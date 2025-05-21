Необычные стратегии продуктов, которые масштабировали гиганта EdTech

Возможно, не очевидно, как национальная революция обучения начинается с динозавра, соревнований и неожиданного звонка учителя в полночь.
Это история о том, как мы превратили сообщество, конкуренцию и мультфильмы в один из самых мощных продуктов и двигателей выхода на рынок в образовании K-12.
Olympiads as a Trojan HorseОлимпийские игры как троянский конь
Когда я присоединился к Uchi.ru, чтобы возглавить то, что станет Департаментом Олимпийских игр, нам понадобился способ добраться до школ, которые не включали в себя дорогостоящие команды продаж или холодный обход.Вот где пришла идея превращения Олимпийских игр в ежемесячные онлайн-конкурсы в области STEM и гуманитарных наук.
Конкурсы были бесплатными, красиво спроектированными и согласованными с учебными планами школы, но они были не просто инструментами для обучения.СобытияДети относились к ним как к праздникам.Учителя использовали их для энергетики своих классов.Родители напечатали сертификаты и наклеили их на стены кухни.
EdTech - это поле с несколькими заинтересованными сторонами.Если вы не можете удовлетворить ожидания всех лиц, принимающих решения в цепи - лидеров районов, учителей, родителей и студентов - вы не пройдете.Вы не можете войти в школу с платным курсом.
То, что выглядело как приятная внеклассная деятельность, на самом деле была троянской лошадью для роста платформы.
- Каждый месяц генерируются миллионы leads
- Созданное слово в устах на уровне школы, района и региона
- Позиционирование платформы как миссионерского лидера, а не просто поставщика контента
- Мы получили первостепенные данные по всем регионам, что сделало нас одной из крупнейших баз данных, связанных со школой в стране.
Как только учителя увидели, что их ученики наслаждаются опытом, они исследовали остальную часть платформы. Как только родители увидели сертификаты, они перешли к образовательным играм.Валюта.
That Time My Phone Number Went ViralКогда мой номер телефона стал вирусным
Раньше мы работали с внешним партнером над пресс-релизом. Кто-то совершил небольшую ошибку: они случайно включили мой прямой номер телефона.
Он вышел на национальном уровне.
Преподаватели со всей страны звонили мне лично, чтобы поблагодарить нас, попросить о помощи, уточнить инструкции, поделиться историями студентов.
Да, конечно, в какой-то момент мне пришлось выключить телефон и дать родителям другой номер, чтобы связаться со мной. но это также дало мне глубокое представление: учителя были не только пользователями.ambassadorsКогда с ними обращаются с уважением и ясностью, они выходят из-под контроля, чтобы поддержать ваш продукт.
Я разговаривал сотнями учителей в тот месяц. я слушал. я узнал. И в процессе, я получил самый быстрый и честный пользовательский исследовательский опыт моей жизни.
Этот опыт научил меня большему успеху клиентов, чем любой инструмент.
The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech IconСтратегия маскота: как динозавр стал национальной иконой EdTech
Платформа была полна очаровательных персонажей, но одна маскота управляла всеми:Grisha the Dino.
Гриша появлялась на соревнованиях, воодушевляла детей и подписывала сертификаты с моим именем.С течением времени дети стали ассоциировать свои достижения с ним.
Мы поняли, что Гриша был не просто маской — он былbridgeЗнакомое лицо, которое заставило сложные темы чувствовать себя игровыми и доступными.
Итак, мы удвоились. Мы построили истории вокруг него. Мы разработали новые анимации. И в конце концов, я запустил аккаунт в Instagram, посвященный Грише. Он вырос до более чем 50 000 подписчиков — в основном детей и родителей. Это также стало неожиданным каналом исследований и вовлечения.
Нужна обратная связь о новой функции? Напишите историю. Нужны тысячи ответов на опросы за два часа? Войдите в Instagram Гриши. Оставайтесь в контакте с самыми молодыми пользователями — их языком, тоном, любопытством — стали сверхдержавой продукта.
Конечно, я забыл скрыть свой номер в аккаунте Instagram.
Однажды я получил телефонный звонок. Группа взволнованных детей кричала в приемник:ARE YOU GRISHA??”
Mascots and Metrics: Why It WorkedМаскоты и метрики: почему это работает
Эти продукты и варианты GTM не были случайными, они использовали фундаментальное человеческое поведение, особенно то, как люди, и в частности дети, связаны, чтобы реагировать на обучение, признание и эмоциональные сигналы.
- Дети жаждут признания и веселья → Это дофамин. Это чувство достижения – это то, что заставляет детей возвращаться.
- Учителям нужны инструменты, которым они могут доверять и поделиться → Это окситоцин и серотонин.Когда вы даете педагогам инструмент, который просто работает — тот, который им не нужно объяснять или исправлять — они становятся вашими сильнейшими союзниками.
- Родители реагируют на гордость и видимый прогресс → Это эндорфины и серотонин. Сертификат на холодильнике, гордое сообщение от учителя своего ребенка – эти моменты создают эмоциональную связь.
Маскоты построили эмоциональную связь. Олимпиады построили сообщество. Сертификаты создали вирусные петли.
Вместе они сформировали многосторонний двигатель роста, который превратил Uchi в одну из самых посещаемых платформ EdTech во всем мире, занимая 2-е место по трафику по всему миру согласно SimilarWeb в 2020 году.
Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTechЗаключительные мысли: уравнение роста продукта в EdTech
В EdTech отличная стратегия продукта и отличный выход на рынок неразрывно связаны.Лучшие результаты приходят не от одноразовой тактики, а от оркестрации экосистемы, где продукт радует, пользователи соединяются, а рост естественно протекает из опыта.
- Студент получает математическую игру, которая празднует свой первый правильный ответ
- Учитель получает табло, которое отслеживает прогресс каждого ученика
- Родитель получает печатный диплом с именем своего ребенка в золоте
А где-то за кулисами, менеджер по продукту получает еще один все-нашир через 7 часовых поясов.
Буду ли я делать это снова? в сердцебиении. но на этот раз я бы использовал телефон с горелкой.