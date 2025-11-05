Căderea în scrierea mai inteligentă: Widget-uri Chowa, feedback AI și mai multe lansări

HackerNoon evoluează! De la Widgets Chowa la îmbunătățiri ale aplicațiilor mobile, perspective îmbunătățite ale companiei, instrumente AI și un curs de blogging care urmează să fie lansat în curând - există multe de explorat. Această actualizare a produsului reflectă modificările platformei de la până la data de 5 noiembrie 2025. 22 iulie Chowa Widgets: Scrierea mai inteligentă la vârful degetelor Chowa Widgets: Scrierea mai inteligentă la vârful degetelor Widget-urile Chowa și noile instrumente Chowa sunt acum în viață! Editorul este acum la înălțime completă, mai neted, cu ajustări CSS, iar secțiunea de comentarii este actualizată, astfel încât să puteți lăsa toate notele pentru co-autori. Toate pictogramele din bara de instrumente Chowa provin acum din Biblioteca Pixelated, oferind acel aspect clasic HackerNoon. Să vorbim despre Widgets Chowa Le veți găsi în mijlocul stâng al editorului - se deplasează pentru a activa. Ele vă ajută să faceți trei lucruri: Mod de scriere On: elimină datele de poveste pentru scrierea fără distragere de atenție. Read Your Draft Aloud: Folosind API-ul sintetic de vorbire al browserului dvs., puteți auzi proiectul cu un singur clic. Feedback AI: generați până la trei sugestii AI pe proiect (minimum 200 de cuvinte) și obțineți sfaturi acționabile pentru a vă îmbunătăți povestea. De asemenea, am îmbunătățit modul în care vă puteți ilustra datele despre poveștile HackerNoon cu şi Pentru a adăuga una: Graphs Charts Faceți clic pe pictograma din partea de sus a bara de instrumente Chowa. Adaugă datele tale. Editați formatul graficului - comutați de la linie sau bar la tort sau zonă. Aflați mai multe despre Chowa . Aici Alegeți vocea dvs. AI pentru citirea poveștii Pick Your AI Voices for Story Reading Pick Your AI Voices for Story Reading Dacă ați publicat povești, puteți alege acum vocile care vă citesc lucrarea. , alegeți două voci generate de AI, ascultați probei de propoziții și selectați-vă favoritele. Nu doriți să alegeți? Cuvânt cheie în profilul tău Story Pages Got a Fresh Look Articolele de pe site-ul nostru au un aspect proaspăt Observați modificările subtile pe paginile de povestiri?Iată ce este nou: Audio Player: Alegeți viteza de redare și voce - bucurați-vă de povești exact așa cum doriți. Configurarea autorului: Profilurile autorului sunt atașate lateral, ceea ce face ușor să verificați autorii și să explorați profilurile, chiar și pe povestiri cu mai mulți autori. Icoane de credibilitate a poveștii: Hoverable pentru context rapid. Citate și alerte de poveste: Actualizat pentru a se potrivi cu design-ul nostru Tailwind. Acțiuni de poveste: Partajarea are acum o descărcare cu pictograme Pixelate, iar reacțiile sunt vizibile - le puteți vedea actualizate în direct pe măsură ce cititorii interacționează. Găsiți granturi și credite de software AI și computație prin HackerNoon AI Găsiți granturi și credite de software AI și computație prin HackerNoon AI Faceți progrese într-un produs sau startup AI cu impact, dar, de asemenea, vă faceți griji cu privire la costul care va fi necesar pentru a lansa și scala? astfel încât oricine poate găsi cel mai relevant program de grant sau de credit în fondurile de dezvoltare AI. Baza de date căutată a software-ului AI și a granturilor și creditelor de calcul Toate intrările programului pot fi filtrate după categorie. categoriile noastre inițiale sunt: Programe academice, platforme AI / ML, API, Cloud Infrastructure, Comunicații, Competiții, Database & Storage, Dev Tooling, Granturi guvernamentale, Securitate & Identitate. Puteți filtra, de asemenea, după cantitate, cum ar fi 0-$1k sau $1k-$10k sau $10k-$50k și așa mai departe. sau pur și simplu căutați numele companiei cu care construiți sau categoria în care construiți sau vă gândiți să construiți. Toate cărțile de program și paginile au un buton foarte important "Aplică pentru acces". Aceasta nu este doar o halucinație a AI /startups pe domeniu, numindu-l o treabă bine făcută și limita de rată depășită; aceasta este echipa HackerNoon care curăță cel mai direct link al părții a 3-a pentru a aplica pentru creditele pe care le-am putea găsi și verifica la momentul publicării. Avem intenția de a actualiza pe măsură ce mergem. butonul secundar al "Datele companiei & Bloguri" conectează la mai multe resurse HackerNoon gratuite despre companie, datele lor de afaceri și bloguri (ex , şi aşa mai departe). Nvidia IBM Doriți să obțineți grantul dvs. AI listat aici? completați formularul de pe site. Doriți să obțineți grantul dvs. AI listat aici? completați formularul de pe site. Aflați mai multe despre acest lansare . here Aflați mai multe despre acest lansare . Aici Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Aplicația Mobile 2.06: mai rapidă, mai inteligentă și mai colaborativă Versiunea 2.06 a aplicației mobile a ajuns în magazinul dvs. de aplicații! Această nouă versiune include lansări mai rapide ale aplicațiilor și încărcări mai rapide ale paginii de pornire - pentru că milisecundele contează. În plus, editorul de text integrat Chowa acceptă acum blogarea colaborativă în timp real pe dispozitive mobile, făcând munca în echipă și mai ușoară. Am adăugat, de asemenea, scroll infinity la proiectele din Chowa și Editor 3.0, făcând mai ușor ca niciodată să lucrați la poveștile dvs. și să le revizuiți. În cele din urmă, HackerNoon a reconsiderat și reconstruit modul în care funcționează clasamentele companiei pentru a măsura mai bine care companii sunt următoarele din punct de vedere tehnic. Actualizează-ți aplicația acum pe Apple și Google Play – este gratuită! Actualizează-ți aplicația acum pe Apple și Google Play – este gratuită! Find the Right HackerNoon Services for You Găsiți serviciile HackerNoon potrivite pentru dvs. a noastră este acum împărțită între serviciile de unică folosință și planurile de abonament, astfel încât să puteți găsi ceea ce aveți nevoie cu câteva clicuri și să comparați opțiunile. Utilizatorii conectați văd produsele adaptate rolului lor - scriitor, cititor sau brand. Pagina serviciilor Aflați mai multe despre pagina noastră de servicii aici. Aflați mai multe despre pagina noastră de servicii aici. Faceți cunoștință cu hotelierii noștri For writers: Traduceti o poveste in oricare dintre cele 76 de limbi cele mai populare din lume! Urmariti-va statisticile sa creasca exponential, sa va clasati pentru cuvinte cheie in alte limbi si sa ajungeti la un public divers dar relevant cu traducere! 1. Traduceri de istorie : Traduceri de istorie Adună mai mulți cititori din diferite colțuri / regiuni ale lumii Creșteți link-urile articolului în jurul web-ului Steagurile sub titlul poveștii tale arată cool Cu cât mai multe limbi, cu atât mai bine! The booster service is specifically designed to amplify the reach and visibility of stories, ensuring they gain more exposure and engagement on HackerNoon.com. Main benefits include: 2. Stimulează povestea ta : Stimulează povestea ta Homepage Boost: Vom afișa această poveste pe homepage-ul HackerNoon timp de până la 48 de ore! Newsletter Boost: Vom include această poveste în HackerNoon Newsletter, trimis zilnic la prânz cititorilor HackerNoon. Cursul de blogging HackerNoon îi ajută pe scriitori să-și îmbunătățească abilitățile și să fie publicați online. Construit de aceeași echipă editorială care a revizuit peste 150.000 de proiecte, cursul împarte scrierea pentru internet în 8 module practice - acoperind totul de la găsirea nișei și structurarea poveștilor, la editare, SEO, distribuție și construirea unui public. La final, nu veți avea doar un portofoliu mai puternic, ci și un sistem repetabil pentru transformarea ideilor în povești care pot fi citite și împărtășite. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Vine în curând) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Vine în curând) Totul este autosuficient ore de conținut video Scrierea șabloanelor & listelor de verificare Acces comunitar privat Acces pe viață şi mai mult For brands: Publicare pe HackerNoon: Principalele beneficii includ Integrarea automată a fluxurilor RSS și a newsletter-urilor Curățenie pe 8 pagini etichetate Google indexează în 24 de ore pentru a vă crește autoritatea de domeniu Acțiuni sociale și promoții plătite (vândute separat) Linkback canonic Așteptați cel puțin 3.000 de citiri pe povestea dvs. Puteți verifica statisticile cu citiri și timpul de citire pe profilul dvs. - a vedea este a crede 12 traduceri cu URL-uri distincte pentru a-ți clasifica blogul pentru cuvinte cheie în limbile majore Povestea Podcast Creat și distribuit prin fluxuri RSS audio pe Spotify, podcast-uri Apple și multe altele Exemple de conturi de afaceri: https://hackernoon.com/u/minio și https://hackernoon.com/u/rootstock_io Creditul este consumat numai dacă povestea este acceptată. Dacă este respinsă, nu va fi cheltuit niciun credit. Articolele publicate vor rămâne pe HackerNoon pentru viață! Publish on HackerNoon Agregatorul de știri Evergreen pe HackerNoon cu informațiile mărcii dvs. Principalele beneficii includ: 2. Pagina de știri a companiei Tech : Pagina de știri a companiei Tech Pagina permanentă a companiei dvs. pe HackerNoon Pagina Wiki a companiei dvs. cu detalii cum ar fi numărul de angajați, data înființării, social, prețurile stocurilor și descrierea companiei Clasamentul evergreen al companiei dvs. Știri și mențiuni pe web și pe HackerNoon Explorați directorul companiilor tehnologice mai inteligente Explore the Smarter Tech Companies Directory Explorați directorul companiilor tehnologice mai inteligente V-ați dorit vreodată să explorați companiile după industrii? Acum puteți! Vizitează pentru a explora companii de top din 97 de industrii de vârf, de la start-up-uri inovatoare la întreprinderi globale. Fiecare hartă de industrie afișează numele și descrierea industriei, împreună cu numărul de companii și companiile de top. hackernoon.com / companii / industrii Pe paginile specifice industriei (de exemplu, ), puteți explora clasamentul complet al industriei, complet cu prețurile acțiunilor fiecărei companii și poveștile conexe.Clicând pe o hartă a companiei se deschide pagina companiei Evergreen Tech, unde puteți reacționa, vă puteți abona, lăsa recenzii și comentarii. web development Stay in the Loop with 3 Tech Polls Rămâi la curent cu 3 sondaje tehnice HackerNoon tocmai a lansat un nou newsletter, Acest buletin de știri săptămânal curăță rezultatele de la împreună cu două sondaje conexe din întreaga web. acoperă toate subiectele tehnologice și știri care circulă online, inclusiv , Web3, Crypto, Programare și multe altele, oferindu-vă o imagine de ansamblu a ceea ce gândește comunitatea tehnologică. 3 Tehnici de testare Sondajul săptămânii Inteligența artificială Mulțumim tuturor celor care au votat - ați ajutat la modelarea pulsului tehnologiei! Abonează-te la newsletter-ul 3 Tech Polls aici. Abonează-te la newsletter-ul 3 Tech Polls aici. Discover HackerNoon’s New Pages Descoperă noile pagini de la HackerNoon Finanțarea semințelor Finanțarea semințelor Urmăriți cele mai importante anunțuri de finanțare pentru Seed la nivel global.Fiecare listare afișează detaliile companiei, industria, data investiției, valoarea, investitorii și un link către anunț. Într-o notă similară, am lansat și pagini pentru , şi Finanțare - asigurați-vă că le verificați! Seria A Seria B Seria C Răspunsuri.AI Răspunsuri.AI Aflați cum HackerNoon colaborează cu AI pentru a construi o platformă de publicare asistată de AI, instrumente de învățare automată și descoperiți toate blogurile de experți AI de pe site-ul nostru. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course În curând: Faceți cunoștință cu cursul de blogging HackerNoon Majoritatea scriitorilor nu au o problemă de publicare - au o problemă de vizibilitate. Iată ce trebuie să facem!Iată-ne primul , Curs pentru scriitori de pretutindeni care doresc un sistem pentru a crește acoperirea lor, pentru a obține prezentat, și de a transforma scrierea în oportunități reale. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Din echipa de redacţie care s-a transformat , acest curs îi învață pe scriitori cum să: 150,000+ drafts into homepage features Scrie cu claritate și autoritate Fă-ți poveștile publicate și partajate Construiți un public care să stea de fapt în jurul Transformă hobby-ul într-o carieră Nu este vorba doar despre „cum să blogezi”. şi dincolo. how to write for the internet in 2025 Fiecare modul include: Cursuri video la cerere Instrumente practice și șabloane (al tău de păstrat) ✍️ Misiuni pentru a pune abilitățile în acțiune O comunitate de scriitori cu experiență gata să vă susțină și să răspundă la întrebările dvs. În plus, fiecare elev va primi un şi După finalizarea cursului. certificate badge Doriți să aflați mai multe despre ce este inclus în curs? Doriți să aflați mai multe despre ce este inclus în curs? . Aici Cursul de blogging HackerNoon este lansat în curând, așa că alăturați-vă listei de așteptare pentru accesul timpuriu. Cursul de blogging HackerNoon se lansează în curând, așa că pentru accesul timpuriu. Alăturați-vă listei de așteptare More Social Media Milestones 🎉 Mai multe articole despre social media 🙂 Am lovit câteva milenii amuzante pe social media: 27.6k+ descărcări și numărare pe Biblioteca noastră Pixel Icon! 245 de milioane de vizualizări pe Giphy! Thank you for being part of our journey—your support makes these achievements possible.