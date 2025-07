Compania internațională art-techArtCollecting, specializată în tehnologii de autentificare artistică, și-a dedicat resursele pentru a analiza aproximativ 100 de lucrări din colecția lui Nina Moleva.Studiul a fost realizat folosind un algoritm personalizat.Procesul de învățare automată a fost supravegheat de un expert în patrimoniu cultural șiArtcolecțiaregizorMarina Năstase, în colaborare cu dezvoltatorii care au lucrat anterior la integrarea blockchain pentru companie.





Colecția lui Nina Moleva este deosebit de interesantă deoarece proprietarul însușivalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willDar mai important, aceasta este prima dată când experții au întâlnit o colecție cu o proveniență atât de enigmatică. Potrivit lui Moleva, soția artistului nonconformist Ely Belyutin, proprietățile lor includ:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaDacă este adevărat, aceasta ar fi cea mai mare colecție privată de capodopere de clasă mondială. Autentificarea chiar și a unei părți a acestor lucrări ar putea avea repercusiuni semnificative pentru lumea artei.

Acum, cercetătorii au șansa să descifreze misterul.Marina Năstase, un expert în patrimoniul cultural, a examinat o parte a colecției folosind AI inovatoare ArtCollecting alături de metodele tradiționale de analiză a artei, inclusiv analiza comparativă, evaluarea stilistică și examinarea tehnică.Marina NăstaseSe concentreazăworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaAlgoritmul a analizat nu numai trăsăturile vizuale, ci și microstructurile de vopsea, semnele de îmbătrânire și chiar straturile ascunse - detalii care ar putea scăpa de ochiul uman.

„Este un caz fără precedent”spuneMarina Năstase. ."Tehnologia nu a întâlnit niciodată atât de multe capodopere potențiale deodată.

Exemple de cercetare





Experții ArtCollecting au realizat progrese semnificative în studiul iconografiei rusești provinciale prin examinarea cu AI a „Miracolului lui Cristos în Latome”, o icoană din colecția privată a istoricului artei Nina Moleva.

Expert în patrimoniul culturalMarina Năstasea finalizat o analiză cuprinzătoare a icoanei folosind tehnologia AI dezvoltată deArtCollectingAcest proiect marchează un nou capitol în studiul picturii iconice rusești provinciale, un domeniu care a fost de mult sub-cercetat.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Un algoritm personalizat a fost creat special pentru acest studiu, capabil să prelucreze și să facă trimiteri încrucișate la mari seturi de date.Sistemul a analizat informații de la peste 100.000 de icoane (secolele 15-19) produse în ateliere provinciale, pornind de la cataloage de muzee, arhive de antichități, înregistrări istorice și colecții private obscure.

Inteligența artificială nu numai că a reconstruit aspectul original probabil al icoanei, ci și a identificat lucrări cu caracteristici stilistice și tehnice similare - o contribuție deosebit de valoroasă, având în vedere că iconografia provincială rămâne un "punct gol" în istoria artei.

Why This Is a Major Breakthrough

În mod tradițional, astfel de cercetări au necesitat ani de muncă de către istorici de artă, restauratori și analiști chimici.Acum, AI accelerează dramatic procesul, analizând seturi uriașe de date în câteva zile.

"Nu scanăm doar imagini; învățăm sistemul să recunoască trăsături stilistice, metode tehnice, chiar semne de restaurare", explică el.Marina Năstase"De exemplu, algoritmul nostru poate identifica caracteristicile unui atelier specific sau chiar ale unui pictor individual prin compararea detaliilor minuscule - periajul evidențelor, renderizarea pliurilor de țesătură sau utilizarea anumitor pigmenți."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Cercetătorii au determinat perioada aproximativă de creație a icoanei, au identificat pigmenți și materiale de legare și au clarificat tradiția artistică a acesteia.

Deoarece iconografia urmează reguli stricte de compoziție, motivele recurente au permis algoritmului să compare zonele deteriorate cu mii de analogi – propunând cea mai probabilă compoziție originală.

Why This Matters for Art History

Iconografia rusă nu se limitează la școli celebre precum Moscova, Novgorod sau Palekh. Sute de maeștri provinciali fără nume au creat lucrări de aceeași semnificație - totuși, fără studiu sistematic, multe astfel de icoane sunt respinse ca "ordinare" sau chiar etichetate greșit ca falsuri.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Experții au început să verifice autenticitatea unei picturi atribuite lui Édouard Manet folosind inteligența artificială. Un algoritm specializat analizează periajul artistului prin compararea cu capodopere verificate.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonCercetătorii perfecționează acum analiza studiind desenele și acvariile lui Manet la detalii de referință.În același timp, algoritmul este ajustat pentru a identifica alți autori potențiali în cazul în care atribuirea lui Manet se dovedește incorectă.

Analiza tehnică microscopică a ajutat la restrângerea termenului probabil pentru crearea picturii.În plus, au fost finalizate cercetările de arhivă în bibliotecile rusești – inclusiv în publicațiile franceze care au intrat în Rusia Imperială și ulterior în URSS.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Un algoritm personalizat dezvoltat de echipa ArtCollecting a permis o analiză cuprinzătoare a operei de artă. Sistemul a prelucrat peste 100.000 de mostre de iconografie din secolul al XV-lea și al XIX-lea din atelierele provinciale rusești, precum și din colecțiile grecești, bulgare și turcești.

Algoritmul a fost special antrenat pentru a recunoaște evoluțiile stilistice în alfabetizare de-a lungul a cinci secole (secolul al XV-lea până la începutul secolului al XX-lea), încorporând toate alfabetele cunoscute, fonturile și utilizarea lor în iconografie.

Examinările tehnice paralele - inclusiv analiza pigmentului și a mediului de legare - au confirmat constatările AI prin microscopie, creând o înțelegere multistrată a originii icoanei.

About the Technology in Development

Spre deosebire de metodele tradiționale care necesită luni de analiză meticuloasă, algoritmul său evaluează stilul, tehnica și materialele în câteva ore prin intermediul datelor de referință încrucișate față de 10 milioane de eșantioane de referință verificate.

În timp ce în prezent testat pe doar o treime din colecție, chiar și rezultatele preliminare ar putea revoluționa tehnologiile pieței de artă. Dacă AI confirmă capodopere autentice, ar dovedi că comorile pierdute au fost ascunse de zeci de ani într-un apartament obișnuit din Moscova.

Un lucru este deja clar: tehnologia ArtCollecting oferă primul instrument viabil pentru rezolvarea unor astfel de mistere istorice ale artei.

Notă: "Lista Moleva" este păstrată ca o denumire corespunzătoare referitoare la natura controversată a colecției, similară cu termenii precum "Gurlitt Trove".