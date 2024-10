Você não está construindo uma marca pessoal; Você está apenas postando no LinkedIn

“Eu sei que você odeia a ideia de uma marca pessoal, mas é a melhor maneira de se destacar e ser notado em uma multidão barulhenta.”

Eu mantenho a ideia. Certamente não é fácil ou confortável se expor – tanto pela atenção quanto pelo escrutínio de tudo isso. Mas, pelo amor aos livros, não consigo entender como o termo “branding pessoal” passou a ser equiparado a postagem no LinkedIn.





Já vi pessoas compartilharem estruturas infinitas. Já vi fotos irrelevantes (leia-se: fotos falsas em um café 🫠) anexadas a postagens com conselhos regurgitados mascarados de insights únicos. Já vi táticas de engajamento; um centavo a dúzia nisso.





Já vi os autoproclamados “especialistas do LinkedIn” tentando convencer as pessoas a usar este ou aquele truque para burlar o algoritmo e aumentar as credenciais: mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos.





Posso parecer condescendente aqui, mas não acho necessariamente que haja algo de errado em fazer qualquer uma das opções acima. Exceto talvez pela parte irrelevante das fotos. Eles precisam ir. Grande momento.





Postar no LinkedIn como se fosse algum tipo de ritual não é construir uma marca pessoal. Pode levar você ao destino A, com certeza, mas você não irá longe. E eu vou te dizer por quê.

Mas o que é mesmo uma marca pessoal?

Marca pessoal é como você deseja que seu público o veja e fale sobre você. Ao contrário da reputação, não se trata do que os outros pensam de você. É sobre a imagem que você cultivou e como os outros se relacionam com essa imagem.





A ideia é simples. Você controla a narrativa sobre quem você é, o que faz e os valores que defende. Você é o capitão do navio. Você pode dirigi-lo na direção que deseja, em vez de seguir as correntes. E o LinkedIn fornece uma plataforma para fazer exatamente isso.





Dias pré-LinkedIn (ou mídia social), eventos de networking e conferências costumavam ser a plataforma para desenvolver sua marca. Agora são as mídias sociais e especialmente o LinkedIn na frente profissional.





É muito mais fácil desenvolver sua marca pessoal usando as redes sociais. Você pode ditar e direcionar a maneira como as pessoas o veem e atrair o público certo para conquistar novos negócios, conseguir o emprego dos seus sonhos e conseguir outros trabalhos lucrativos. As oportunidades são infinitas.





Ao mesmo tempo, é muito mais fácil fabricar e explodir a verdade para vender uma imagem específica. Porque, no final das contas, o LinkedIn é um site de mídia social, não melhor que o Instagram ou o Twitter. Mas se você não tem credenciais para fazer o que diz, você é apenas mais uma cópia de uma cópia.





Não aceitarei conselhos sobre estratégia de conteúdo de alguém que não tenha experiência em dimensionar equipes de conteúdo. Não confiarei em alguém com um projeto urgente se ele sempre perder os prazos. Você iria?

O que você está construindo é uma miragem

Erik Vesser, CEO da Hamlet Protein, tem postado consistentemente no LinkedIn desde 2021. De seus muitos admiradores e críticos, muitos estavam se perguntando o que alguém como ele estava ganhando ao escrever no LinkedIn.





Respondendo por que dedica tanto tempo e esforço à atividade, Erik escreve em artigo no LinkedIn :





"Essas postagens não são para se exibir ou se gabar. Em vez disso, tratam de adotar uma abordagem pessoal de minha posição como CEO para aumentar o reconhecimento da marca Hamlet Protein... Acredito que criar uma conexão pessoal com aqueles de dentro (e potencialmente de fora) ) minha rede pode e irá ajudar Hamlet Protein.”





Suas postagens e percepções concentram-se na liderança, nas operações da empresa e na área de agricultura; domínios nos quais ele tem experiência direta. É por isso que ele é um verdadeiro líder inovador. Ele pode fazer o que fala.





Veja bem, nunca se trata de quantas vezes você posta em uma semana ou a que horas você se envolve com as postagens de outras pessoas ou com quem você marca. Estas são táticas para ser notado pelo algoritmo do LinkedIn. Ou como gosto de chamá-los: truques baratos.





Por favor, não confunda viralidade com autoridade ou autenticidade. É uma métrica de vaidade.

Empacotando

Se você tem a ambição de se tornar um líder inovador, lembre-se de que a prova está sempre no pudim. Em vez de compartilhar conteúdo medíocre e regurgitado para demonstrar experiência, deixe seu trabalho falar por sua experiência. Fale com base na experiência, compartilhe o que aprendeu com o trabalho que você está realizando, não com os 10 principais resultados do Google.





Porque com o LinkedIn, sempre se trata do QUE você posta e como você agrega valor e aprendizado às pessoas que você tem como alvo. Nunca se tratou da frequência ou do momento das postagens.





Se você estiver agregando valor à vida de alguém, essa pessoa se lembrará de você da maneira que você deseja. E é disso que se trata a marca pessoal.