Reppo запускает первую в мире продажу жидких узлов, продвигая децентрализованную инфраструктуру данных

к Chainwire2m2025/05/20
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Reppo - это децентрализованная инфраструктурная сеть, позволяющая разработчикам ИИ и агентам получать доступ к данным, инфракрасному и капиталу по требованию.Солверные узлы являются программируемыми экономическими агентами, которые определяют вычислительный путь для выполнения намерений пользователей.Архитектура обмена данными Reppo решает ключевые проблемы в развитии ИИ, включая централизованный доступ к вычислительным и ресурсам данных.
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**Cayman, Канада, 20 мая 2025/Chainwire/-- Reppo, децентрализованная инфраструктурная сеть, позволяющая разработчикам ИИ и агентам получать доступ к данным, инфра- и капиталу по запросу, объявила о запуске первой в мире продажи жидких узлов.Эта новаторская инициатива поддерживается целеустремленной архитектурой Anoma и протоколом Liquid Node Token (LNT) Zoo Finance, что означает значительный прогресс в децентрализованной инфраструктуре ИИ.

В основе инноваций Reppo лежат Solver Nodes — программируемые экономические агенты, которые определяют вычислительный путь для выполнения намерений пользователей, которые являются частичными транзакциями, вдохновленными ресурсной машиной Anoma. Эти узлы позволяют потребителям данных, начиная от разработчиков, агентов и физического ИИ, выражать свои потребности в данных (и, в конечном счете, инфраструктуре) декларативно, позволяя сети автономно соответствовать и предоставлять ресурсы по запросу.

ТЭLiquid Node ТокенПервоначально разработанный Zoo Finance, вводит новую модель, в которой узлы Solver токенизируются, обеспечивая ликвидность и доступность более широкому кругу участников на 1-й день Reppo Mainnet. Через протокол LNT Zoo Finance, владельцы лицензии Solver Node могут приобрести и делегировать работу узлов Solver, участвуя в экосистеме Reppo Plug & Play. Эта модель не только демократизирует доступ к инфраструктуре ИИ, но и повышает эффективность капитала в сети.

Liquid Node Токен

Архитектура обмена данными Reppo решает ключевые задачи в развитии ИИ, включая централизованный доступ к вычислительным и ресурсам данных, высокие барьеры для входа в децентрализованные протоколы ИИ и ограниченный доступ, связанный с географическими или институциональными ограничениями.

О Reppo

РеппоЭто децентрализованная инфраструктурная сеть, которая предоставляет разработчикам ИИ доступ к специализированным данным, инфраструктуре и капиталу без разрешения и по запросу.Ее архитектура, ориентированная на намерения, позволяет автономным организациям открывать, вести переговоры и урегулировать транзакции с ресурсами без зависимости от традиционных посредников.

Реппо

О Аноме

Аномаявляется распределенной операционной системой для целенаправленных приложений, облегчающих экспрессивное и человеко-центричное взаимодействие в децентрализованной среде.

Анома

Финансирование зоопарка

Зоопарк Финансыявляется структурированным протоколом, направленным на повышение использования ликвидности в децентрализованном финансировании. Его протокол Liquid Node Token (LNT) позволяет токенизировать и фракционно владеть узлами инфраструктуры, способствуя более широкому участию и эффективности капитала.Отзывы.xyz.

Зоопарк ФинансыОтзывы.xyz

Контакт

CEO

РГ РМАДЯ

Лаборатории Reppo

Основатели@reppo.xyz

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках HackerNoon's Business BloggingПрограмма.

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