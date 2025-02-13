ሮክ፣ የድንጋይ ቅዝቃዜ ወይስ ቀባሪው? Cryptos WWE አዶዎች ቢሆኑስ?

የ WWE የአመለካከት ዘመን በትላልቅ ገጸ-ባህሪያት፣ ድራማ እና የማይረሱ ጊዜያት የተሞላ የባለሙያ ትግል ወርቃማ ጊዜ ነበር። በዚህ አስደሳች መጣጥፍ ውስጥ፣ በባህሪያቸው፣ በገቢያ ተፅእኖ እና በማህበረሰብ ተሳትፎ ላይ ተመስርተው ከሚታወቁ የWWE Attitude Era ልዕለ-ኮከቦች ጋር ምርጥ 10 ምስጠራ ምንዛሬዎችን እናዛምዳለን።
1. Bitcoin (BTC) - ቀባሪው
የጨለማው ልዑል፡ በምስጢር ተሸፍኗል፣ ብዙ ጊዜ በአድናቂዎች መካከል የፍርሃት እና የማወቅ ጉጉት ስሜት ይፈጥራል። ለBitኮይን ችቦ የሚሸከም የተሻለ ምርጥ ኮከብ አለ ብዬ አላስብም። በጨለማ ወደ ቀለበት ሲሄድ ወይም የሞተ በሚመስልበት ጊዜ ከጀርባው የሚነሳውን የደወል ምልክት ሁላችንም መገመት እንችላለን። ቢትኮይን እንደ ቀባሪው ከሞት የመነሳት ችሎታ አለው። በዋናው ሚዲያ ከ415 ጊዜ በላይ ቢትኮይን እንደሞተ ታውጇል ። ዛሬ BTC በ 1.9 ትሪሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው በዓለም ላይ በጣም ውድ የሆኑ ንብረቶች ውስጥ ቁጥር 7 ተቀምጧል . ተመሳሳዩ ምስጢር እና የማወቅ ጉጉት በሳቶሺ ናካሞቶ ዙሪያ ያተኮረ ሲሆን ማንነቱ ያልታወቀ ነው። ይህ የ Bitcoin ፍላጎትን ይጨምራል። Bitcoin የ crypto ዓለም “ሙት ሰው” ነው። ልክ ቀባሪው ከዓመፀኛ አመለካከቱ ጋር ትግልን እንዳቀየረ ሁሉ፣ Bitcoin የፋይናንሺያል መልክአ ምድሩን ቀይሮታል። አንድ ነገር በእርግጠኝነት እንደ ቀባሪው አብዛኛዎቹ ማስታወሻ እየያዙ Bitcoin ወደ የፋይናንሺያል ንብረቶች አፈ ታሪክ ምድብ ውስጥ እያስገቡት ነው።
2. Ethereum (ETH) - ሮክ
ብዙ ጊዜ የተኮረጀ ግን ፈጽሞ ያልተባዛ፣ በአነቃቂ ባህሪው እና ተመልካቾችን የመማረክ ችሎታው የሚታወቀው ሮክ ከEthereum ጋር የሚመሳሰል ሲሆን ሁለቱም በየግዛታቸው ማእከላዊ ሰዎች በመሆናቸው በትግል እና በብሎክቼይን ማህበረሰቦች ውስጥ ከፍተኛ ፍላጎት እና ጉዲፈቻን እየፈጠሩ ነው። ዘ ሮክ ስብዕናውን እንዳሳደገው እና እንደ ትወና እና ስራ ፈጣሪነት ወደ ተለያዩ ስራዎች እንዳስፋፋ፣ ኢቴሬም ብዙ ያልተማከለ አፕሊኬሽኖችን እና ብልጥ ኮንትራቶችን በመድረክ ላይ በማንቃት በየጊዜው ፈጠራን ይፈጥራል። በተጨማሪም፣ የሮክ ትውፊታዊ ደረጃ እና ተፅእኖ የኢቴሬም አቋም እንደ መሰረት እና ፈር ቀዳጅ blockchain ነው፣ ይህም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ፕሮጄክቶችን እና ገንቢዎችን በስማርት ኮንትራት ቦታ ላይ ያነሳሳል። .
3. ሶላና (SOL) የድንጋይ ቅዝቃዜ ስቲቭ ኦስቲን
እሱ የአንድ ትውልድ ገላጭ ገፀ-ባህሪ ፣ የ Quo ሁኔታን አራጋፊ ፣ የኢንዱስትሪውን ሙሉ በሙሉ እንደገና በማሰብ ረገድ ወሳኝ ተጫዋች ነበር። ልክ የድንጋይ ቅዝቃዜ በአመፀኛ አመለካከት እንደኖረ ሁሉ፣ በአንድ ወቅት ብዙ የ SOL ተጠቃሚዎችን ከያዙት ትላልቅ ቪሲዎች ከወጡ በኋላ ብዙ “ደገኞች” ሶላናን ለDegen ስብዕና ይሳባሉ። የ DEGEN ሰንሰለት ለትኩረት ንብረቶች የሶላና ፕሮጀክቶች እምቅ ሽልማት ለማግኘት አደጋን ለመቀበል ፈቃደኛ የሆኑትን ይስባሉ። የድንጋይ ቅዝቃዜ የሚፈልገውን ለማግኘት ብዙውን ጊዜ ደንቦችን በመጣስ በትግል ውስጥ ያለውን ደንብ በመቃወም ይታወቃል። በተመሳሳይም የሶላና ስነ-ምህዳር ሙከራዎችን እና ፈጠራን ያበረታታል, ብዙውን ጊዜ በብሎክቼይን ቦታ ውስጥ ባህላዊ ደንቦችን ይፈታተናሉ. ይህ በአዳዲስ እና ያልተለመዱ ፕሮጀክቶች ላይ የበለፀገውን "የዴጌን" ማህበረሰብ ይስባል. ሶላና 3፡16
4. Ripple (XRP) - Shawn Michaels
የምንጊዜም ምርጥ የቀለበት ተጫዋች ተብሎ የሚጠራው XRP በወርሃዊ ከሚላከው ገንዘብ ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይመካል። ሁለቱም በቅልጥፍናቸው እና በመላመድ ይታወቃሉ፣ እና ረጅም እድሜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው የየአካባቢያቸውን ተለዋዋጭ ፍላጎቶች ለማሟላት ነው። ልክ ሾን ሚካኤል ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን አፈፃፀም እና የፊርማ እንቅስቃሴዎችን በማቅረብ መልካም ስም እንዳገኘ ሁሉ፣ XRP Ripple ፈጣን የግብይት ፍጥነት እና በብሎክቼይን ቦታ ላይ ጎልተው የሚታዩ አዳዲስ መፍትሄዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ሁለቱም ውዝግቦች እና ፈተናዎች ገጥሟቸዋል፣ ነገር ግን ታማኝ ተከታዮቹን ጠብቀው ቆይተዋል፣ ይህም ጽናትን እና ለደጋፊዎቻቸው የሚስማማ ለላቀ ደረጃ ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይተዋል።
5. Binance (BNB) ባለሶስት ኤች
BNB የክሪፕቶ ግዛት 'ሴሬብራል ገዳይ'ን ያጠቃልላል። Triple H ወደ ላይ ለመውጣት ስትራቴጅካዊ ጨዋታዎችን እንደሚጫወት ሁሉ፣ BNB በ Binance ልውውጥ ላይ መገልገያ እና ማበረታቻዎችን ያቀርባል፣ ይህም ከገበያ ፍላጎቶች ጋር በሚስማማ መልኩ ግብይቶችን ለማመቻቸት ይረዳል። BNB ልክ እንደ HHH ለትውልዶች ዋና ምሰሶ ለመሆን ያለመ ነው።
6. Dogecoin (DOGE) - D-Generation X (DX)
የDogecoin አዝናኝ-አፍቃሪ፣ ዓመፀኛ መንፈስ በዲ-ትውልድ X ያመጣውን ትርምስ እና ደስታ ያስተጋባል። ልክ እንደ DX፣ Dogecoin በቀልድ እና ማህበረሰብ ላይ ያዳብራል፣ ድንበር እየገፋ እና ከአድናቂዎች ጋር የሚስማማ ልዩ ባህል በመፍጠር በ crypto ቦታ ተወዳጅ ያደርገዋል።
7. ካርዳኖ (ኤዲኤ) - ቫል ቬኒስ
ቬኒስ በአስደናቂ ስብዕናው፣ ወጣ ገባ በሚሉ ሐረጎች እና ቀስቃሽ ጂሚክ ትታወቅ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ካርዳኖ በአካዳሚክ አቀራረቡ እና በታላቅ አላማው የተነሳ ብዙ ቅልጥፍና እና ተስፋዎች ተሰጥቷቸዋል፣ አንዳንዴም ከማህበረሰቡ ብዙ የሚጠበቁ ነገሮችን በፍጥነት ያልተሟሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ቫል ቬኒስ ከደጋፊዎች የተደባለቀ ምላሽ ተቀብሏል፣ አንዳንዶቹ የእሱን ባህሪ ሲወዱ ሌሎች ደግሞ ከላይ ወይም ከጨዋታ ውጪ ሆነው አገኙት። ካርዳኖ የጥርጣሬውን ድርሻ አጋጥሞታል; ብዙዎች በቴክኖሎጂው እና በወደፊት እምቅ ችሎታው ሲያምኑ, ሌሎች ደግሞ አዝጋሚ እድገቱን እና በጥናት ላይ ያተኮረ ነው.
ቫል ቬኒስ በተራቀቁ መግቢያዎቹ እና ማስተዋወቂያዎቹ ጉጉትን እንደሚያዳብር ሁሉ ካርዳኖ በትልቅ ምኞቱ እና የረጅም ጊዜ እይታው ዙሪያ ቡዝ በመፍጠር ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ልዩ የማጣራት ዘዴ እና በስማርት ኮንትራቶች ላይ ያተኩራል። ነገር ግን፣ የእነዚህ ባህሪያት አቅርቦት አንዳንድ ጊዜ ከማበረታቻው ጀርባ ቀርቷል።
8. TRON (TRX) - የሰው ልጅ
ብዙ ጊዜ በተሳሳተ መንገድ ተረድተዋል ነገር ግን በኢንዱስትሪው ውስጥ አንድ ግዙፍ ሰው።TRON ሁሉንም ሰንሰለቶች በUSDT ግብይቶች ይመራል ከTXs 61% ጋር ። ልክ እንደ የሰው ልጅ በትግል አለም ብዙ ጊዜ እንደ ውሻ ጀምሯል እና ብዙ ተከታዮችን እንዳተረፈ ሁሉ የTRON ጉዞ እራሱን በብሎክቼይን ቦታ ላይ ታዋቂ ተጫዋች ሆኖ ለመመስረት እንቅፋቶችን ማሸነፍን ያካትታል። የሰው ልጅ ለተዛማጅ ማንነቱ የተወደደ ነው—መከራን ለገጠመው እና ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት መንገዶችን ባገኘ ሰው። TRON, በብዙ መንገዶች, ተደራሽ እና ለተጠቃሚዎች ምቹ, ያለ ውስብስብ መሰናክሎች መገንባት ለሚፈልጉ ገንቢዎች እና ተጠቃሚዎችን ይማርካል. የሰው ልጅ ልዩ ዘይቤ እና አደጋዎችን ለመውሰድ ያለው ፍላጎት ከTRON አቀራረብ ጋር ይስማማል። TRON የፈጠራ ሀሳቦችን እና ፕሮጄክቶችን ይቀበላል፣ በተመሳሳይ መልኩ የሰው ልጅ የትግል ህጎችን በአስደናቂ ባህሪው እና ግጥሚያዎችን እንዴት እንደገለፀ። ብዙ ትይዩዎች ወደ ከባቢያዊ መስራች ጀስቲን ሳን ሊሳቡ ይችላሉ። የሰው ልጅ ጽናቱን እና ልቡን የሚያደንቅ ጠንካራ ደጋፊ አለው። በተመሳሳይ መልኩ፣ TRON ተነሳሽነቱን እና ፕሮጀክቶቹን የሚደግፉ ታማኝ የተጠቃሚዎች እና ገንቢዎች ማህበረሰብን ያዳበረ ሲሆን ይህም ሰፊ ተቀባይነትን እና ተሳትፎን ይደግፋል።
9. Chainlink : Chris Jericho
በትግል ኢንደስትሪው ውስጥ ባለው የማያቋርጥ ፈጠራ እና መላመድ ምክንያት ቻይንሊንክ ለብሎክቼይን መስተጋብር ፈጠራ መፍትሄዎችን ለመስጠት እንዴት እንደተሻሻለ። ሁለቱም በየሜዳቸው እንደ ቁልፍ ተዋናዮች ያረጋገጡ ሲሆን ኢያሪኮ በተለያዩ የትግል ስልቶች ጎበዝ እና ቻይንሊንክ በዘመናዊ ኮንትራቶች እና በገሃዱ አለም ዳታ መካከል ያለውን ክፍተት በቃል አገልገሎቱ በማስተሳሰር ነው። በተጨማሪም ኢያሪኮ እና ቻይንሊንክ ጠንካራ ማህበረሰቦችን አፍርተዋል፣ ኢያሪኮ መኢአድን ሲመሰርት አዳዲስ መንገዶችን እየዘረጋ ነው።
10. Avalanche (AVAX) - Kane AKA-ትልቁ ቀይ ማሽን:
ኬን በጠንካራ ጥንካሬው እና በቀለበት ውስጥ በመገኘቱ ይታወቃል። በተመሳሳይ፣ Avalanche ከፍተኛ መጠን ያለው ግብይቶችን በፍጥነት እና በብቃት ለማስተናገድ የሚያስችል ጠንካራ ቴክኒካል ችሎታዎችን በመኩራራት ለከፍተኛ አፈፃፀም እና ልኬታማነት የተነደፈ ነው። ሁለቱም በየመስካቸው አስፈሪ ሃይሎች ናቸው። ኬን የተለያዩ ፈተናዎችን መቋቋም እና በጊዜ ሂደት መሻሻል የሚችል ረጅም እና ታሪክ ያለው ስራ ነበረው። አቫላንቼ፣ እንደ blockchain መድረክ፣ በፈጠራ ቴክኖሎጂው እና በ crypto space ውስጥ ያሉ የመስፋፋት ጉዳዮችን የመፍታት ችሎታን በማሳየት ለገቢያ ፍላጎቶች ምላሽ በመስጠት ማላመድ እና ማደግ መቻሉን ያሳያል። ኬን በተጨማሪም በትርፍ ሰዓት ወደ ፖለቲካ እና ወደ ኮርፖሬት አለም የዝግመተ ለውጥ ሂደትን አይቷል ይህም ለአቫ ላብስ ኢንተርፕራይዝም እውነት ነው Blockchain የእነርሱ የፒ ሰንሰለት ልማት፣ እሱም በግል የተፈቀደ spoke Chain።