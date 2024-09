É um retorno a uma normalidade tão esperada que os jogadores do Japão, não, os jogadores do mundo, merecem por direito.

Sei que ser convidado como jornalista para o evento significa que tenho o dever de relatar os últimos jogos, gadgets e grandes ideias que o evento teve a oferecer. E eu vou fazer isso, eu prometo.

Mas quando me sentei hoje, exausto do evento, não senti nada além de gratidão e queria primeiro relatar isso.

Quando confrontado com uma pandemia global, guerra na Europa e nações divididas, o cancelamento do TGS 2020 e 2021 empalidece em comparação.

No entanto, esses eventos aparentemente pequenos são as coisas que esperamos todos os anos. Trabalhamos duro e seguimos em frente, esperando por eles. E quando muitas das pequenas coisas que você espera na vida são canceladas, a própria vida começa a perder cor.

Fico feliz que hoje, pelo menos de alguma forma, a indústria de jogos do Japão tenha começado a mostrar um pouco de cor novamente.

TGS 2022 TL;DR

O HackerNoon esteve presente no TGS deste ano e queremos trazer a você nossa experiência em primeira mão do evento.

O Tokyo Game Show 2022 não foi tão bom quanto o último evento (em 2019), mas tinha sapatos grandes para encher com recursos limitados para preenchê-los.

2019 foi um ano enorme para os videogames e um ano incrível para a TGS. Naquele ano, vimos Cyberpunk 2077, Death Stranding e Final Fantasy 7 Remake todos exibidos no evento.

O primeiro ano em que o grande evento retorna às costas do Japão sofre com a falta de convidados internacionais. Nem todo mundo está confortável, preparado ou autorizado a viajar para o Japão e provavelmente veremos um show menor por causa disso.

Mas, apesar de suas deficiências, o Tokyo Game Show 2022 é mais do que apenas uma convenção de videogame; é o começo do nosso retorno.

Atendimento durante os dias úteis aumentando para níveis pré-Covid

No primeiro dia do evento, houve muito menos participantes do que em 2019. A maioria dos jogos teve uma espera de 15 minutos a 1 hora.

Embora isso pareça muito ruim, muitas filas no TGS 2019 foram uma espera de 1,5 a 2 horas.

No lado positivo, isso significa que os presentes puderam jogar mais jogos em muito menos tempo!

No entanto, no segundo dia útil, estava tão lotado quanto eu lembrava. Em certas seções populares, era difícil até mesmo andar.

Tempo de Espera Meta Quest no Segundo Dia Útil

Algumas filas eram tão longas que você esperaria mais de 2 horas para tentar jogar.

E alguns jogos como Sonic Frontiers tinham tantas pessoas esperando que tiveram que parar de aceitar pessoas pelo resto do dia.





O melhor das vitrines de jogos Triple-A

Havia muitas grandes empresas de desenvolvimento de jogos expondo no evento deste ano.

Algumas dessas grandes empresas incluem:

Capcom

THQ nórdico

Sega

Atlus

Square Enix

Bandai Namco

Válvula

Alguns dos melhores jogos exibidos este ano foram

Sonic Frontiers

FF7 Crisis Core Reunion

Bomberman 2

Valquíria Elísio

Persona 5 real

Resident Evil Village para PSVR 2

esquecido

Entre as melhores vitrines estava o Sonic Frontiers. Eles não apenas tinham um estande enorme e bem projetado, como também tinham um Sonic em tamanho real esperando para tirar fotos com você no estande de fotos.

Estande da Sonic Frontiers na TGS 2022

Grande presença de RV

Como um viciado em VR autodiagnosticado, fiquei muito feliz em ver a grande presença de VR no evento e a empolgação em torno dele. Havia um salão inteiro dedicado ao VR, com expositores como Meta Quest, Pico, bHaptics , Kat Walk e uma grande variedade de desenvolvedores independentes de VR.

O que foi ainda melhor de se ver foi o interesse dos participantes no espaço VR. Entre as filas mais longas em toda a convenção estavam para Meta Quest 2 (como visto em uma foto anterior) e Pico. Alguns jogos do Pico tiveram uma espera de 1 hora e meia.

O que me deixou ainda mais empolgado foi a grande quantidade de empresas de periféricos de jogos de VR exibindo.

Havia uma nova e incrível empresa de rifles hápticos Striker VR , bem como MÚLTIPLAS empresas de luvas hápticas exibindo seus avanços tecnológicos.

Ingenuidade indie insana

Para os amantes de jogos indie, o TGS 2022 foi um sonho. Havia desenvolvedores independentes e editores da Malásia, Vietnã, Alemanha, Coréia, Hong Kong e muito mais!

Foi legal ver os jogos que vi flutuando nos grupos de jogos indie do Facebook em sua fase Kickstarter, exibindo demos no evento.

Lembro-me de um ou dois anos atrás, vendo The Wandering Village neste grupo do Facebook quando o jogo era apenas uma ideia:

https://www.facebook.com/groups/Unity3DGameDev/permalink/3224181020984009/

Hoje, eu vi no estande independente da WhisperGames !





Pensamentos finais

Este foi apenas um pequeno post de primeiras impressões do TGS 2022. Haverá mais posts por vir!

Em suma, foi um evento incrível, que eu esperava há 2 anos. Felizmente, não decepcionou. Estou ansioso pelo TGS 2023 e todas as experiências incríveis que a indústria de videogames tem a oferecer até então.