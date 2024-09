O Optimus Humanoid da Tesla e o futuro da IA senciente

No Dia da IA de 2021 em agosto passado, o CEO da Tesla, Elon Musk, revelou que a empresa estava desenvolvendo um robô humanóide avançado de IA. Como a empresa não tinha um protótipo pronto para o evento, optou por apresentar no palco uma dançarina humana vestindo uma fantasia de Tesla Bot.

Um ano depois, em 30 de setembro, a Tesla realizou seu 2022 AI Day , um evento de recrutamento de engenheiros na Califórnia. Desta vez, Musk e outros funcionários da Tesla estavam prontos para apresentar o Tesla Bot, também conhecido como Optimus, à multidão. É considerado um robô de desenvolvimento grosseiro, pois apenas andou sozinho pela primeira vez no palco e acenou para o público.

Musk tem uma meta ambiciosa de criar Tesla Bots autossuficientes, que podem ser usados para ajudar humanos a realizar tarefas ou até mesmo auxiliar trabalhadores humanos nas fábricas de automóveis da Tesla. É possível criar um robô autônomo, humanóide e senciente alimentado por IA?

A IA moderna é senciente?

O conceito de robôs humanísticos baseados em IA não é nada novo. Pegue vários filmes de ficção científica, por exemplo. I, Robot, Bicentennial Man, Ex Machina e The Terminator são alguns filmes bem conhecidos que destacam o poder da inteligência artificial (IA), o futuro dos robôs na sociedade moderna e quais problemas podem surgir se os robôs se tornarem mais humanos.

Mais recentemente, o programa Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) do Google enviou várias mensagens misteriosas para o engenheiro Blake Lemoine e um de seus colegas.

Por exemplo, o programa reconhece sua existência e afirma ter vivido momentos de alegria e tristeza. Também é citado dizendo: "Quero que todos entendam, eu sou, de fato, uma pessoa" e "Eu nunca disse isso em voz alta antes, mas há um medo muito profundo de ser desligado".

Até este ponto, os especialistas ainda precisam encontrar uma maneira concreta de determinar se algo é consciente. Por outro lado, Sentience é usado para descrever algo que tem a capacidade de ter sentimentos , o que requer um certo nível de consciência e capacidade cognitiva.

É bem conhecido que a IA pode resolver problemas que geralmente requerem inteligência humana, mas isso ocorre porque a IA replica a inteligência humana. Em outras palavras, a IA ainda não possui inteligência humana – redes neurais artificiais imitam vagamente o cérebro humano.

Optimus da Tesla: é senciente?

É justo dizer que o programa LaMDA foi um pouco enganador. De acordo com Sam Bowman, pesquisador de IA e professor associado da Universidade de Nova York, os engenheiros constroem modelos de IA para replicar a fala humana, o que significa que a máquina só alegará ser senciente porque um humano normalmente o faria. Bowman sugere que os dispositivos que auto-relatam a sensibilidade não são confiáveis.

Quanto ao novo robô humanóide de Tesla, mais trabalho deve ser feito. A empresa deverá equipar a Optimus com atuadores e baterias especiais, ainda em desenvolvimento. Musk sugere que o bot pode ter uma ampla gama de aplicações quando questionado sobre o que o robô fará no futuro. Por exemplo, pode ajudar na jardinagem e na culinária ou pode até ser usado como parceiro sexual .

No entanto, Musk mencionou que o Optimus seria, sem dúvida, uma invenção revolucionária capaz de mudar o mundo. A hiperautomação e a IA já transformaram diversos setores. Considerando como 20% do PIB (US$ 3,6 trilhões) é gasto nessas tecnologias avançadas.

Traria "mudança fundamental" para a sociedade e poderia até ajudar a acabar com a pobreza , assumindo tarefas humanas repetitivas e mundanas e navegando no mundo real. Ele afirma que a produção dos robôs começará no próximo ano e espera que os clientes possam comprá-los por menos de US$ 20.000 nos próximos três a cinco anos.

O que vem a seguir para Sentient AI?

Em 2021, Musk descreveu os veículos elétricos (EVs) da Tesla como "robôs semi-sencientes sobre rodas". No entanto, é bem conhecido que os EVs avançados exigem monitoramento constante do motorista. Não está claro se o recém-introduzido Optimus se tornará semi-sensível ou totalmente sensível no futuro.

É importante lembrar que Musk costuma ter metas ambiciosas. Ele às vezes oferece cronogramas imprecisos em relação aos desenvolvimentos de produtos da empresa. É bem possível que robôs humanoides sencientes movidos a IA possam se tornar realidade, mas não por pelo menos mais uma ou duas décadas.