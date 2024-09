XCAD anuncia apoio de vários governos para nova iniciativa para expandir a educação Web3

Emirados Árabes Unidos, Emirados Árabes Unidos, 27 de março de 2024/Chainwire/--





A XCAD Network - uma plataforma de tokenização para YouTubers conectarem e recompensarem seus espectadores com tokens criptográficos - anunciou hoje que assinou MOUs (Memorando de Entendimento) com vários governos para expandir a educação Web3 incentivada para milhões de pessoas em todo o mundo.





Ao garantir o apoio de vários governos, o XCAD pretende preencher a lacuna entre Web2 e Web3 e permitir que mais pessoas participem do Espaço Web3. Rede XCAD anunciou o primeiro acordo governamental, que é com o Paquistão. No âmbito desta parceria, o XCAD distribuirá e incentivará o consumo de mídia educacional entre os cidadãos paquistaneses.





A educação é o primeiro passo para trazer novas pessoas para o espaço Web3. Como parte dos MOUs, a XCAD Network trabalhará com os governos para lançar campanhas piloto para educar os seus cidadãos na Web3. Estas campanhas serão campanhas conjuntas lançadas pelos governos e pela equipe XCAD juntamente com criadores de conteúdo selecionados da jurisdição daquele país.





Os usuários terão que baixar o aplicativo XCAD Network para assistir a conteúdo educacional interativo sobre vários tópicos da Web3. Ao concluir os módulos e consumir o conteúdo, os usuários são recompensados com tokens. Blockchain, criptomoeda e o mundo Web3 serão as principais áreas de foco. Contudo, os governos também podem concentrar a educação noutros assuntos, como a literacia financeira.





Oliver Bell, CEO da XCAD Network, comentou:





“Trabalhar diretamente com entidades governamentais é incrivelmente emocionante para o projeto XCAD e para o Web3 Space como um todo. O que estamos fazendo está alinhado com a visão do governo em relação à digitalização e à adoção global da blockchain”





Outra forma pela qual o XCAD planeja trabalhar com entidades governamentais é aproveitando a plataforma XCAD para aumentar o envolvimento em viagens e turismo em seu país. Eles querem fazer parceria com criadores e cidadãos para criar conteúdo educativo envolvente sobre o turismo no seu país. Aqueles que consomem o conteúdo são então recompensados.





A XCAD Network já integrou alguns dos maiores YouTubers do mundo para emitir tokens de criador em sua plataforma. No entanto, o envolvimento dos governos dá mais credibilidade ao projecto. Isso permite que a XCAD Network atraia nomes ainda maiores para emitir tokens de criadores, fique atento aos requisitos regulatórios e direcione mais usuários para a plataforma XCAD.

Sobre a rede XCAD

A Rede XCAD permite que os criadores do YouTube lancem tokens personalizados e gerem economias dedicadas em torno de sua base de fãs leais. Ele também oferece aos novos criadores iniciantes uma maneira de ganhar tokens e gerar renda antes mesmo de o criador gerar força no próprio YouTube.





Além de ajudar a gerar novas receitas, a XCAD Network promove um envolvimento mais profundo através de gamificação e recompensas. Os fãs beneficiam monetariamente do crescimento dos seus criadores favoritos, fortalecendo assim os laços entre os criadores e os seus seguidores.

A plataforma é apoiada por YouTubers famosos como KSI e Mr. Beast e é o lar de mais de 100 celebridades influenciadores em todo o mundo, com um público combinado de mais de 800 milhões.





O ecossistema XCAD consiste em DEXs, um portal de governança, um plugin de navegador com integração ao Youtube, pontes entre cadeias, pools de piquetagem e troca de criadores, que permite aos usuários trocar tokens de criadores.

Para mais informações por favor visite: https://xcadnetwork.com/

