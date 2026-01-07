Вернуться к основам: Дизайн баз данных как рассказ

Крис Дэйт, один из отцов реляционной модели для управления данными, однажды сказал мне, что «Вся теория реляции построена на предсказуемом вычислении». Все люди являются рассказчиками так или иначе.Мы адаптируем рассказ в нашу повседневную жизнь и нашу повседневную работу. Если вы определяете таблицу базы данных и не можете рассказать историю данных, вы делаете это неправильно. Взгляд на орехи и ботинки повествования Хорошие истории следуют правилам. Pixar знаменито накапливает элементы истории в формулу, которую они называют спинкой истории: «Однажды в одно время...» «И каждый день...» «До одного дня...» «И из-за этого...» «И из-за этого...» «Пока наконец...» «И с того дня...» Можно было бы подумать об этом историйном позвоночнике как о моделе хорошего повествования. Следуя «правилам» повествования, мы видим Вуди как героя, а не мусор, Реми как художника, а не нарушающего санитарный кодекс, и Немо как храброго, а не безнадежного. Есть много возможностей для творчества в рамках правил этой модели. рассказчики, которые интернализируют правила хорошего повествования, востребованы для создания новых историй и новых фильмов. Некоторые режиссеры, писатели и продюсеры могут отклоняться от этих лучших практик повествования, чтобы рассказать истории, которые не вписываются в стандартную модель повествования, но фильмы, которым не хватает четкой истории, каждый раз проваливаются в кассе, даже если они красиво сняты. Как мы инженерируем истории с данными В мире технологий, как и в Голливуде, наши истории не просто записываются; на них действуют.Мы приказываем электронам вырезать руны в структуры, которые мы определяем. Относительная модель управления данными, которая и Определенная в 1960-х и 70-х годах, решила многие проблемы, которые существовали до ее создания. SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB и далее не существовали бы без работы этих двух джентльменов. Крис Дата Тед Кодд Вот примерная таблица, ссылающаяся на их книгу, Введение в системы баз данных: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # Один Депт # Зарплата В абстрактном смысле этот предкат определяется как: Сотрудник EMP# называется ENAME, работает в департаменте DEPT# и зарабатывает заработную плату. В конкретном смысле мы можем интерпретировать это как: Сотрудник E1 называется Лопес, работает в департаменте D1 и зарабатывает зарплату в 40 000 долларов. Легко рассказать историю данных, представленных в этой таблице, так что вы знаете, что делаете это правильно. Почему ИИ не может решить проблемы с производительностью баз данных Меня неоднократно приводили в ситуации, когда производительность баз данных считалась плохой, только чтобы обнаружить, что структуры данных, созданные разработчиками приложений, полностью игнорировали десятилетия хорошо документированных правил передовой практики, которые обеспечивают эффективное повествование. Если разработчики приложений или даже бизнес-пользователи пишут запросы, которые используют наши инструменты для обработки текста и создания текста, эти инструменты будут генерировать текст, который затем должен быть включен в реальный рабочий код и стабильные структуры данных. Если люди, реализующие эти правила, не поймут их и их обоснование, единственное, что произойдет, это то, что плохо выполняющие структуры данных будут созданы быстрее. Независимо от того, является ли ваша роль архитектором, разработчиком, инженером, пользователем или любым другим названием, которое может возникнуть в будущем, вы в конечном итоге несете ответственность за то, что сохраняется, хранится, представлено и используется для решения будущих проблем. Возвращение к этим лучшим практикам, которые существуют в течение десятилетий, сделает вас лучше, более творческим строителем. Вот как вы делаете свою марку Да, вы одна маленькая часть предприятия. Тем не менее, вы хотите оставить свой отпечаток на мире, не так ли? Подобный вопрос Уитман задал в своем стихотворении «О меня, О жизнь!» "What good amid these, O me, O life?" Ответ для всех нас: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." Какую историю вы решите рассказать? Если ты снегопад Администратор базы данных или Инженер данных , DataOps.live может помочь. Начните сегодня — Вы получаете 500 минут бесплатно каждый месяц! Администратор базы данных Инженер данных Вы получаете 500 минут бесплатно каждый месяц!