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TapSwap будет добавлен на Bitget: путь к долгосрочному успеху

к BTCWire3m2025/02/11
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TapSwap, первая в мире платформа для игр с навыками Web3, делает огромный шаг вперед, разместив свою платформу на Bitget 14 февраля 2025 года. Игроки получают вознаграждение за свое мастерство и конкурентное преимущество, а не за случайность, создавая меритократическую среду, в которой успех определяется мастерством.
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Отметьте в календаре: 14 февраля 2025 г.

Мы рады сообщить, что TapSwap, первая в мире платформа для игр с навыками Web3, делает огромный шаг вперед с выходом на Bitget 14 февраля 2025 года.


Эта веха знаменует собой новую захватывающую главу в нашем путешествии, подтверждая нашу приверженность созданию устойчивой и выгодной игровой экосистемы для миллионов игроков по всему миру.

TapSwap: где мастерство встречается с криптовалютой

В отличие от традиционных моделей «играй, чтобы заработать», которые полагаются на удачу или монотонную прокрутку, TapSwap — это игры, основанные на навыках Игроки вознаграждаются за свое мастерство и конкурентное преимущество, а не за случайность, создавая по-настоящему меритократическую среду, где мастерство определяет успех.


Благодаря прозрачной системе на основе блокчейна мы гарантируем честную игру, реальные возможности заработка и процветающую экономику, основанную на нашем собственном токене TAPS.


TapSwap быстро превратился в одно из самых активных игровых сообществ Web3, насчитывающее более 72 миллионов пользователей, 3 миллиона активных пользователей в день (DAU) и 10 миллионов активных пользователей в неделю (WAU).


Независимо от того, являетесь ли вы обычным игроком или участником киберспортивных соревнований, TapSwap предлагает платформу, на которой вы можете соревноваться, зарабатывать и участвовать в децентрализованном игровом процессе, как никогда прежде.

Сила токена TAPS

В основе экосистемы TapSwap лежит токен TAPS, призванный поддерживать экономику платформы и предлагать множество возможностей для взаимодействия с пользователями, в том числе:


  • Участие в турнирах: участвуйте в турнирах TAPS, основанных на навыках, и соревнуйтесь за существенные награды.
  • Fight2Earn: режим с высокими ставками, в котором игроки сражаются за награды TAPS, основанные исключительно на их навыках.
  • Стейкинг и пассивный доход: пользователи могут делать стейкинг TAPS, чтобы получать вознаграждения и вносить вклад в стабильность экосистемы.
  • Управление: держатели токенов влияют на решения платформы, формируя будущее TapSwap.
  • Внутриигровые покупки и премиум-доступ: расширьте свои игровые возможности с помощью эксклюзивных скинов, аватаров и премиум-аккаунтов.

Почему листинг Bitget имеет значение

Наш листинг на Bitget, ведущей криптовалютной бирже, является важным шагом на пути к долгосрочному успеху TapSwap и его растущего сообщества. Этот листинг:


  • Повышает ликвидность и доступность TAPS
  • Открывает двери для новых инвесторов и геймеров
  • Укрепляет позиции TapSwap на рынке игр Web3
  • Создает больше возможностей для роста и процветания сообщества TapSwap


Размещая свои акции на Bitget, мы не просто увеличиваем охват токена TAPS — мы создаем шлюз, позволяющий миллионам пользователей присоединиться к движению TapSwap и воспользоваться преимуществами игровой экономики, основанной на реальных навыках.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОРОТ: не упустите свой шанс

С листингом Bitget уже не за горами, сейчас самое время присоединиться к экосистеме TapSwap. Независимо от того, являетесь ли вы геймером, инвестором или энтузиастом блокчейна, это ваш шанс стать частью революционной игровой платформы Web3.


🚨 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА TAPSWAP! 🚨


Все участники сообщества TapSwap только что получили 10 билетов в мини-приложении TapSwap! 🎟️ Эти билеты — ваш БЕСПЛАТНЫЙ вход в БОЛЬШУЮ ИГРУ, которая состоится на запуске нашей игровой платформы Web3 Skill! 🕹️🔥


🏆 ПРИЗОВОЙ ФОНД В 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ — для победителей этого грандиозного соревнования! 💰💎

Не участвовали в приложении TapSwap? Не волнуйтесь — у вас все равно будет возможность купить билеты и присоединиться к игре!


Будущее игр, основанных на навыках, уже здесь, и мы только начинаем. TapSwap — один из первых проектов Tap-to-Earn, который трансформируется в полноценную игровую платформу. Инвестируйте, играйте и выигрывайте с TapSwap!


Ознакомьтесь со всеми подробностями о нашем листинге Bitget и о том, как вы можете примите участие в розыгрыше призового фонда в 1 миллион долларов!

Эта история была распространена как релиз Btcwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь


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