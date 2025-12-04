Midnight deschide răscumpărările pentru 4.5B+ NIGHT Tokens după un eveniment de distribuție record

Londra, 4 decembrie 2025 – , entitatea responsabilă de distribuirea NIGHT, Token-ul nativ, lansat astăzi NIGHT pe Cardano. Până la miezul nopții Rețeaua de la miezul nopții Lansarea permite răscumpărarea a peste 4,5 miliarde de jetoane NIGHT revendicate în timpul fazelor de revendicare Glacier Drop și Scavenger Mine – culminând cu una dintre cele mai largi și mai angajate distribuții din istoria blockchain – cu perioada de răscumpărare care începe la 10 decembrie. \n \n "Acesta este un pas esențial pe foaia de parcurs de la miezul nopții", a declarat Fahmi Syed, președintele Fundației Midnight. "Acesta este un pas esențial pe foaia de parcurs de la miezul nopții", a declarat Fahmi Syed, președintele Fundației Midnight. "Comunitatea va putea acum să-și țină NIGHT-ul, să vadă programele de deblocare și să se pregătească să participe în mod semnificativ la o rețea care aduce infrastructura de confidențialitate esențială întregii industrii". Midnight este un nou blockchain L1 care valorifică dovezile de cunoaștere zero și un model unic de tokenomics pentru a oferi utilizatorilor mai mult control asupra datelor pe care le împărtășesc în lanț. La lansarea mainnet, NIGHT va începe, de asemenea, să genereze DUST – resursa regenerabilă utilizată pentru executarea tranzacțiilor protejate și a operațiunilor smart contract pe rețea. Acest model de prim rang din industrie este conceput pentru a sprijini capacitatea predictibilă a rețelei, permițând în același timp tranzacții de îmbunătățire a confidențialității care păstrează confidențialitatea fără a compromite auditabilitatea. Faza de răscumpărare a Glacier Drop va începe miercuri, 10 decembrie, la 00:00 UTC, cu Tăierea fazei de răscumpărare va urma programul de topire Glacier Drop descris în hârtia de tokenomics a rețelei, cu alocări de deblocare în patru tranșe egale pe parcursul a 360 de zile, cu prima dată de topire a fiecărei alocări alocate aleatoriu în fereastra inițială de 90 de zile, și deblocări ulterioare la fiecare 90 de zile. Portal de răscumpărare Această abordare surprinzătoare este concepută pentru a asigura o difuzie echitabilă pe măsură ce ecosistemul progresează în fazele planificate, de la rețeaua de testare la rețeaua de rețea complet descentralizată. „Tăierea treptată a NIGHT este intenționată și aliniată la foaia noastră de parcurs progresivă, care este concepută pentru a oferi o cale clară, rezilientă și responsabilă spre descentralizare, asigurându-se că ecosistemul se maturizează într-un mod în care partenerii și comunitatea noastră pot avea încredere", a continuat Syed. „Prin lansarea NIGHT acum, oferim utilitate imediată și lichiditate comunității, în timp ce continuăm să dezvoltăm fundații solide pentru lansarea rețelei noastre principale la începutul anului viitor." Odată lansată rețeaua centrală de la miezul nopții, aprovizionarea totală a NIGHT va fi reflectată în registrul de la miezul nopții, creând un singur activ cu mai multe lanțuri, care este disponibil atât la miezul nopții, cât și la Cardano. Un mecanism la nivel de protocol asigură faptul că tokenurile pot fi complet deblocate doar pe un lanț în orice moment, prevenind duplicarea valorii pe măsură ce NIGHT se mișcă între ecosisteme. Principalii parteneri de schimb, custodian și portofel se așteaptă să-și anunțe sprijinul pentru NIGHT în zilele următoare, extinzând în continuare accesibilitatea și lichiditatea pe măsură ce rețeaua se apropie de rețeaua principală. Despre miezul nopții TGE Înființată pentru a sprijini lansarea și descentralizarea ecosistemului de la miezul nopții, entitatea se asigură că tokenurile sunt alocate în conformitate cu programul de tokenomică și de distribuție al proiectului. Pentru mai multe informații, vizitați: / https://midnight.gd Despre Fundația Midnight Fundația Midnight este o organizație dedicată promovării dezvoltării, adoptării și impactului real al rețelei Midnight, proiectul blockchain care îmbunătățește confidențialitatea dezvoltat în colaborare cu Shielded Technologies. Proiectat pentru contracte inteligente care permit confidențialitatea, Midnight încurajează dezvoltatorii să ia în considerare puterea de a construi aplicații conforme cu dezvăluiri selective. Pentru mai multe informații, vizitați: HTTPS://Midnight.foundation în România