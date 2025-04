De ce proiectele plictisitoare de migrare a software-ului ar putea fi arma ta secretă

Echipa mea deținea două sisteme separate care deservesc două seturi diferite de baze de clienți, iar fiecare lansare de funcții noi a cerut echipei să facă modificări similare, dar nu exacte, la aceste sisteme separate. În general, duplicarea a dus la un efort suplimentar de 1 dezvoltator pe lună pe caracteristică. Am lansat aproximativ 4 astfel de funcții în fiecare an, ceea ce duce la 4 luni de dezvoltare de efort duplicat sau irosit. Acest lucru a fost frustrant pentru ingineri. Unul dintre ingineri a venit cu o propunere de a combina aceste două sisteme și a estimat efortul la 24 de luni de dezvoltator. Ar fi nevoie de 24 de lansări de funcții și 6 ani (presupunând că sunt lansate 4 funcții pe an) pentru ca echipa să înceapă să culeagă beneficiile migrării. Nu am făcut migrarea și am trecut la o abordare alternativă de utilizare a bibliotecilor partajate pentru a reduce efortul de duplicare cu 50%, iar mai târziu, am depreciat sistemul după 3 ani în favoarea unui alt serviciu.