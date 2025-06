Enclave Marketsがどのようにしてプライバシーファーストで完全に暗号化された暗号交換を構築しているか

ようこそスタートアップの裏側, HackerNoonのシリーズは、最先端のブロックチェーンプロジェクトの背後にある本当の物語を明らかにします。privacy-preserving infrastructureそして、未来のencrypted, trustless markets同Phil WirtjesCEO ofグローバルエンクラブヘルステクノロジーにおける彼の初期のキャリアから、フロントランニング、スリッパージュ、および許可された取引に対処するために構築された完全に暗号化された取引所のリーダーシップに至るまで、Philは、どのような方法について透明な見方を提供します。EnclaveXデジタル資産市場の再構築を進めています。

Phil Wirtjes:私は実際には、私のキャリアの最初の部分を健康技術会社のために働いて以来、仮想通貨で働くために不正規な道を少し持っています。私は2016年から仮想通貨市場の参加者であり、デスクの側でいくつかの独立した仕事を始めましたが、2020年にAva Labsのチームに会うまで私は業界にフルタイムでジャンプすることを決めました。

Phil Wirtjes:残念ながら、2016年から仮想通貨を取引していたにもかかわらず、私は何をしているのか知りませんでしたし、新規トレーダーを苦しめるすべての古典的な過ちの被害者となりました。

2020年、すべてが閉鎖されたとき、私はオーダーフローの支払いについてもっと学び始めたし、取引がチェーン上でより動き始めたとき、MEVは議論のテーマとして熱くなり始め、私のようなトレーダーのために交換を創造するより良い方法があるべきだと考えました。

Phil Wirtjes:完全に暗号化された取引所は、私たちのアーキテクチャのリンチピンとしてセキュアエンクラブの使用を中心にしています。エンクラブの主な秘密は、パーツに分割され、信頼できる第三者(私たちはそれらを「証人」と呼びます)と共有され、証人間の分散コントロールを可能にします。

Phil Wirtjes:Enclaveで開発したFEXモデルの許可されたモデルと許可されていないモデルがあります. それぞれのモデルには異なる使用例とターゲットオーディエンスがあります.We believe both models will continue to exist in crypto more broadly.

Phil Wirtjes:Enclave は第三者「Attestors」の分散型ネットワークを活用し、交換のコードがユーザーの財布と共に存在する暗号化された環境を集合的に保護します。

Phil Wirtjes:PMFの定義にはいくつかの方法がありますが、新しい預金、毎日のアクティブユーザー、月間アクティブユーザー、および特定のタイムフレーム(24時間、1週間、1ヶ月)で取引されたオープン利息とボリュームなどのものを追跡することで、それを単純にしようとします。

結局のところ、収益性のある会社を構築することは目標なので、これらの指標はポジティブなマージンの主な指標です。

Phil Wirtjes:それがサプライズになることは確かではありませんが、私たちのユーザーがポケットに入れるためのカスタマイズされたヘッジファンドを構築するための私たちのロードマップについて本当に良いと感じています。

複数の資産クラスのシステム的な取引会社によって生成される収益の量は狂気であり、通常、資本制限や一般的な知識のために個々のユーザーからゲートケプトされます。

間もなく、すべてのユーザーは彼らのリスクプロフィール(攻撃的、中立的、被動的)を選択することができ、エンクラブ上でプロの取引会社によって運営されるトレーディング戦略が推奨されます。ユーザーがしなければならないのは、彼らのステーブル($10 USDC / USDTまで低い)を預け、私たちのストラットは、ネイティブの暗号資産、トークン化された現実世界の資産を介して永続的な契約を取引し、ユーザーがプラットフォーム上で利益を最大化することを可能にします。

