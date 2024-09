Teatro com tema de criptomoedas, Decode: Legacy, apresentado pela HashKey Capital, Aethir e CARV lança trailer

A HashKey Capital acaba de anunciar uma parceria emocionante com a Aethir e a CARV como coanfitriãs do aguardado evento Decode: Legacy no Token2049 Singapore.





Em 17 de setembro de 2024, esta experiência inovadora de teatro imersivo transformará o icônico Raffles Hotel em um palco vivo onde os mistérios do mundo das criptomoedas ganharão vida.





Decode: Legacy não é apenas mais um evento de criptomoedas — é uma jornada teatral inédita que combina a emoção do teatro ao vivo com a história dinâmica do espaço criptográfico.





Projetado tanto para entusiastas de criptomoedas quanto para amantes de teatro, Decode: Legacy promete cativar o público com um suspense misterioso que desvenda 16 anos de história das criptomoedas, desde o surgimento do Bitcoin até o surgimento dos ETFs.





Os participantes irão interagir com personagens icônicos do Web3, resolvendo quebra-cabeças e descobrindo segredos, tudo isso enquanto estão imersos na grandiosidade histórica do Raffles Hotel. Na verdade, a HashKey Capital revelou o trailer conceitual para dar aos convidados um vislumbre deste evento revolucionário aqui.





Os co-anfitriões do evento trazem tecnologia de ponta e ideias visionárias para a mesa:





A Aethir apresentará sua tecnologia pioneira de GPU-as-a-Service descentralizada e focada em IA por meio de experiências interativas. Os participantes podem esperar ver como a infraestrutura de computação em nuvem da Aethir está revolucionando as operações de IA, jogos e computação virtualizada.





“Estamos entusiasmados em colaborar com a HashKey e a CARV para criar um evento de teatro de destaque no Token2049 Singapore. O legado da criptomoeda está profundamente conectado às suas raízes descentralizadas, incorporando um impulso coletivo para remodelar o equilíbrio de poder no mundo digital. Decode: Legacy destacará como as tecnologias descentralizadas, como a rede de computação em nuvem da Aethir, são pioneiras em inovação em IA, DePin e jogos em nuvem”, disse Mark Rydon, cofundador e CSO da Aethir.







A CARV liderará a mudança na redefinição da propriedade de dados dentro dos setores de jogos e IA. Por meio de desafios baseados em blockchain na Decode: Legacy, a CARV demonstrará as aplicações reais de sua tecnologia, capacitando indivíduos a controlar, verificar e monetizar seus dados.





"Estamos animados em unir forças com HashKey e Aethir para co-hospedar Decode: Legacy no Token2049 Singapore. Como pioneiros na indústria, a CARV se dedica a capacitar indivíduos por meio da propriedade de dados nos setores de jogos e IA. Ao integrar nossa tecnologia de blockchain de ponta a essa experiência imersiva, não estamos apenas exibindo inovação — estamos redefinindo como os dados podem ser controlados, verificados e monetizados em tempo real. Decode: Legacy é uma oportunidade única de dar vida a esses conceitos revolucionários de uma forma envolvente e memorável", disse Victor Yu, COO da CARV







Este evento exclusivo, somente para convidados, reunirá as mentes mais brilhantes e os principais influenciadores do espaço Web3, oferecendo uma oportunidade de networking incomparável envolta em uma experiência teatral inesquecível. Com cobertura de importantes veículos de mídia como CoinTelegraph, PANews, BlockBeats e outros, Decode: Legacy está pronto para ser o assunto do Token2049.





À medida que o espaço Web3 continua a evoluir, novas histórias surgem a cada ano. A HashKey Capital planeja levar esse show inovador para a estrada, trazendo-o para eventos de criptomoedas no mundo todo e permitindo que mais pessoas revivam momentos cruciais de criptomoedas por meio de narrativas criativas que as transportam para outro mundo.





Dê uma olhada no show aqui: https://x.com/HashKey_Capital/status/1826803244645118116

Sobre HashKey Capital

A HashKey Capital é líder global em ativos digitais e blockchain, ajudando instituições, fundadores e talentos a promover o setor de blockchain.





Como um dos maiores gestores de fundos de criptomoedas e o primeiro investidor corporativo em Ethereum, a HashKey Capital administrou mais de US$ 1 bilhão em ativos de clientes desde sua criação.





Aproveitando sua experiência incomparável, a equipe de investimentos de risco da HashKey Capital supervisiona um portfólio diversificado de mais de 600 projetos pioneiros em serviços institucionais, infraestrutura, dados, IA, serviços ao consumidor/tecnologia e muito mais.





Com nosso profundo conhecimento do ecossistema blockchain, a HashKey Capital construiu uma rede robusta conectando fundadores, investidores, desenvolvedores e reguladores.

Sobre Aethir

A Aethir é a principal provedora de GPU-as-a-Service focada em IA, de nível empresarial e DePIN do mercado. Fundada em 2021, a Aethir alavanca uma infraestrutura de computação em nuvem altamente distribuída para permitir que provedores de GPU atendam clientes de IA e jogos em escala.





Apoiada pelas principais empresas de capital de risco, como Sanctor Capital, Hashkey, Merit Circle, CitizenX e Animoca Brands, a Aethir se dedica a dar suporte a clientes de IA empresarial que exigem os chips de IA mais poderosos do mundo, bem como centenas de milhares de jogadores de jogos em nuvem que exigem as melhores experiências em todo o mundo.





Tudo isso é alcançado por meio de uma arquitetura descentralizada, trazendo a nuvem de GPU para a comunidade e tornando a computação acessível para todos.





Site: https://aethir.com/

Twitter: @Aethir

Sobre a CARV

CARV é uma camada de dados modular para jogos, IA e ∞. Comprometida em ser pioneira em um futuro onde os dados geram valor para todos, a CARV desenvolveu o CARV Protocol, uma camada de dados modular integrada com mais de 40 ecossistemas de cadeia, CARV Play, seu principal superapp de jogos, e CARV Labs, o braço acelerador para impulsionar a adoção em massa e a construção de ecossistemas.





A CARV é apoiada por investidores líderes, incluindo Vertex da Temasek, HashKey Capital, ConsenSys (Metamask), Animoca Brands, Tribe Capital, Alibaba Group, IOSG, MARBLEX e mais, com US$ 50 milhões em financiamento.

Esta história foi distribuída como um release pela Btcwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui .