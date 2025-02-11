TapSwap будет добавлен на Bitget: путь к долгосрочному успеху

Отметьте в календаре: 14 февраля 2025 г.
Мы рады сообщить, что TapSwap, первая в мире платформа для игр с навыками Web3, делает огромный шаг вперед с выходом на Bitget 14 февраля 2025 года.
Эта веха знаменует собой новую захватывающую главу в нашем путешествии, подтверждая нашу приверженность созданию устойчивой и выгодной игровой экосистемы для миллионов игроков по всему миру.
TapSwap: где мастерство встречается с криптовалютой
В отличие от традиционных моделей «играй, чтобы заработать», которые полагаются на удачу или монотонную прокрутку, TapSwap — это
Благодаря прозрачной системе на основе блокчейна мы гарантируем честную игру, реальные возможности заработка и процветающую экономику, основанную на нашем собственном токене TAPS.
TapSwap быстро превратился в одно из самых активных игровых сообществ Web3, насчитывающее более 72 миллионов пользователей, 3 миллиона активных пользователей в день (DAU) и 10 миллионов активных пользователей в неделю (WAU).
Независимо от того, являетесь ли вы обычным игроком или участником киберспортивных соревнований, TapSwap предлагает платформу, на которой вы можете соревноваться, зарабатывать и участвовать в децентрализованном игровом процессе, как никогда прежде.
Сила токена TAPS
В основе экосистемы TapSwap лежит токен TAPS, призванный поддерживать экономику платформы и предлагать множество возможностей для взаимодействия с пользователями, в том числе:
- Участие в турнирах: участвуйте в турнирах TAPS, основанных на навыках, и соревнуйтесь за существенные награды.
- Fight2Earn: режим с высокими ставками, в котором игроки сражаются за награды TAPS, основанные исключительно на их навыках.
- Стейкинг и пассивный доход: пользователи могут делать стейкинг TAPS, чтобы получать вознаграждения и вносить вклад в стабильность экосистемы.
- Управление: держатели токенов влияют на решения платформы, формируя будущее TapSwap.
- Внутриигровые покупки и премиум-доступ: расширьте свои игровые возможности с помощью эксклюзивных скинов, аватаров и премиум-аккаунтов.
Почему листинг Bitget имеет значение
Наш листинг на Bitget, ведущей криптовалютной бирже, является важным шагом на пути к долгосрочному успеху TapSwap и его растущего сообщества. Этот листинг:
- Повышает ликвидность и доступность TAPS
- Открывает двери для новых инвесторов и геймеров
- Укрепляет позиции TapSwap на рынке игр Web3
- Создает больше возможностей для роста и процветания сообщества TapSwap
Размещая свои акции на Bitget, мы не просто увеличиваем охват токена TAPS — мы создаем шлюз, позволяющий миллионам пользователей присоединиться к движению TapSwap и воспользоваться преимуществами игровой экономики, основанной на реальных навыках.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОРОТ: не упустите свой шанс
С листингом Bitget уже не за горами, сейчас самое время присоединиться к экосистеме TapSwap. Независимо от того, являетесь ли вы геймером, инвестором или энтузиастом блокчейна, это ваш шанс стать частью революционной игровой платформы Web3.
🚨 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА TAPSWAP! 🚨
Все участники сообщества TapSwap только что получили 10 билетов в мини-приложении TapSwap! 🎟️ Эти билеты — ваш БЕСПЛАТНЫЙ вход в БОЛЬШУЮ ИГРУ, которая состоится на запуске нашей игровой платформы Web3 Skill! 🕹️🔥
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Не участвовали в приложении TapSwap? Не волнуйтесь — у вас все равно будет возможность купить билеты и присоединиться к игре!
Будущее игр, основанных на навыках, уже здесь, и мы только начинаем. TapSwap — один из первых проектов Tap-to-Earn, который трансформируется в полноценную игровую платформу. Инвестируйте, играйте и выигрывайте с TapSwap!
Ознакомьтесь со всеми подробностями о нашем листинге Bitget и о том, как вы можете
Эта история была распространена как релиз Btcwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе