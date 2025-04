Urutare, Ubukonje bwamabuye, cyangwa Undertaker? Byagenda bite niba Cryptos Yashushanyaga WWE?

Imyitwarire ya WWE yari ibihe byizahabu byo kurwanira umwuga byuzuyemo abantu barenze ubuzima, ikinamico, nibihe bitazibagirana. Muri iyi ngingo ishimishije, tuzahuza 10 yambere ya cryptocurrencies hamwe nicyamamare WWE Attitude Era superstars ukurikije ibiranga, ingaruka zamasoko, hamwe nubufatanye bwabaturage.

1. Bitcoin (BTC) - Undertaker

Igikomangoma cy'umwijima: gitwikiriye amayobera, akenshi gisaba kumva ubwoba n'amatsiko mubafana. Sinshobora gutekereza superstar nziza yo gutwara itara rya Bitcoin. Twese dushobora kwiyumvisha inzogera ya Bell yishyuza inzira igana impeta mu mwijima, cyangwa kuzamuka kuva kumugongo igihe yasaga nkuwapfuye. Bitcoin nkuwiyemeje ifite gahunda yo kuzuka mu bapfuye. Bitcoin yatangaje ko yapfuye inshuro zirenga 415 n'ibitangazamakuru bikuru . Uyu munsi BTC yicaye ku mwanya wa 7 ku isi umutungo ufite agaciro ku isoko ry’isoko , ifite agaciro ka miliyoni 1.9. Amayobera amwe n'amatsiko bikikije Satoshi Nakamoto, umwirondoro we nturamenyekana. Ibi byiyongera kuri allure ya Bitcoin. Bitcoin ni "Umuntu wapfuye" w'isi ya crypto. Nkuko Undertaker yahinduye imirwano nimyitwarire ye yo kwigomeka, Bitcoin yahinduye imiterere yimari. Ikintu kimwe ntakekeranywa nka Undertaker benshi bafata inyandiko bagashyira Bitcoin mubyiciro byimigani yumutungo wimari.









2. Ethereum (ETH) - Urutare

Akenshi twigana ariko ntitwigere twigana, Urutare ruzwiho gukwirakwiza amashanyarazi nubushobozi bwo gushimisha abumva, bisa na Ethereum kuko bombi babaye abantu nyamukuru mubice byabo, bigatuma bashimishwa cyane no kwakirwa mumiryango yo kurwana no gukumira. Nkuko Urutare rwahinduye abantu kandi rukaguka mubikorwa bitandukanye nko gukina no kwihangira imirimo, Ethereum ihora ihanga udushya itanga uburyo bwinshi bwo kwegereza ubuyobozi abaturage n'amasezerano y'ubwenge kurubuga rwayo. Ikigeretse kuri ibyo, imiterere ya Rock na ruhago byumvikanisha umwanya wa Ethereum nkumushinga wibanze kandi wambere, utera inkunga imishinga itabarika nabateza imbere mumasezerano yubwenge. .





3. Solana (SOL) Ibuye rikonje Steve Austin

Yari umuntu usobanura ibisekuruza, uhungabanya imiterere Quo, Umukinnyi wingenzi muburyo bwo kongera gutekereza kwinganda. Nkuko Ubukonje bwa Kibuye bwabayeho afite imyifatire yo kwigomeka, "degens" nyinshi zikururwa na Solana kubera imiterere ya Degen nyuma yo gusohoka muri Vc nini zigeze gufata igice kinini cyabakoresha SOL bumva urunigi arirwo ruyobora. Urunigi rwa DEGEN rwita kumitungo ya Solana ikurura abashaka guhura ningaruka zo guhembwa. Ubukonje bwamabuye buzwiho kutubahiriza amahame mu kurwana, akenshi yica amategeko kugirango abone icyo ashaka. Mu buryo nk'ubwo, urusobe rw'ibinyabuzima rwa Solana rutera inkunga kugerageza no guhanga udushya, akenshi bigora amahame gakondo mumwanya muto. Ibi bikurura umuryango wa "degens" utera imbere mumishinga mishya kandi idasanzwe. SOLANA 3:16





4. Ripple (XRP) - Shawn Michaels

Bikunze kuvugwa nkibyiza mu gukora impeta mu bihe byose XRP nayo ifite amadolari arenga Miliyari 30 USD mu kohereza amafaranga buri kwezi. Byombi bizwiho kwihuta no guhuza n'imihindagurikire y'ikirere, kandi kuramba bikomeza kugenda bihinduka kugira ngo bihuze n'ibisabwa mu bibuga byabo. Nkuko Shawn Michaels yamamaye cyane mugutanga ibikorwa byinshi hamwe no gusinya umukono, XRP Ripple itanga umuvuduko wubucuruzi bwihuse hamwe nibisubizo bishya bigaragara mumwanya muto. Byongeye kandi, bombi bahuye n’amakimbirane n’ibibazo ariko bakomeje gukurikira abizerwa, bagaragaza kwihangana no kwiyemeza kuba indashyikirwa byumvikana nabafana babo.





5. Binance (BNB) Inshuro eshatu H.

BNB ikubiyemo 'Ubwonko Bwubwonko' bwi crypto. Nkuko Triple H ikina imikino yingamba kugirango izamuke hejuru, BNB itanga akamaro nogutera inkunga muguhana kwa Binance, ifasha koroshya ibikorwa mugihe ihora ihuza nibikenewe nisoko. BNB igamije kuba inkingi yibisekuruza nka HHH.





6. Dogecoin (DOGE) - D-Igisekuru X (DX)

Umwuka ukunda kwishimisha, wigometse kuri Dogecoin ugaragaza akaduruvayo n'ibyishimo byazanywe na D-Generation X. Kimwe na DX, Dogecoin itera imbere mu gusetsa no mu baturage, gusunika imipaka no gushyiraho umuco udasanzwe wumvikana n'abafana, bigatuma ukundwa mu mwanya wa crypto.





7. Cardano (ADA) - Val Venis

Venis yari azwiho kuba afite uburanga, imvugo ishimishije, hamwe n'ubushotoranyi. Mu buryo nk'ubwo, Cardano yakunze kuvugwa cyane kandi asezerana bitewe nuburyo bwo kwiga ndetse nintego zikomeye, rimwe na rimwe biganisha ku byifuzo byinshi byabaturage bishobora kuba bitarujujwe vuba. Val Venis yakiriye uruvangitirane rw'abafana, bamwe bakunda imico ye mugihe abandi babisanze hejuru cyangwa hanze. Cardano yahuye nigice cyayo cyo gushidikanya; mugihe benshi bizera ikoranabuhanga ryayo nibishobora kubaho, abandi banegura iterambere ryayo ryihuse kandi bibanda kubushakashatsi.





Nkuko Val Venis yakomeza gutegereza ibyinjira hamwe na promo ye, Cardano yibanze cyane muguteza impuha hirya no hino mubyifuzo byayo ndetse nicyerekezo kirekire, harimo uburyo bwihariye bwo kwerekana imigabane no kwibanda kumasezerano y'ubwenge. Ariko, itangwa ryibi biranga rimwe na rimwe ryagiye inyuma yimpuha.





8. TRON (TRX) - Abantu

Akenshi wasobanukiwe nabi ariko nonese igihangange munganda.TRON iyobora iminyururu yose mubikorwa bya USDT hamwe na 61% ya TX . Kimwe na Muntu, wakunze gutangira nkumukinnyi wisi kurugamba nyamara akagira abayoboke benshi, urugendo rwa TRON rurimo gutsinda inzitizi zo kwigaragaza nkumukinnyi uzwi mumwanya muto. Abantu bakundwa kubantu bakundana - umuntu wese wahuye nibibazo akabona uburyo bwo guhuza imbaga. TRON, muburyo bwinshi, igamije kugerwaho no kworohereza abakoresha, kwiyambaza abitezimbere nabakoresha bashaka kubaka nta mbogamizi zikomeye. Imiterere yihariye yabantu nubushake bwo gufata ibyago byumvikanisha inzira ya TRON. TRON yakira ibitekerezo n'imishinga bishya, iharanira gusenya amasezerano muburyo busa nuburyo abantu basobanuye amahame yimikino yo kurwana hamwe nimico ye iteye isoni ndetse nuburyo bwo gukina. Ibintu byinshi bisa birashobora gushushanywa na Fondateri Justin Sun. Abantu bafite abafana bakomeye bashima kwihangana numutima. Muri urwo rwego, TRON yashyizeho umuryango wizerwa wabakoresha nabateza imbere bashyigikira ibikorwa byayo nimishinga, baharanira kwakirwa no kwishora mubikorwa.





9. Urunigi : Chris Jericho

Bitewe nuko ahora yisubiraho kandi ahuza n'imihindagurikire y'ikirere, bisa nuburyo Chainlink yagiye ihinduka kugirango itange ibisubizo bishya byo guhuza imikoranire. Bombi bamaze kwigaragaza nk'abakinnyi bakomeye mu nzego zabo, aho Yeriko yitwaye neza mu buryo butandukanye bwo guhangana ndetse na Chainlink ikemura icyuho kiri hagati y’amasezerano y’ubwenge n’amakuru nyayo binyuze muri serivisi zayo. Byongeye kandi, Yeriko na Chainlink byombi byateje imbere abaturage bakomeye, Yeriko ikomeza guteza imbere imihanda mishya ubwo yafatanyaga gushinga AEW.





10. Avalanche (AVAX) - Kane AKA-Imashini nini itukura:

Kane azwiho imbaraga zubugome no kwiganza muri ringi. Mu buryo nk'ubwo, Avalanche yagenewe gukora cyane no kwipimisha, irata ubushobozi bukomeye bwa tekiniki butuma ishobora gukora ibicuruzwa byinshi byihuse kandi neza. Byombi nimbaraga zikomeye mumirima yabo. Kane yagize umwuga muremure kandi wububiko, abasha guhangana nibibazo bitandukanye kandi bigahinduka mugihe runaka. Avalanche, nkurubuga rwahagaritswe, yerekana kwihangana binyuze mubuhanga bwayo bushya hamwe nubushobozi bwo gukemura ibibazo byapimye mumwanya wa crypto, byemeza ko bishobora guhinduka no gukura bitewe nibisabwa ku isoko. Kane kandi amasaha y'ikirenga yabonye ubwihindurize muri politiki ndetse no ku isi yose hamwe na byo bikaba ari ukuri no ku ruganda rwa Ava laboratoire ya Blockchain guteza imbere urunigi rwabo rwa P , rukaba ari urunigi rwabigenewe.