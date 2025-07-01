Hyra Network удостоен звания «Технологический стартап года» на Globee® Awards 2025

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 1 июля 2025/Chainwire/--Децентрализованная рамка ИИ получает признание за расширение доступа к вычислительной мощности.

Цифровая экономика стала свидетелем трансформационных платформ, которые коренным образом изменили обмен ресурсами: Grab революционизировал транспорт, Airbnb трансформировал гостеприимство и Shein нарушил цепочки поставок.

Сеть Hyra Компания была официально названа «Технологическим стартапом года» на престижной премии Globee Awards for Technology в 2025 году, что стало поворотным моментом для децентрализованной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Это признание подтверждает амбициозное видение, которое может изменить то, как мир строит, владеет и получает выгоду от технологий ИИ. (официальный список победителей доступен по адресу: globeeawards.com/2025-победители-технологии )

Видение за инновациями

Эта прорывная платформа исследована и разработана Hyra Tek JCS (Вьетнам) и управляется Hyra Tek Smart Solution L.L.C (ОАЭ). миссия Hyra Network - демократизировать вычислительную мощь, активизируя миллиарды неработающих устройств и превращая повседневных пользователей в поставщиков инфраструктуры ИИ.

Hyra Network служит флагманской платформой наряду с Hyra AI, создавая беспрецедентную модель, где вычислительные ресурсы делятся по распределенным сетям, а не концентрируются в централизованных центрах обработки данных.

Если совместное использование автомобилей оптимизирует использование транспортных средств, а совместное использование домов максимизирует эффективность собственности, то вычислительное совместное использование разблокирует обширную мощность обработки, лежащую в покое в смартфонах, компьютерах и устройствах IoT по всему миру.

Глобальное признание превосходства

Награды Globee представляют собой самую высокую честь технологического сектора, с победителями, отобранными более чем 100 опытными профессионалами, включая руководителей C-suite, венчурных капиталистов и аналитиков отрасли.

«Эта честь выходит за пределы нашей компании — она подтверждает все движение к демократизации инфраструктуры ИИ», — сказал Джон Тран, основатель Hyra Network.

«Эта честь выходит за пределы нашей компании — она подтверждает все движение к демократизации инфраструктуры ИИ», — сказал Джон Тран, основатель Hyra Network.





«Мы являемся свидетелями глобального признания того, что будущее ИИ принадлежит не централизованным монополиям, а сообществам, которые совместно владеют этими мощными технологиями и извлекают выгоду из них».

«Мы являемся свидетелями глобального признания того, что будущее ИИ принадлежит не централизованным монополиям, а сообществам, которые совместно владеют этими мощными технологиями и извлекают выгоду из них».

Децентрализованная инфраструктура ИИ и вычислительная модель обмена ресурсами Hyra Network

Pioneering Community-Powered AI Первопроходцы

В основе инноваций Hyra Tek лежит Hyra AI, одна из первых в мире платформ Train-to-Earn. Эта система позволяет пользователям преобразовывать персональные устройства в активные учебные узлы ИИ, зарабатывая вознаграждения и внося свой вклад в разработку передовых моделей.

Архитектура блокчейна Layer-3 поддерживает рабочие нагрузки с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, что позволяет масштабировать обучение ИИ и выводить выводы на краю сети.

Экономическая модель создает добродетельный цикл: участники предоставляют вычислительные ресурсы, зарабатывают ощутимые вознаграждения и одновременно продвигают возможности ИИ, которые приносят пользу более широкой экосистеме.

Глобальное воздействие

Сегодня экосистема Hyra охватывает более 205 стран, обеспечивая глобальную сеть примерно 2,5 миллионов подключенных устройств, включая 700 000 активных онлайн-узлов и более 1 миллиона проверенных KYC пользователей.

Благодаря сильному участию сообщества в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке, Hyra поставляет более 360 000 терафлопсов распределенной вычислительной мощности и поддерживает растущую базу корпоративных клиентов, теперь обслуживая более 10 платных клиентов.

Это принятие в реальном мире подтверждает основное убеждение Hyra: распределенная инфраструктура без разрешений может стимулировать значимые инновации, оставаясь по-настоящему открытой и доступной для всех.

По мере того, как искусственный интеллект и технологии DePIN набирают обороты, Hyra позиционирует себя в технологическом авангарде, создавая фундамент для более справедливого, интеллектуального и инклюзивного будущего ИИ.

О компании Hyra Network

Hyra Network является децентрализованной платформой инфраструктуры искусственного интеллекта, разработанной Hyra Tek JCS (Вьетнам) и управляемой Hyra Tek Smart Solution L.L.C (ОАЭ).

Платформа позволяет физическим лицам и предприятиям вносить неиспользованные вычислительные ресурсы с персональных устройств для поддержки обучения ИИ и вывода в масштабе.Используя архитектуру блокчейна Layer-3, Hyra Network поддерживает высокопропускные, низкозадерживающие рабочие нагрузки по глобальной сети подключенных устройств.

Его экосистема включает Hyra AI, одну из первых платформ Train-to-Earn, и в настоящее время охватывает более 205 стран с 2,5 миллионами подключенных устройств.

PR представитель

Jess Dao - менеджер бренда

Компания Hyra Tek Smart Solution L.L.C (ОАЭ)

[email protected] в Интернете

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Программа .



