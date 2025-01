Pepe Unchained nader voorverkoop-gevolgtrekking, Pepeto berei hom voor vir nutgedrewe groei

LONDEN, Verenigde Koninkryk, 5 Desember 2024/Chainwire/--Pepe Unchained, met 10 dae oor tot sy amptelike notering, trek steeds die aandag vir sy Laag 2-tegnologie wat ontwerp is om skaalbaarheid en transaksiespoed te verbeter.





Terselfdertyd bou Pepeto momentum met sy nutsgedrewe benadering, wat 'n kruis-kettingbrug, nulfooi-uitruiling en staking-kenmerke bied. Soos beide projekte vorder, posisioneer Pepeto se fokus op die aanspreek van breër uitdagings in die memecoin-ruimte dit as 'n sleutelaanspraakmaker in die aanloop tot die 2025-bullopie.

PEPETO: Webwerf-opgradering seine vordering in die rigting van die bekendstelling van nut

As deel van sy deurlopende padkaartuitvoering, het Pepeto 'n beduidende opgradering aan sy amptelike webwerf, https://pepeto.io/, onthul. Hierdie verbetering weerspieël die span se verbintenis om 'n naatlose gebruikerservaring te verskaf en voor te berei vir die komende bekendstelling van PepetoSwap se beta-weergawe.

Deur by sy padkaart te hou, bou Pepeto voort om vertroue en opgewondenheid binne sy groeiende gemeenskap te bou. Die opgegradeerde platform sal binnekort dien as die grondslag vir die brug en uitruilfunksies, wat 'n hulpbron bied vir die volgende generasie blockchain-projekte.





PepetoSwap: Transforming Cross-Chain Trading

As Pepeto berei die projek voor om sy verwagte nut, PepetoSwap, bekend te stel. Hierdie dubbelfunksieplatform kombineer 'n brug vir naatlose token-uitruiling oor verskillende blokkettings met 'n uitruil wat ontwerp is om 'n wye reeks tokens te ondersteun en aan te neem.





Die brug gebruik gevorderde tegnologie om tokens op een blokketting te sluit en ekwivalent toegedraaide tokens op 'n ander te kry, wat interoperabiliteit moontlik maak terwyl sekuriteit gehandhaaf word.





Intussen bemagtig die Pepeto-uitruil token-eienaars om hul projekte direk via die brugafdeling van die amptelike webwerf te lys, wat 'n samewerkende en uitgebreide ekosisteem vir memecoins en ander tokens bevorder.

'n Mylpaal van $1 miljoen en verder

Pepeto het tydens sy voorverkoopfase suksesvol meer as $1 miljoen ingesamel, wat aandag getrek het van verskeie sektore binne die kriptogeldeenheid, insluitend beleggers, beïnvloeders en gemeenskapslede.





Die projek se onlangse ontwikkelings, insluitend die onthulling van PepetoSwap en verbeterings aan sy amptelike webwerf, beklemtoon sy verbintenis tot die bou van nutsdienste vir sy gemeenskap.





Soos die beta-bekendstelling van sy brug- en ruilbenaderings nader, gaan Pepeto voort om sy padkaart te bevorder, met die doel om breër aanvaarding en samewerking binne die cryptocurrency-ekosisteem te ondersteun.

Oor Pepeto

Pepeto is 'n memecoin-projek wat ontwerp is om kruis-ketting nut te integreer met gemeenskapsgedrewe ontwikkeling. Bied nulfooi-handel, blockchain-brug-funksionaliteit en 'n staking-beloningsprogram, Pepeto poog om toeganklikheid met praktiese kenmerke te kombineer.





Die projek beklemtoon interoperabiliteit en langtermynwaarde, en bevorder 'n toegewyde gebruikersbasis deur sy ekosisteem-innovasies en gemeenskapsgerigte benadering.

Disclaimer

Die amptelike webwerf vir Pepeto is https://pepeto.io/ . Gebruikers word aangeraai om versigtig te wees met betrekking tot bedrieglike webwerwe wat die projek of sy ontwikkelings wanvoorstel.

