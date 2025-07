Hyra Network fue galardonada con el premio “Technology Startup of the Year” en los Globee® Awards de 2025.

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 1 de julio de 2025/Chainwire/--El marco de IA descentralizado gana reconocimiento por expandir el acceso al poder de computación.

La economía digital ha sido testigo de plataformas transformadoras que cambiaron fundamentalmente el intercambio de recursos: Grab revolucionó el transporte, Airbnb transformó la hospitalidad y Shein interrumpió las cadenas de suministro.

Red de alquiler ha sido nombrado oficialmente "Technology Startup of the Year" en los prestigiosos Globee Awards for Technology de 2025, marcando un momento decisivo para la infraestructura de inteligencia artificial descentralizada.

Este reconocimiento valida una visión ambiciosa que podría reformular la forma en que el mundo construye, posee y beneficia de la tecnología de IA. (Lista oficial de ganadores disponible en: globeeawards.com/2025-ganadores de la tecnología )

La visión detrás de la innovación

Esta plataforma revolucionaria es investigada y desarrollada por Hyra Tek JCS (Vietnam) y operada por Hyra Tek Smart Solution L.L.C (EAE).La misión de Hyra Network es democratizar el poder computacional activando miles de millones de dispositivos inactivos y transformando a los usuarios cotidianos en proveedores de infraestructura de IA.

Hyra Network sirve como la plataforma líder junto a Hyra AI, creando un modelo sin precedentes donde los recursos computacionales se comparten en redes distribuidas en lugar de concentrarse en centros de datos centralizados.

Si el uso compartido de vehículos optimiza la utilización del vehículo y el uso compartido de la vivienda maximiza la eficiencia de la propiedad, entonces el compartir computacional desbloquea la inmensa potencia de procesamiento que permanece dormida en teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos IoT a nivel mundial.

Reconocimiento mundial por la excelencia

Los Globee Awards representan el mayor honor del sector tecnológico, con ganadores seleccionados por más de 100 profesionales experimentados, incluyendo ejecutivos de C-suite, capitalistas de riesgo y analistas de la industria.

“Este honor trasciende a nuestra compañía: valida todo el movimiento hacia una infraestructura de IA democratizada”, dijo Jonh Tran, fundador de Hyra Network.

“Estamos presenciando el reconocimiento global de que el futuro de la IA no pertenece a los monopolios centralizados, sino a las comunidades que poseen y se benefician de estas potentes tecnologías”.

La infraestructura de IA descentralizada y el modelo de intercambio de recursos computacionales de Hyra Network

Pioneer AI impulsado por la comunidad

En su núcleo, la innovación de Hyra Tek se centra en Hyra AI, una de las primeras plataformas Train-to-Earn del mundo. Este sistema permite a los usuarios convertir dispositivos personales en nodos de capacitación de IA activos, ganando recompensas y contribuyendo al desarrollo de modelos avanzados.

La arquitectura blockchain Layer-3 admite cargas de trabajo de alto rendimiento y baja latencia, lo que permite una capacitación y inferencia de IA escalables en el borde de la red.

El modelo económico crea un ciclo virtuoso: los participantes proporcionan recursos computacionales, ganan recompensas tangibles y, al mismo tiempo, avanzan capacidades de IA que benefician al ecosistema más amplio.

Impacto global

Hoy en día, el ecosistema de Hyra abarca más de 205 países, alimentando una red global de aproximadamente 2,5 millones de dispositivos conectados, incluyendo 700.000 nodos en línea activos y más de 1 millón de usuarios verificados por KYC.

Con un fuerte compromiso de la comunidad en todo el sudeste asiático, América Latina y África, Hyra suministra más de 360.000 teraflops de potencia de computación distribuida y apoya una creciente base de clientes empresariales, ahora sirviendo a más de 10 clientes pagadores.

Esta adopción en el mundo real reafirma la creencia central de Hyra: que la infraestructura distribuida y sin permiso puede impulsar la innovación significativa, mientras que permanece verdaderamente abierta y accesible para todos.

A medida que la inteligencia artificial y las tecnologías DePIN ganan impulso, Hyra se coloca en la vanguardia tecnológica, construyendo las bases para un futuro de IA más equitativo, inteligente e inclusivo.

Sobre la red de alquiler

Red de alquiler es una plataforma de infraestructura de inteligencia artificial descentralizada desarrollada por Hyra Tek JCS (Vietnam) y operada por Hyra Tek Smart Solution L.L.C (EAU).

La plataforma permite a individuos y empresas contribuir a recursos computacionales no utilizados desde dispositivos personales para apoyar la capacitación y la inferencia de IA a escala. Aprovechando una arquitectura blockchain Layer-3, Hyra Network soporta cargas de trabajo de alto rendimiento y baja latencia en una red global de dispositivos conectados.

Su ecosistema incluye Hyra AI, una de las primeras plataformas Train-to-Earn, y actualmente abarca más de 205 países con 2,5 millones de dispositivos conectados.

Representante de PR

Jess Dao, gerente de marca

Más información sobre Hyra Tek Smart Solution L.L.C (UAE)

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

