Pepe Unchained приближается к завершению предпродажи, Pepeto готовится к росту за счет коммунальных услуг

ЛОНДОН, Великобритания, 5 декабря 2024 г./Chainwire/--Pepe Unchained, до официального листинга которого осталось 10 дней, продолжает привлекать внимание своей технологией уровня 2, призванной улучшить масштабируемость и скорость транзакций.





В то же время Pepeto набирает обороты благодаря своему подходу, ориентированному на утилитарность, предлагая кроссчейн-мост, обмен с нулевой комиссией и функции стейкинга. По мере развития обоих проектов, фокус Pepeto на решении более широких проблем в пространстве мемкойнов позиционирует его как ключевого претендента в преддверии бычьего забега 2025 года.

PEPETO: обновление веб-сайта свидетельствует о прогрессе в деле запуска утилиты

В рамках текущей реализации дорожной карты компания Pepeto представила значительное обновление своего официального сайта https://pepeto.io/. Это улучшение отражает стремление команды обеспечить бесперебойный пользовательский интерфейс и подготовку к предстоящему запуску бета-версии PepetoSwap.

Придерживаясь своей дорожной карты, Pepeto продолжает укреплять доверие и волнение в своем растущем сообществе. Модернизированная платформа вскоре станет основой для функциональности моста и обмена, предлагая ресурс для следующего поколения блокчейн-проектов.





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PepetoSwap: трансформация кросс-чейн торговли

Как Pepeto, проект готовится запустить свою ожидаемую утилиту PepetoSwap. Эта двухфункциональная платформа сочетает в себе мост для бесшовного обмена токенами между различными блокчейнами с биржей, предназначенной для поддержки и принятия широкого спектра токенов.





Мост использует передовую технологию для блокировки токенов на одном блокчейне и выпуска эквивалентных обернутых токенов на другом, обеспечивая операционную совместимость и сохраняя безопасность.





Между тем, биржа Pepeto дает владельцам токенов возможность размещать свои проекты напрямую через раздел моста официального сайта, способствуя созданию совместной и обширной экосистемы для мемокоинов и других токенов.

Веха в 1 миллион долларов и дальше

Pepeto успешно привлек более 1 миллиона долларов на этапе предпродажи, привлекая внимание различных секторов криптовалютного пространства, включая инвесторов, влиятельных лиц и членов сообщества.





Последние события в рамках проекта, включая запуск PepetoSwap и усовершенствование его официального сайта, подчеркивают его приверженность созданию коммунальных услуг для своего сообщества.





По мере приближения даты запуска бета-версии своего моста и биржи Pepeto продолжает развивать свою дорожную карту, стремясь поддержать более широкое внедрение и сотрудничество в рамках экосистемы криптовалют.

О Пепето

Пепето проект memecoin, разработанный для интеграции кросс-чейн утилиты с разработкой, управляемой сообществом. Предлагая торговлю с нулевой комиссией, функционал блокчейн-моста и программу вознаграждений за стейкинг, Пепето стремится объединить доступность с практичностью.





Проект делает упор на совместимость и долгосрочную ценность, способствуя формированию преданной пользовательской базы посредством экосистемных инноваций и подхода, ориентированного на сообщество.

Отказ от ответственности

Официальный сайт Pepeto — https://pepeto.io/ . Пользователям рекомендуется проявлять осторожность в отношении мошеннических веб-сайтов, которые могут пытаться представить проект или его разработки в ложном свете.

Официальный сайт: https://pepeto.io/

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Глава МК

Бейкер Уччио

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Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



