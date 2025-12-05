Revoluționarea planificării lanțului de aprovizionare cu AI: învățarea automată și cadrele agentice

Credeți că totul este bine și apoi aici vine acest lanț de trenuri de mărfuri și rafturi pe partea de sus și client fericit și sunteți aproape liber să respire, în cazul în care ceva ar putea merge prost. Cu toate acestea, nu a fost așa în ultimii câțiva ani. Nu este exact atât de flagrant, dar atunci când întâmpinați să fiți în ea, atunci vine la voi. Planificarea a încetat să mai fie aspectul speculațiilor - cel puțin în ceea ce privește echipele care se bazează pe sisteme mai noi cu o bază AI și de învățare automată. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Mai inteligent, mai rapid, și doar un pic sneaky Cele mai de dorit sisteme AI nu sunt enervante, iar ceea ce am observat este că ele nu vin în lumina luminii articulării raportării de bord sau a raportării dramatice. Ei urmăresc livrările, comenzile, tendințele, întârzierile, concepțiile greșite ale cererilor – toate acele roți mici în mișcare care trebuiau să fie urmărite de majoritatea acestor planificatori maestri.Când încep să vină cele de-a doua mâini sau chiar ochii sau ambele, și când ceva începe să cadă din ceas, vă spun că furnizorii slabi cresc, sau că o furtună sezonieră se apropie de a sufla, o fac. What’s Under the Hood Ce este sub capotă Învățarea automată este cheia pentru toate acestea. Acesta este modul în care conceptualizez că acest sistem poate funcționa, chiar dacă nu sunt inginer. Cu toate acestea, cred că acest sistem urmărește ceea ce sa întâmplat deja, ceea ce se întâmplă și ceea ce ar trebui să se întâmple mai târziu. Nu este întotdeauna perfect.Dar nu trebuie să fie.Trebuie doar să ridice problemele într-un stadiu incipient, înaintea unei ființe umane - și mai des decât nu, face. În cazul meu, am avut o experiență prin care sistemul unuia dintre comercianții cu amănuntul a știut că au existat discrepanțe minore în informațiile de căutare ale produsului identic online. Nimeni nu a observat. Still a Human Game Încă un joc uman Este unul dintre lucrurile care se pierd în hype. Ființele umane sunt cele care sunt lăsate în stadiul central. Planurile mari nu sunt stabilite de astfel de sisteme. În schimb, ei ar putea fi considerați consultanți și sunt capabili să filtreze prin miile de puncte de date disponibile pentru ei și să vă livreze versiunea lor filtrată. Este comentariul lor: „Ei bine, acest furnizor nu ține pasul cu vremurile. vom face o schimbare?” sau, „Aici, vom plăti înalt săptămâna viitoare, dacă nu rezervăm expedierea.” Este pur și simplu acest lucru: că de data aceasta, nu veți râde despre încercarea de a aduce lucrurile înapoi pe drumul cel bun. Trăiește, nu rămâne Cea mai mare schimbare a fost momentul. Planificarea a fost planificată. Întâlniri săptămânale. Obiective lunare. Recenzii trimestriale. Acum? Este constant. Este în direct. Sistemul va urmări totul 24/7 și nu va aștepta până luni dimineață pentru a forma o alarmă. Este - sau a fost - timpul să vă spun că este. Și când toată lumea este conectată – site-uri de furnizori, aplicații logistice, depozite – în cazul în care a avut loc o schimbare, atunci toată lumea va ști. Better Prepared, Not Just Faster Pregătit mai bine, nu doar mai repede Am observat, de asemenea, că companiile au reușit să se ridice la picioare în câteva ore, nu în câteva zile.Nu este noroc. Motivul pentru aceasta este că, odată cu dezvoltarea acestor sisteme, viteza este stabilită, având în vedere că reziliența este, de asemenea, stabilită. Ele nu te fac doar să călătorești într-un ritm mai rapid, ci te fac mai inteligent. Și în fundal, vă ajută, de asemenea, să vă bărbiți grăsimea, să expediați mai ieftin și să selectați furnizorii cu o amprentă redusă. Peeking Ahead Peeling înainte Oamenii întreabă întotdeauna ce urmează.Oare voi spune că știu totul?Nu.Dar în ceea ce privește cazul meu, viitorul aduce ajutoare invizibile.Mecanisme care prezică apariția efectelor. Inteligența artificială, în care vorbirea nu este necesară – într-un sistem de camion instalat pe camion, sau un senzor instalat într-un depozit. Există roboți care vorbesc și au rezolvat problemele tale înainte de a auzi despre ceea ce ți s-a întâmplat. Fără fanfare. Fără evenimente mari de lansare. Doar operațiuni mai netede. Marje mai bune. Mai puține dureri de cap. Bottom Line Linia de jos Aceasta se întâmplă să fie o viață care este dificil de susținut atunci când continuați cu cifrele din anul precedent și sperați că nimic nu ar putea merge prost. Cu toate acestea, nu este că vă este frică să utilizați aceste instrumente mai moderne alimentate de IA. Un pic mai puțin de luptă împotriva incendiilor. Un pic mai mult control. Sistemul nu v-a rupt spatele în ideal - ci destul de satisfăcător - pentru a schimba jocul. Este ceea ce ei nu vorbesc suficient de tare, nu un titlu, decizii mai înțelepte, zi de zi. \n \n Această poveste a fost distribuită ca o lansare de Sanya Kapoor în cadrul HackerNoon's Business Blogging Program.