදනය කරන ලද ආදායම් ප්රමාණය පිස්සුවක් වන අතර සාමාන්යයෙන් මූල්ය සීමාවන් හෝ සාමාන්ය දැනුම නිසා පෞද්ගලික පරිශීලකයින්ගෙන් ගලවනු ලැබේ.





ඉක්මනින් සෑම පරිශීලකයාම ඔවුන්ගේ අවදානම ප්රතිපත්තිය තෝරා ගත හැකි වනු ඇත (අක්රීය, අමුද්රව්ය, පෞද්ගලික) සහ එංගලන්තය මත වෘත්තීය වෙළෙඳ සමාගම් විසින් ක්රියාත්මක කරන වෙළෙඳ උපාය මාර්ග නිර්දේශ කරනු ඇත. පරිශීලකයාට කළ යුතු සියල්ල ඔවුන්ගේ ස්ටෙබල් තැන්පත් කිරීමයි ($ 10 USDC / USDT දක්වා අඩු) සහ අපගේ Strats දේශීය ක්රෙප්ටෝ අමුද්රව්ය, සැබෑ ලෝකයේ වටිනාකම සහ තවත් බොහෝ දේ හරහා සදාකාල ගිවිසුම් වෙළෙඳාම් කරනු ඇත ... පරිශීලකයාට වේදිකාව මත ලාභ උපරිම කිරීමට ඉඩ.





කතන්දරයට කැමති සහ බෙදාගන්න අමතක කරන්න එපා!

Vested Interest Disclosure: This author is an independent contributor publishing via our business blogging program. HackerNoon has reviewed the report for quality, but the claims herein belong to the author. #DYO

ප්රතිලාභ විවෘත කිරීම: මෙම ලේඛකයා අපගේ ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන හරහා ප්රකාශ කරන ලද ස්වාධීන සහයෝගයකි.HackerNoon මෙම වාර්තාව ගුණාත්මකභාවය සඳහා සමාලෝචනය කර ඇත, නමුත් මෙහි ඇති ප්රශ්න ලේඛකයාට අයිති වේ. #DYO