Berea 2.0: moneda de memă care produce ceva mai mare pe Solana

Victoria, Seychelles, 20 mai 2025/Chainwire/--Beer 2.0 își propune să fie mai mult decât un nod nostalgic față de predecesorul său. Este un aflux proaspăt de cultură meme, putere comunitară și utilitate reală - servit rece pe Solana. Bazându-se pe creșterea virală a Beercoin (care a lovit un impresionant 35x), această a doua iterare își propune să transforme acel moment în ceva durabil.

În mai puțin de 48 de ore de la anunțul oficial, peste 10.000 de persoane și-au înregistrat interesul pentru pre-vânzarea berei 2.0 prin intermediul site-ului oficial. Acest răspuns puternic evidențiază un nivel de anticipare care depășește hip-hopul tipic de meme, sugerând tracțiune remarcabilă ca abordările de pre-vânzare.

Originalul Beercoin a fost un studiu de caz în ceea ce privește modul în care simplitatea și comunitatea pot conduce o creștere exponențială. Dar Beer 2.0 nu se mulțumește doar cu vibrații și câștiguri bune. Acesta își propune să evolueze modelul de monedă meme cu integrări în NFT, jocuri și DApp-uri viitoare, aducând cazuri tangibile de utilizare la masă - păstrând în același timp umorul.

Oferta totală este limitată la 888,8 miliarde de token-uri, cu 20% alocate publicului prin intermediul unei pre-vânzări care rulează timp de 48 de ore începând cu 21 mai 2025, la ora 7:00 CEST.

Alocări cheie: 35% către creatorul principal 30% la lichiditate 20% la pre-vânzare publică 10% la marketing 4% pentru consilieri și susținători 6% împărțit între două grupuri afiliate Această distribuție a jetoanelor subliniază concentrarea echipei atât asupra sustenabilității, cât și asupra recompenselor comunității, cu suficientă lichiditate și stimulente pentru a alimenta creșterea pe termen lung.

Primele 30 de minute ale pre-vânzării vin cu bonusuri nivelate pentru a recompensa susținătorii timpurii - deși procentele exacte sunt sensibile la timp. Participarea este pe o bază de prim venit, prima servire, deci timpul și pregătirea contează. Participanții interesați trebuie să: Setarea unui portofel Solana (de exemplu, Phantom) Cumpărați SOL prin schimburi majore cum ar fi Binance sau KuCoin Verificați site-ul web și canalele oficiale de social media la lansarea pre-vânzare pentru adresa de pre-vânzare verificată Trimiteți SOL la adresa în fereastra de 48 de ore Obțineți jetoane BEER 2.0 post-vânzare - urmăriți prin Solscan

Beer 2.0 pune o viziune pe termen lung în sticlă, susținută de o implementare progresivă concepută pentru a combina cultura, interacțiunea din lumea reală și extinderea Web3.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

Parteneriatele strategice Web3 permit companiei Beer 2.0 să-și extindă acoperirea – integrări, colaburi și activări intercomunitare cu alte protocoale sau proiecte NFT.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.