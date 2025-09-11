අධ්යාපන බයිට්: Crypto වල ෆිෂින් යනු කුමක්ද සහ එය ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද

ඔබගේ මුරපදය හෝ ජංගම දුරකථන යතුර වැනි පෞද්ගලික තොරතුරු ලබා දීමට කවුදෝ වංචා කරන ආකාරයයි.කෙප්ටොප්ටොප් වලදී, මෙය බොහෝ විට ව්යාජ වෙබ් අඩවි, පෙන්නුම් කරන යෙදුම්, හෝ ඔවුන් නොවන කෙනෙකු ලෙස හැඩගැසෙන අය (ඔවුන්ගේ සහාය නියෝජිතයන් හෝ ව්යාපෘති කළමනාකරුවන් වැනි) ඔබේ ජංගම දුරකථනය වෙත ප්රවේශය ලබා ගැනීමට සහ ඔබේ මුදල් හොරකම් කිරීමට. ඒකත් පුළුල් වෙලා. එය 2023 සිට ඉහළම සංඛ් යාව වන අතර ක්රිප්ටෝ පරිශීලකයින් ප්රධාන ඉලක්කය වන්නේ, විශේෂයෙන් ඔවුන් අවධානය යොමු කර ඇති විට හෝ විශ්වාස කළ යුත්තේ කුමක්දැයි නොදනිති. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide වාර්තා වාර්තා වාර්තා ඔබ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන්නේ නම්, වෙළඳ ටෝකන්, හෝ ක්රිප්ටෝ ව්යාපෘති පර්යේෂණ කරන්නේ නම්, ෆිෂින් වැඩ කරන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීම ඔබේ මුදල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හොඳම ක්රම වලින් එකක් වේ. හොරකම් කරන අය හරියටම දන්නේ කොහොමද ඔවුන්ගේ මාර්ගය බොරු කරන්නේ කියලා. සමාජ ඉංජිනේරු සමාජ ඉංජිනේරු ක් රිප්ටෝ වල ෆිෂින් පෙනෙන්නේ කෙසේද? ක් රිප්ටෝ වල ෆිෂින් බොහෝ ආකාරයකින් පැමිණෙන නමුත් ඉලක්කය සෑම විටම එකමය: ඔබ ඔබේ මුදල් ප්රතිපත්තිය ලබා දෙන්න. සමහර වංචා ප්රයෝජනවත් මෙවලම් ලෙස පෙනේ. ව්යාජ වෙබ් අඩවි MetaMask හෝ Uniswap වැනි සැබෑ වේදිකාවන් සකස් කරයි. සමහර වෙලාවට ඔවුන් ප්රකාශයන් ලෙස සෙවුම් ප්රතිඵල ඉහළට පෙනේ. වැරදි ක්ලික් කිරීමක් සහ ඔබ ඔබේ අමුද්රව්ය ප්රකාශය සඳහා ඉල්ලා සිටින පිටුපස හෝ නරක ව්යාපාරයක් අත්සන් කිරීමට ඔබට වංචා කරයි. අනෙකුත් ප් රහාර භාවිතය විශේෂයෙන්ම Crypto සම්බන්ධ සමාජවල. නැත්නම් ඔවුන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය බොරු ඔන්බෝඩ් වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබට ඉල්ලනු ඇත. fake job offers Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware බොරු රැකියා යෝජනා අපරාධ කණ්ඩායම් AI නිර්මාණය වීඩියෝ සහ දුරකථන ඇමතුම් භාවිතා කරන්නේ සැබෑ මිනිසුන් හැදෑරීමටයි. ෆයිට් හෝ ක් රිප්ටෝ යැවීමට දහස් ගණනක් වංචා කිරීම සඳහා ප්රවර්ධනය කිරීමට ප්රසිද්ධියාගේ ගැඹුරු කටහඬ සහ වීඩියෝ භාවිතා කර, ජෝර්ජියා සිට ව්යාජ ඇමතුම් මධ්යස්ථාන ක්රියාකාරකම් හරහා, ඔවුන් විවිධ රටවල සිට 6,000 කට වඩා වැඩි පුද්ගලයින් වංචා කර ඇති අතර, මුළුමනින්ම ඩොලර් මිලියන 35 ක් පමණ අහිමි වී ඇත. වාර්තා වූ එක් අවස්ථාවකදී වාර්තා වූ එක් අවස්ථාවකදී ඔබ පොදු චැනල් මත සහාය ප්රශ්නය ප්රකාශ කළහොත්, සේවකයකු ලෙස හැසිරෙන කෙනෙකුගෙන් පෞද්ගලික පණිවිඩයක් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන්න. Phished වෙන්නෙ නැතුව ඉන්න විදිය ෆිෂින් වලින් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට හොඳම ක් රමය වේගවත් වීම සහ ප්රයෝජනවත් හෝ හදිසි ලෙස පෙනෙන ඕනෑම දෙයක් ගැන සැකකාරීව සිටීමයි. කිසිදු සැබෑ සමාගමක් හෝ ව්යාපෘතිය එය කවදාවත් ඉල්ලා ඇත. සෙනෙහස වචනය සෙනෙහස වචනය \n \n ඔබ නිතර භාවිතා කරන වෙබ් අඩවි පොටෝ ලකුණක්, සහ වෑන්ට් හෝ විනිමය නාම සොයන විට අසාමාන්ය ප්රකාශයට ක්ලික් නොකරන්න. URL ක්ලික් කිරීම කෙලින්ම ආරක්ෂිත වේ. ඒ URL එකත් හොඳින් බලන්න. එය වේදිකාවේ මුල් නාමය හෝ CoinMarketCap වැනි විශ්වාසවන්ත වෙබ් අඩවිවල ලියාපදිංචි වූ තැනකින් අසාමාන්ය හෝ වෙනස් නම්, එය අනිවාර්යයෙන්ම ෆිෂින් හෝ අවම වශයෙන් මුල් වෙබ් අඩවිය නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, Obyte හි නිල වෙබ් අඩවිය Obyte.org වේ, නමුත් Obyte.io නාමය සමඟ තැපැල් පිටුවකුත් ඇත. විවිධ නාමයන් වංචා විය හැකිය. මාලිගාව.org මාරු කරන්න \n \n \n \n ඔබේ ප්රධාන මුදල් සඳහා සීතල ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන deepfakes හෝ රැකියා යෝජනා ගැන කතා කරන විට, ඔබේ ස්ථාවරයට විශ්වාස කරන්න. ඔබ රැකියාවක් ලබා දීමට වඩාත් ආකර්ෂණීය බවක් පෙනේ නම්, සැබෑ වීමට වඩා හොඳ ආයෝජන, හෝ නොදන්නා මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට ඔබට ඉල්ලන්නේ නම්, නතර කරන්න. සමාගමක්, රැකියාව සහ මෘදුකාංග දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. ඕනෑම සබැඳි ක්ලික් කිරීමට පෙර සමාගමට සහතික කළ අංකය හරහා ඇමතුමක්. Discord හි, සහාය පිළිබඳ සෘජු පණිවුඩ කිසිවිටෙකත් විශ්වාස නොකරන්න. Legit කණ්ඩායම් ප්රධාන චැනල් හරහා පමණක් උදව් කරයි. කවුරුවත් මුලින්ම සන්නිවේදනය කරන්නේ නම්, එය වංචාවක් බව අනුමත කරන්න. සරල Textcoin ඔබ ඔබේ කාලය ගත කරන්නේ නම්, ද්විත්ව පරීක්ෂා මූලාශ්ර, හා කවදාවත් පෞද්ගලික තොරතුරු අත්හරින්න, ඔබ බොහෝ උගුල් වළක්වා ගනු ඇත. Vector Image by Freepik ප් රදර්ශනය Freepik Freepik