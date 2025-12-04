Midnight abre los rescates de 4.5B+ Tokens NIGHT después de un evento de distribución récord

Londres, 4 de diciembre de 2025 - , la entidad responsable de la distribución NIGHT, el ‘s token nativo, hoy lanzó NIGHT en Cardano. La medianoche TGE Red de la medianoche El lanzamiento permite el rescate de más de 4.5 mil millones de tokens NIGHT reclamados durante las fases de reclamación de Glacier Drop y Scavenger Mine - culminando en una de las distribuciones más amplias y más comprometidas en la historia de la blockchain - con el período de rescate abierto el 10 de diciembre. \n \n "Este es un paso crucial en el mapa de ruta de la medianoche", dijo Fahmi Syed, presidente de la Fundación Midnight. "Este es un paso crucial en el mapa de ruta de la medianoche", dijo Fahmi Syed, presidente de la Fundación Midnight. "La comunidad ahora podrá celebrar su NIGHT, ver sus horarios de desbloqueo y prepararse para participar significativamente en una red que está trayendo infraestructura de privacidad esencial a toda la industria". Midnight es una nueva blockchain L1 que aprovecha la prueba de conocimiento cero y un modelo de tokenomics único para dar a los usuarios más control sobre qué datos comparten en la cadena.NIGHT es el token nativo de la red Midnight, lo que permite a los usuarios utilizar la red, participar en el consenso y gobernar la dirección a largo plazo de la red. En el lanzamiento de mainnet, NIGHT también comenzará a generar DUST, el recurso renovable utilizado para ejecutar transacciones escondidas y operaciones de contratos inteligentes en la red. Este modelo de primera línea de la industria está diseñado para soportar la capacidad de red predecible al tiempo que permite transacciones que mejoran la privacidad que preservan la confidencialidad sin comprometer la audibilidad. La fase de Redempción de Glacier Drop se abrirá el próximo miércoles 10 de diciembre a las 00:00 UTC, con el El derretimiento de la fase de Redemption seguirá el horario de derretimiento de Glacier Drop descrito en el documento de tokenomics de la red, con las asignaciones desbloqueando en cuatro parcelas iguales durante 360 días, con la primera fecha de derretimiento de cada asignación asignada aleatoriamente dentro de la ventana inicial de 90 días, y los derretimientos posteriores cada 90 días. Portal de Redempción Este enfoque estancado está diseñado para garantizar una difusión justa a medida que el ecosistema avanza en fases planificadas, desde la red de pruebas hasta la red principal totalmente descentralizada. "El derretimiento gradual de NIGHT es intencional y alineado con nuestra hoja de ruta gradual, que está diseñada para proporcionar un camino claro, resiliente y responsable hacia la descentralización, asegurando que el ecosistema madurezca de una manera en la que nuestros socios y la comunidad puedan confiar", continuó Syed. Una vez que se lance la red principal de medianoche, el suministro total de NIGHT se reflejará en el registro de medianoche, creando un activo único y multi-cadea que está circulando tanto en Midnight como en Cardano.Un mecanismo de nivel de protocolo asegura que los tokens solo puedan ser desbloqueados por completo en una cadena en cualquier momento, evitando la duplicación de valor a medida que NIGHT se mueve entre ecosistemas. Se espera que los principales socios de intercambio, custodia y cartera anuncien su apoyo a NIGHT en los próximos días, ampliando aún más la accesibilidad y la liquidez a medida que la red se acerque a la red principal. Sobre la medianoche TGE Midnight TGE es la entidad de generación de tokens responsable de la distribución inicial de NIGHT a los participantes de la red. Establecida para apoyar el lanzamiento y la descentralización del ecosistema de Midnight, la entidad asegura que los tokens se asignan de acuerdo con la tokenomica y el horario de distribución del proyecto. Para más información, visita: / https://midnight.gd Sobre la fundación de medianoche La Fundación Midnight es una organización dedicada a avanzar en el desarrollo, adopción y impacto en el mundo real de la red Midnight, el proyecto blockchain que mejora la privacidad desarrollado en conjunto con Shielded Technologies. Diseñado para contratos inteligentes que permiten la privacidad, Midnight anima a los desarrolladores a considerar el poder de construir aplicaciones compatibles con divulgaciones selectivas. Aprovecha la prueba de conocimiento cero y una arquitectura de tokenomics cooperativa -con NIGHT como el token de utilidad y DUST como el recurso de utilidad- para ofrecer una poderosa combinación de privacidad racional, seguridad y descentralización. Para más información, visita: HTTPS: la fundación