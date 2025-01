U2U Umuyoboro - Umushinga wambere DePIN wo gutangiza ubukangurambaga bwo Gukura Kurutonde rwibiceri Muri Q4 2024

Umurenge wa DePIN urimo kwiyongera, bikurura abantu mugihe abantu benshi bamenya ubushobozi bwacyo muguhindura imiterere ya digitale.





Vuba aha, ubushakashatsi bwa virusi, bwakozwe na Urutonde , yabajije abakoresha, "Ni ikihe cyiciro cy'imishinga ushaka kubona cyane kuri CoinList?" DePIN yagaragaye nkuguhitamo kwambere, nikimenyetso cyo kuzamuka kwayo.





Kurikira ibi, Umuyoboro U2U - Icyerekezo cya DePIN cyibanze 1, cyatangaje ubufatanye na Urutonde kubukangurambaga bwihariye bwa enterineti. Ibi bivuze ko U2U Network ariwo mushinga wa mbere DePIN watangije ubukangurambaga bwo gukura kuri CoinList muri Q4 2024.

DePIN - Kurenga inzira igenda

DePIN.





Bitandukanye nigihe gito, DePIN igamije kwerekana impinduka zifatizo mugucunga ibikorwa remezo. Mu kwegereza abaturage serivisi zingenzi nka mudasobwa, ingufu, n’itumanaho, DePIN itanga ubunini, kwihangana, hamwe n’ibiciro bikoresha ubushobozi burenze ubushobozi busanzwe bwa sisitemu ikomatanyije.





Iri shyashya rishobora kwerekana ubutaha iterambere ry’ikoranabuhanga - rimwe riharanira demokarasi no gufungura amahirwe yo kubyara umutungo ku baturage amateka atavuye mu iterambere ry’ubukungu. Ingaruka za DePIN ziteganijwe kuba zirenze kwiyongera, zikora nk'umusemburo w'impinduka nini.





Umurenge wa DePIN urimo kwitabwaho ariko nanone ishoramari ryinshi nabwo, imari shingiro irenga miliyari 33.6 ( Coingecko ). Abashoramari bakomeye bashora imari batangiye gushora imari mu mishinga idasanzwe ya DePIN, bishimangira ubushobozi bw'umurenge.





Ukurikije raporo ya 2023 na Messari , isoko ry’isoko rya DePIN rifite agaciro ka miliyoni 2.2 z'amadolari, biteganijwe ko mu 2028 rizagera kuri tiriyoni 3,5 z'amadolari. Kugeza ubu, imishinga iyoboye DePIN imaze guhuriza hamwe. yabonye inkunga irenga miliyari imwe y'amadolari , byerekana icyizere cyiyongera kubashoramari muri uyu mwanya.





Kwemera ko DePIN ishobora gutera imbere hamwe nurutonde rwatsinzwe kuri peaq, U2U Network, umuyobozi wa DePIN Layer1 muri Aziya, imaze gutangaza ubufatanye bushya na Urutonde , hejuru ya token yo gutangiza urubuga muri crypto hamwe nibikorwa byinshi byatsinze DePIN nka Filecoin , NATIX , Koii , peaq , nibindi, kubukangurambaga bushya mbere yo gutondeka.

Urutonde rwibiceri x U2U Umuyoboro: U2U Yashishikarije Mainnet Saga Kwamamaza

Umuyoboro U2U, ushyigikiwe na Kucoin Ventures , Umurwa mukuru , IDG Guhagarika , JDI , Cointelegraph , Crypto Umutungo Ubuyapani, na V3V Imishinga , ni umuyoboro wa Layeri 1 ukoresha tekinoroji ya acyclic igezweho (DAG) hamwe na Ethereum Virtual Machine (EVM) ihuza kugirango itange ibikorwa byihuse kandi birangiye vuba.





Umuyoboro U2U ugamije gukemura imiterere yacitsemo isoko rya DePIN, aho kwishyira hamwe kwuzuye mubisabwa bidasanzwe. Icyerekezo cyayo nugukora igisubizo cyuzuye kuri DePIN.





Umuyoboro udasanzwe wa tekinoroji ya sisitemu yemerera gushiraho uburyo bwihariye, bwigenga bwigenga butanga ubunini kandi bworoshye bujyanye na porogaramu ya DePIN.





Igishushanyo gitanga imikorere ihanitse, umutekano ukomeye, no guhuza n'imihindagurikire y'ikirere, biha abitezimbere ibikoresho byo kubaka no gutangiza DePINs neza mugihe bifasha abakoresha guhuza, gutanga umusanzu, no kwinjiza amafaranga mumishinga itandukanye ya DePIN.





Ubufatanye bwa CoinList na U2U Network bugaragaza ubwitange bahuriyemo mugutezimbere urwego rwa DePIN. Ubu bufatanye bugaragazwa na U2U Incentivised Mainnet Saga Campaign, bikerekana intambwe yingenzi mu kuzamura iterambere no gukoresha ikoranabuhanga rya DePIN. Ubu bukangurambaga bushobora kuba irembo ryo kwinjiza $ U2U mbere yuko bagera ku isoko.





Abitabiriye amahugurwa barashobora kubona $ U2U ibimenyetso binyuze Imari ya Owlto muguhuza $ USDT kugirango yakire $ pUSDT, ishobora noneho gushirwa muri U2U Yashishikarije Ikidendezi . Porogaramu itanga igihembo cya 10,000,000 $ U2U ibimenyetso byujuje ibyangombwa.





Igihe ntarengwa: iminsi 90, kuva 12 Ugushyingo 2024 kugeza 10 Gashyantare 2025





Kubindi bisobanuro, abakoresha barashobora gusoma hano: <https://mainnetsaga.u2u.xyz/] (https://mainnetsaga.u2u.xyz/)





Usibye ubufatanye bwayo na CoinList, U2U Network igiye gutangira ubukangurambaga bukomeye hamwe na Bitget, ihererekanyabubasha ryambere ku isi ndetse na Web3 ininnovaton.





Ubu bufatanye bugaragaza indi ntambwe mu nshingano za U2U Network yo kwagura no kugira uruhare muri ecosystem ya DePIN. Abakoresha barashobora kuguma bahujwe numuyoboro wa U2U Network kugirango ubone amakuru arambuye kubyerekeye umushinga ushimishije.

Ejo hazaza

Momentum iriyongera mubaturage kuva U2U Network yabanjirije kwiyamamaza; urutonde ruteganijwe ruteganijwe gutangira muri Q4 2024.





Hamwe n'icyerekezo cyacyo cyo kuba igisubizo cyuzuye kuri DePIN, Umuyoboro U2U uhagaze kugirango ugire uruhare runini kumwanya uhagarikwa, uzana udushya twinshi nagaciro kubidukikije ndetse nabakoresha.





Mugihe urutonde rwegereje, inzira igana kumurongo wa U2U yerekana amahirwe akomeye nintererano zingirakamaro mubikorwa byo guhagarika no hanze yacyo.





Gahunda ya U2U yashishikarije imiyoboro ya interineti ntishobora kuboneka kubatuye muri Amerika (hamwe nintara zayo), Kanada hamwe nizindi nkiko .





