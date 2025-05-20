Reppo запускает первую в мире продажу жидких узлов, продвигая децентрализованную инфраструктуру данных

**Cayman, Канада, 20 мая 2025/Chainwire/-- Reppo, децентрализованная инфраструктурная сеть, позволяющая разработчикам ИИ и агентам получать доступ к данным, инфра- и капиталу по запросу, объявила о запуске первой в мире продажи жидких узлов.Эта новаторская инициатива поддерживается целеустремленной архитектурой Anoma и протоколом Liquid Node Token (LNT) Zoo Finance, что означает значительный прогресс в децентрализованной инфраструктуре ИИ.
В основе инноваций Reppo лежат Solver Nodes — программируемые экономические агенты, которые определяют вычислительный путь для выполнения намерений пользователей, которые являются частичными транзакциями, вдохновленными ресурсной машиной Anoma. Эти узлы позволяют потребителям данных, начиная от разработчиков, агентов и физического ИИ, выражать свои потребности в данных (и, в конечном счете, инфраструктуре) декларативно, позволяя сети автономно соответствовать и предоставлять ресурсы по запросу.
ТЭ
Архитектура обмена данными Reppo решает ключевые задачи в развитии ИИ, включая централизованный доступ к вычислительным и ресурсам данных, высокие барьеры для входа в децентрализованные протоколы ИИ и ограниченный доступ, связанный с географическими или институциональными ограничениями.
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Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.
Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging