Pepe Unchained приближается к завершению предпродажи, Pepeto готовится к росту за счет коммунальных услуг

ЛОНДОН, Великобритания, 5 декабря 2024 г./Chainwire/--Pepe Unchained, до официального листинга которого осталось 10 дней, продолжает привлекать внимание своей технологией уровня 2, призванной улучшить масштабируемость и скорость транзакций.
В то же время Pepeto набирает обороты благодаря своему подходу, ориентированному на утилитарность, предлагая кроссчейн-мост, обмен с нулевой комиссией и функции стейкинга. По мере развития обоих проектов, фокус Pepeto на решении более широких проблем в пространстве мемкойнов позиционирует его как ключевого претендента в преддверии бычьего забега 2025 года.
В рамках текущей реализации дорожной карты компания Pepeto представила значительное обновление своего официального сайта https://pepeto.io/. Это улучшение отражает стремление команды обеспечить бесперебойный пользовательский интерфейс и подготовку к предстоящему запуску бета-версии PepetoSwap.
Придерживаясь своей дорожной карты, Pepeto продолжает укреплять доверие и волнение в своем растущем сообществе. Модернизированная платформа вскоре станет основой для функциональности моста и обмена, предлагая ресурс для следующего поколения блокчейн-проектов.
Как Pepeto, проект готовится запустить свою ожидаемую утилиту PepetoSwap. Эта двухфункциональная платформа сочетает в себе мост для бесшовного обмена токенами между различными блокчейнами с биржей, предназначенной для поддержки и принятия широкого спектра токенов.
Мост использует передовую технологию для блокировки токенов на одном блокчейне и выпуска эквивалентных обернутых токенов на другом, обеспечивая операционную совместимость и сохраняя безопасность.
Между тем, биржа Pepeto дает владельцам токенов возможность размещать свои проекты напрямую через раздел моста официального сайта, способствуя созданию совместной и обширной экосистемы для мемокоинов и других токенов.
Pepeto успешно привлек более 1 миллиона долларов на этапе предпродажи, привлекая внимание различных секторов криптовалютного пространства, включая инвесторов, влиятельных лиц и членов сообщества.
Последние события в рамках проекта, включая запуск PepetoSwap и усовершенствование его официального сайта, подчеркивают его приверженность созданию коммунальных услуг для своего сообщества.
По мере приближения даты запуска бета-версии своего моста и биржи Pepeto продолжает развивать свою дорожную карту, стремясь поддержать более широкое внедрение и сотрудничество в рамках экосистемы криптовалют.
Проект делает упор на совместимость и долгосрочную ценность, способствуя формированию преданной пользовательской базы посредством экосистемных инноваций и подхода, ориентированного на сообщество.
Официальный сайт Pepeto —
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Бейкер Уччио
Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе