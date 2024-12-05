ReadWrite
paint-brush
Pepe Unchained приближается к завершению предпродажи, Pepeto готовится к росту за счет коммунальных услугк@chainwire
145 чтения

Pepe Unchained приближается к завершению предпродажи, Pepeto готовится к росту за счет коммунальных услуг

к Chainwire2m2024/12/05
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENru-flagRUes-flagESja-flagJAfa-AF-flagFA-AFuz-flagUZel-flagELsr-flagSRln-flagLNaf-flagAFta-flagTAmk-flagMKbe-flagBE
RU

Слишком долго; Читать

Pepeto Unchained имеет 10 дней до официального листинга. Pepeto набирает обороты благодаря своему подходу, ориентированному на утилиты, предлагая кроссчейн-мост, обмен с нулевой комиссией и функции стейкинга. Проект успешно привлек более 1 миллиона долларов на этапе предпродажи.
featured image - Pepe Unchained приближается к завершению предпродажи, Pepeto готовится к росту за счет коммунальных услуг
Chainwire HackerNoon profile picture
0-item

ЛОНДОН, Великобритания, 5 декабря 2024 г./Chainwire/--Pepe Unchained, до официального листинга которого осталось 10 дней, продолжает привлекать внимание своей технологией уровня 2, призванной улучшить масштабируемость и скорость транзакций.


В то же время Pepeto набирает обороты благодаря своему подходу, ориентированному на утилитарность, предлагая кроссчейн-мост, обмен с нулевой комиссией и функции стейкинга. По мере развития обоих проектов, фокус Pepeto на решении более широких проблем в пространстве мемкойнов позиционирует его как ключевого претендента в преддверии бычьего забега 2025 года.

PEPETO: обновление веб-сайта свидетельствует о прогрессе в деле запуска утилиты

В рамках текущей реализации дорожной карты компания Pepeto представила значительное обновление своего официального сайта https://pepeto.io/. Это улучшение отражает стремление команды обеспечить бесперебойный пользовательский интерфейс и подготовку к предстоящему запуску бета-версии PepetoSwap.

Придерживаясь своей дорожной карты, Pepeto продолжает укреплять доверие и волнение в своем растущем сообществе. Модернизированная платформа вскоре станет основой для функциональности моста и обмена, предлагая ресурс для следующего поколения блокчейн-проектов.


https://www.youtube.com/embed/qyJh3yUKv5w


https://www.youtube.com/watch?v=qyJh3yUKv5w

PepetoSwap: трансформация кросс-чейн торговли

Как Pepeto, проект готовится запустить свою ожидаемую утилиту PepetoSwap. Эта двухфункциональная платформа сочетает в себе мост для бесшовного обмена токенами между различными блокчейнами с биржей, предназначенной для поддержки и принятия широкого спектра токенов.


Мост использует передовую технологию для блокировки токенов на одном блокчейне и выпуска эквивалентных обернутых токенов на другом, обеспечивая операционную совместимость и сохраняя безопасность.


Между тем, биржа Pepeto дает владельцам токенов возможность размещать свои проекты напрямую через раздел моста официального сайта, способствуя созданию совместной и обширной экосистемы для мемокоинов и других токенов.

Веха в 1 миллион долларов и дальше

Pepeto успешно привлек более 1 миллиона долларов на этапе предпродажи, привлекая внимание различных секторов криптовалютного пространства, включая инвесторов, влиятельных лиц и членов сообщества.


Последние события в рамках проекта, включая запуск PepetoSwap и усовершенствование его официального сайта, подчеркивают его приверженность созданию коммунальных услуг для своего сообщества.


По мере приближения даты запуска бета-версии своего моста и биржи Pepeto продолжает развивать свою дорожную карту, стремясь поддержать более широкое внедрение и сотрудничество в рамках экосистемы криптовалют.

О Пепето

Пепето проект memecoin, разработанный для интеграции кросс-чейн утилиты с разработкой, управляемой сообществом. Предлагая торговлю с нулевой комиссией, функционал блокчейн-моста и программу вознаграждений за стейкинг, Пепето стремится объединить доступность с практичностью.


Проект делает упор на совместимость и долгосрочную ценность, способствуя формированию преданной пользовательской базы посредством экосистемных инноваций и подхода, ориентированного на сообщество.

Отказ от ответственности

Официальный сайт Pepeto — https://pepeto.io/ . Пользователям рекомендуется проявлять осторожность в отношении мошеннических веб-сайтов, которые могут пытаться представить проект или его разработки в ложном свете.

Официальный сайт: https://pepeto.io/

Социальные сети:

Контакт

Глава МК

Бейкер Уччио

[email protected]

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire
The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.
Read my stories

БИРКИ

purcat-imgweb3 #web3 #pepeto #chainwire #press-release #pepeto-announcement #blockchain-development #memecoin #good-company

ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

Article Thumbnail
Рост криптовалют: создание эффективных образов пользователей
by kategrizik
Jan 01, 1970
#crypto-user-experience
Article Thumbnail
Valhalla Флоки станет ассоциированным спонсором индийского тура по Шри-Ланке
by chainwire
Jan 01, 1970
#web3
Article Thumbnail
Цифровые кочевники слушают: что нужно знать о новой визе DTV в Таиланде
by ilinskii
Jan 01, 1970
#digital-nomads
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas